Oscar Zago sorprendió y presentó a Ricardo Caruso Lombardi como el principal candidato del MID a las elecciones legislativas en la CABA

Zago presentó a Caruso Lombardi como candidato

El diputado nacional y líder del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Oscar Zago, explicó por qué su fuerza salió de la alianza con el PRO de cara a las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires y sorprendió al anunciar al entrenador Ricardo Caruso Lombardi como principal candidato de su espacio.

El legislador expresó su malestar por el manejo interno de las candidaturas dentro de la coalición y anticipó que en 2027 buscarán competir por la Jefatura de Gobierno.

Zago había anticipado que su candidato sería “alguien que no viene de la política, alguien fresco, transparente”. Aseguró que la ruptura con el PRO se dio luego de incumplimientos en los acuerdos: “Nosotros nos fuimos de la alianza porque no estábamos obteniendo lo que ya se había conversado los primeros días de la semana, lo que habíamos firmado en una alianza”.

Zago presentó a su candidato a través de un video difundido en su cuenta oficial de X.

“Para mí es algo nuevo, pero muchas cosas pasaron en mi vida y noté que tenía que hacer un cambio. Viendo el lado positivo que veo en la calle con gente que voy hablando, me dio esa sensación que no sentía desde hacía mucho tiempo. Me dijo que le dé para adelante, que me la juegue. Vos tenés que tener no solo ganas, sino capacidad. Y me parece que es un buen momento para pegar un salto y poder a ayudar a la gente, que es lo más importante”, dijo Caruso Lombardi en su publicación.

Enseguida, el mediático entrenador explicó cuál cree que es su mayor virtud a la hora de postularse: “Haciendo las cosas bien, como corresponde, y que la gente crea en vos. Una de las cosas fundamentales es creer en la persona que tenés del otro lado. Y creo que el éxito más grande que tuve en el fútbol es que los jugadores me creían. Cuando a vos te creen, las cosas van a ser más fáciles".

De dilatada trayectoria, Caruso Lombardi hace un par de años que está alejado de la dirección técnica, y se lo puede ver como columnista en programas deportivos.

Antes de la oficialización de su candidato, Zago explicó el proceso de negociación que mantuvo con el PRO, que lo llevó a no integrar esa alianza: “Yo estaba convencido de que tenemos que unir fuerzas, pero parece que todo el mundo quiere dividir y cerrar las puertas. Teníamos un excelente candidato para proponer para estar dentro de los primeros lugares. Pero no fue así, nos dijeron que íbamos a ocupar otro tipo de número. Me parece que se equivocan cuando uno quiere construir y algunos quieren destruir”.

En declaraciones a radio AM 750, el diputado también criticó la falta de apertura dentro de los espacios aliados: “Charlamos, bregamos para unificar por lo menos los que estamos trabajando juntos desde el 10 de diciembre del 2023 en el Congreso de la Nación: LLA, el MID, el PRO, algunos del radicalismo. Pedimos unidad, pero no quieren. Les encanta mirarse el ombligo. La Argentina necesita más encuentros, no desencuentros”.

Zago expresó que la Ciudad “siempre jugó en Primera, hoy estamos jugando en segunda. Nos están tirando a la B. Estamos por descender a la C. Es un error absoluto, tenemos que volver a poner a la Ciudad de Buenos Aires a que sea de Primera A”.

En relación a la interna del armado de listas, afirmó: “Hay armadores de lista. El ingeniero Macri no estaba, el jefe de Gobierno tampoco. Creo que dejaron gente de abajo a armar las listas que entendieron que estábamos haciendo un regateo. Y no. Tenemos un muy buen candidato para hacer un buen papel en los primeros 5 lugares. Pero cuando te dicen arrancamos del 10, y la última charla te dicen ‘no, arrancamos del 15’, te están faltando el respeto. Y en esas cosas no cuenten conmigo”.

Zago también negó que no pueda presentar su propia lista por haber firmado su adhesión al PRO: “Nadie te puede obligar, te podés ir de la alianza cuando quieras. Yo firmé la alianza con optimismo, no pertenecía. Yo fui a sumar, no a restar. Pero se equivocaron. Fui a dar, no a sacar. Se equivocaron en el rol”.

Finalmente, Zago reafirmó que el MID será una opción competitiva: “Se complicaron con nosotros, porque somos una opción ganadora. Por supuesto que están complicados”. Y cerró con una crítica al funcionamiento de las alianzas: “Si llamás a una coalición, a una alianza, y después toda la lista la ponés vos como vos querés, es una locura”.

Zago presentará este sábado su lista completa de candidatos, antes del vencimiento del plazo legal. Si bien la mayoría de los espacios ya oficializaron a sus principales postulantes, falta definir el listado completo con el que competirán en los comicios del próximo 18 de mayo, cuando se renueven 30 bancas de la Legislatura porteña.

Mientras que el PRO eligió a Silvia Lospennato para encabezar la boleta, La Libertad Avanza llevará al vocero presidencial, Manuel Adorni, como principal figura. Contra ellos competirán Leandro Santoro, quien encabezará la lista del peronismo, y Horacio Rodríguez Larreta, quien irá con lista propia por fuera del PRO, la fuerza que integró desde su fundación y con la que fue jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial.