Tras la sesión fallida, el peronismo se reagrupa en la Legislatura para darle la suspensión de las PASO a Kicillof

El peronismo se reagrupa en la Legislatura para darle la suspensión de las PASO a Kicillof (Aglaplata)

La discusión por la suspensión de las elecciones Primarias en la provincia de Buenos Aires viene exponiendo desde hace algunas semanas las posiciones encontradas dentro del peronismo bonaerense. Una situación que hasta ahora dejó como resultado al gobernador Axel Kicillof encerrado en el laberinto internista y sin poder resolver ese asunto del cual pidió celeridad el pasado 5 de marzo. Para lo que viene, el peronismo intentará reconstruirse luego de la foto del bloque de diputados de Unión por la Patria dividido.

La Cámpora y el Frente Renovador no bajaron al recinto en la sesión especial solicitada por La Libertad Avanza este jueves. El quiebre gestual, pero no de hecho, tensionó al peronismo, ya que fue la primera vez que se exteriorizó un posicionamiento diferente dentro del bloque de Unión por la Patria en el ámbito legislativo bonaerense. Si bien las diferencias no son nuevas, lo de esta semana que pasó fue elocuente.

Hubo algunas situaciones similares, pero donde la sangre no llegó al río. Como por ejemplo cuando se cayó la discusión del Presupuesto y la Ley Impositiva. Ahí intercedió también la falta de diálogo y acuerdo entre el Poder Ejecutivo y la Legislatura, sobre todo con los bloques de la oposición. En aquella ocasión, algunas terminales kicillofistas se animaban a arriesgar que el kirchnerismo utilizó a la oposición para instalar los cambios en los proyectos presupuestarios. Como fuera, nunca se llegó a un entendimiento y el Ejecutivo no tuvo ni Presupuesto, ni Ley Fiscal, ni endeudamiento. Algunos interlocutores del peronismo le endilgaban la “falta de política” al Ejecutivo para negociar.

Ahora, con la suspensión de las PASO la escena pareció repetirse, pero subió un escalón más, ya que esta vez siete de los once diputados que responden a Kicillof dentro del bloque de Unión por la Patria que preside el camporista Facundo Tignanelli, presentaron un proyecto propio para suspender las PASO, ante la dilación en el tema. Ese texto está escrito a expensas de las necesidades del Ejecutivo. A diferencia de la iniciativa que el massismo había empujado -y que esta semana el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, pidió discutir- el texto que las integrantes del Movimiento Derecho al Futuro presentaron y ya tomó estado parlamentario incluye la determinación de los plazos electorales; básicamente lo que propone es ampliar los tiempos para las presentaciones de las listas y de boletas.

Axel Kicillof y Carlos Bianco

Si bien plantea que corre solo para el proceso electoral de este año, nada dice sobre la fecha de las elecciones generales. En el kirchnerismo, el massismo, como así también en las fuerzas opositoras, quieren que Kicillof defina la fecha de las elecciones generales atada a la suspensión de las PASO. Eso no pasará, aseguran en Gobernación.

Más allá del camino legislativo, políticamente, lo que buscan ahora los distintos espacios es reconstruir la unidad. En los últimos días, el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, expresó clamó por la unidad “No dejemos que nos dividan. Es hora de realmente poder construir algo que los enfrente y les ponga límites -al gobierno nacional-. Si no se le ponen límites a este tipo de poderes, no frenan, no paran”. El intendente de La Matanza, Fernado Espinoza, también se manifestó en la misma sintonía durante la apertura de sesiones locales. Pidió construir un gran frente de unidad y aseveró que será desde su distrito

Para avanzar en una foto de unidad legislativa, el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, convocó a sesionar este jueves con el objetivo de tratar la suspensión de las PASO. En principio, habría acuerdo con los bloques de la oposición que bajaron a la sesión especial que empujaron los libertarios y que el massismo habilitó.

Pero si no existiera ese preacuerdo, el peronismo igualmente intentará mostrarse unido con los 37 diputados sentados en sus bancas. Resta saber cómo será el tratamiento del proyecto a discutirse. Si con un despacho de comisión para el que se requiere la mitad más uno de los diputados —es decir 47— o bien con los dos tercios en formato sobre tablas -61 manos para habilitar el tratamiento-.

Diputados y senadores provinciales de Unión por la Patria

“Se convocó a sesión especial para dar tratamiento a los diferentes proyectos que conviven en torno a la suspensión o eliminación de las elecciones P.A.S.O. en la provincia de Buenos Aires”, planteó el presidente de la Cámara una vez caída la sesión especial. Agregó que “eso generó la versión que había fractura del oficialismo”; pero que esa versión está “alejada de la realidad”, ya que “la semana que viene se dará el debate en comisiones y el 27 en el pleno”.

Puertas adentro, cerca de Kicillof admiten que “lo importante es que se trate la próxima semana, el proyecto de Unión por la Patria. Ya hubo reunión de bloque y está todo en sintonía para que suceda”. Lo cierto es que la presentación del proyecto propio y la presencia en el recinto de legisladores que forman parte del Movimiento Derecho al Futuro y capitaneados por la diputada Susana González que responde al intendente de Ensenada, Mario Secco, es una novedad.

“A nosotros nos convocó el presidente de la Cámara y el secretario legislativo a una sesión especial. Y como somos coherentes, estamos acá. No hay quorum, nosotros estamos acá. El gobernador necesita la herramienta de suspensión de las PASO, nosotros estamos acá. Hay un proyecto que presentó nuestro compañero Rubén Esleiman, que es el que nosotros queremos debatir y queremos ampliar. A ese proyecto le faltan algunas apreciaciones, no pasa todo por suspender las PASO, hay que dejar en claro un montón de cosas”, había planteado la diputada axelista.

En esa sesión que se llevó adelante en minoría, la diputada también mandó un mensaje tanto al interior del peronismo como al resto de los bloques que no bajaron a sesionar: los dos espacios de la UCR y los llamados libertarios dialoguistas. “Estoy acá. Los que no quisieron bajar sabrán por qué no. Lo que nosotros tenemos en claro es que de acá al 27 la política, la política, no el circo, la política tiene que juntarse, tener reunión de comisión y tratar de tener el instrumento que nos está demandando los bonaerenses, los bonaerenses. Esa es la posición que nosotros venimos a fijar acá”. La posición de la legisladora —en rigor del sector que tracciona por la figura de Kicillof— fue elocuente.