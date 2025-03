Manuel Adorni será el candidato de La Libertad Avanza para las elecciones en la ciudad de Buenos Aires

Manuel Adorni

A pesar de su reticencia, el vocero presidencial, Manuel Adorni será el candidato de La Libertad Avanza para las elecciones locales de la ciudad de Buenos Aires. Según confirmaron a Infobae desde la Casa Rosada, el alfil de Karina Milei encabezará la lista de legisladores para los comicios que se desarrollarán el 18 de mayo.

El nombre de Adorni sonaba desde hace semanas con fuerza, desde que Jorge Macri decidiera desdoblar las elecciones porteñas de las nacionales porque la gran apuesta del Gobierno en este 2025 es ganarle al PRO en el distrito que gobierna hace 18 años.

De hecho, el propio funcionario había dicho en entrevistas durante los últimos días que no tenía problema en competir si el Presidente se lo pedía: “Voy a estar en la función que me ponga. Acompañaré las ideas. Si me pide algo, lo tengo que cumplir o me tengo que ir a mi casa”, había dicho, en diálogo con TN.

Argentina's presidential spokesperson, Manuel Adorni, and Argentina's General Secretary of the Presidency, Karina Milei, pose with supporters during an affiliation event of the ruling party, La Libertad Avanza, in Buenos Aires, Argentina February 8, 2025. REUTERS/Alessia Maccioni

En su entorno aseguraban desde hace semanas que no tenía intención alguna de competir. Consideraban que era un puesto demasiado bajo para su rango y aspiraciones, y no tenían ningún tipo de intención de jugarse en una competencia que, además, estará muy reñida con el PRO, que preside el distrito desde hace 16 años.

Esta tarde, portavoz no dio ninguna definición clara sobre la decisión en su conferencia matutina, donde defendió el acuerdo con el FMI que había anunciado más temprano Luis Caputo y sostuvo que no hay ruidos en la economía. Sí le hizo un guiño a Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano, a quien invitó a participar, llamó “candidata” y agradeció por “acompañarlo”.

Adorni irá acompañado, dejaron trascender, por una funcionaria del Banco Nación, y por el titular de la Administración de Bienes del Estado (AABE), Nicolás Pakgojz. Esta confirmación dio por tierra los otros nombres que estaban en análisis: la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, su par de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el tuitero de “Las Fuerzas del Cielo” y hombre de Santiago Caputo, Daniel Parisini, alias “Gordo Dan”.

Karina Milei - Jorge Macri - Leandro Santoro - Horacio Rodríguez Larreta - Martin Lousteau - Ramiro Marra

El anuncio estaba previsto para el sábado, pero se adelantó. En el Gobierno no dijeron los motivos, y negaron que se debiera a la inminencia de la publicación del video que tenía previsto lanzar Ramiro Marra para revelar que será candidato de manera independiente, después de que Karina Milei lo echara del espacio oficialista.

Marra dará a conocer su intención y su sello a las 21. Poco antes, la Presidencia volverá a adelantarse: dará a conocer la primera foto post anuncio de candidatura, que mostrará a Javier Milei y a Manuel Adorni juntos, probablemente junto a Karina Milei, presidenta de La Libertad Avanza, además de secretaria general de la Presidencia.

Noticia en Desarrollo