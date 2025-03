La interna del PJ se trasladó a la Legislatura y Kicillof apuesta a suspender las PASO la semana que viene

Kicillof apuesta a suspender las PASO la semana que viene (Aglaplata)

La frustrada sesión especial para la suspensión de las PASO en la provincia de Buenos Aires dejó otra foto de la interna del peronismo bonaerense, pero con un agregado nuevo. Cuando un grupo de diputados y diputadas que integran el Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof bajaron al recinto para sumar número al quorum que nunca se alcanzó, se dio una novedad: los legisladores cercanos al mandatario provincial se distanciaron públicamente del posicionamiento de La Cámpora y el Frente Renovador; algo que hasta ahora no había sucedido.

La suspensión de las PASO deberá esperar. Es probable que se termine de resolver la semana que viene e incluso votando el proyecto de ley que en las últimas horas presentaron siete diputados que —se puede decir— responden a Kicillof. Más allá de ese entendimiento transitorio que habrá para avanzar con la resolución de las Primarias, el peronismo quedó fracturado desde lo gestual.

“Los diputados bajaron porque había que establecer la necesidad de un tratamiento serio y responsable”, admiten en Casa de Gobierno ante la consulta de Infobae sobre cómo queda el escenario del peronismo luego de la sesión en minoría donde no se logró el quorum para tratar la suspensión de las PASO. “Lo importante es que se trate la próxima semana el proyecto de UP. Ya hubo reunión de bloque y está todo en sintonía para que suceda”, explican cerca de Kicillof.

En la antesala, las diputadas Susana González, Lucía Iáñez, Laura Aloisi, Ana Luz Balor, Mariana Larroque y Liliana Pintos, además del legislador Gustavo Pulti, presentaron un proyecto propio. En La Cámpora y el Frente Renovador aguardan los pasos a seguir ahora. Desde la organización que comanda Máximo Kirchner, aseguran que el bloque que preside Facundo Tignanelli no se va a romper.

En el Frente Renovador le bajan el tenor a las diferencias dentro del peronismo. Se esmeran en resaltar que Kicillof tendrá la suspensión de las Primarias, tal como lo había adelantado esta semana el presidente de la Cámara baja bonaerense, Alexis Guerrera.

La diputada de UP, Susana González

Desde que Kicillof es gobernador es la primera vez que un grupo de legisladores de Unión por la Patria exteriorizan las diferencias con la que conviven puertas adentro. Son diferencias que tensionaron fuerte lo que fue la discusión por el Presupuesto 2025 y la Ley Fiscal Impositiva. Sin embargo, en aquella ocasión la interna se contuvo puertas adentro.

“Estoy acá. Los que no quisieron bajar sabrán por qué no. Lo que nosotros tenemos en claro es que de acá al 27 de marzo la política, no el circo, la política tiene que juntarse. Tiene que haber reunión de comisión y tratar de tener el instrumento que nos están demandando los bonaerenses”, dijo en el recinto la diputada de Unión por la Patria Susana González, que responde al intendente axelista de Ensenada, Mario Secco. En su discurso, la legisladora cargó contra la oposición, pero también dejó un mensaje puertas adentro del peronismo.

Hasta ahora, en el terreno legislativo, Kicillof no había podido hacer pie. Todas las leyes que sacó fueron luego de la búsqueda de los votos que encabezó La Cámpora, el massismo y los representantes del PJ bonaerense que comanda Máximo Kirchner. Este jueves, ante la falta de diálogo interno, intentó dar una muestra gestual de músculo político.

Si bien el bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados bonaerense sigue unido, el malhumor que dejó la jornada de este jueves se hizo notar. “El bloque es del gobernador, veremos que hacen estos chicos”, lanzó un dirigente de anclaje político del MDF. Por estos chicos se refería a La Cámpora.

Son nueve los legisladores propios de La Cámpora. Pero se mueven en tándem con cuatro legisladores que responden a intendentes que orbitan en el PJ bonaerense de Máximo Kirchner. Además de la legisladora de Patria Grande. Todo este grupo no bajó a la sesión especial de este jueves.

El presidente de la Cámara baja, Alexis Guerrera

Tampoco lo hicieron los legisladores del massismo, que reúnen diez legisladores propios. Con la sesión especial sin concretarse, el presidente de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrera, buscó bajarle el tenor al desentendimiento peronista. “En el día de hoy, a solicitud del bloque La Libertad Avanza el pasado 11 de marzo, y cumpliendo el artículo 23 del reglamento de la Cámara de Diputados, se convocó a sesión especial para dar tratamiento a los diferentes proyectos que conviven en torno a la suspensión o eliminación de las elecciones P.A.S.O. en la provincia de Buenos Aires. Eso generó la versión que había fractura del oficialismo. Nada más alejado de la realidad. Tal cual nos hemos comprometido, la semana que viene se dará el debate en comisiones y el 27 en el pleno”. Es decir, en el recinto.

“Esta Presidencia, en diálogo con el poder Ejecutivo provincial para tratar la suspensión de dichas elecciones, había decidido convocar a principios de la semana que viene a comisiones y el jueves 27 de marzo a sesionar para tratar su suspensión, no dando quorum para la sesión especial”, agregó.

Sin embargo, reconoció que “no obstante, un grupo de diputados de UP referenciados en el movimiento Derecho al Futuro decidieron bajar al recinto y reafirmar su deseo de tratar la suspensión, haciendo modificaciones al proyecto que obra desde noviembre en esta Legislatura, cuya autoría es del diputado Rubén Eslaiman, y va en el mismo sentido”. La semana que viene se espera por una convocatoria a la comisión de Reforma Política en la Cámara baja, emitir dictamen y sesionar el jueves en espejo entre Diputados y el Senado.