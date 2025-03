Se cayó la sesión especial para suspender las PASO en PBA: diputados de Kicillof presentaron su propio proyecto y se fragmenta el peronismo

Imagen de la legislatura bonaerense, minutos antes del inicio de la sesión

Finalmente, el bloque de la Libertad Avanza en la Cámara de Diputados bonaerense no consiguió el quórum para sesionar este jueves con el objetivo de suspender las elecciones Primarias en la provincia de Buenos Aires. No hubo un acuerdo dentro del peronismo. En el medio, un grupo de legisladores que responden a Kicillof presentaron su propio proyecto de ley para suspender las PASO y bajaron a sesionar con el resto de los bloques de la oposición. No se llegó a las 47 presencias necesarias y la sesión se desarrolla en minoría. Fueron 32 los legisladores que se sentaron.

La interna del peronismo atravesó la discusión durante todo el proceso. El sector de La Cámpora y el Frente Renovador no bajó al recinto y apuestan a que todo se resuelva la semana que viene en una sesión ordinaria, el 27 de marzo.

“Nosotros estábamos preparados para llegar hoy a un acuerdo, no vinimos acá a anotarnos una victoria política, una victoria personal. Queremos reglas claras, queremos reglas claras para estas elecciones. No puede ser que la institucionalidad de la provincia de Buenos Aires esté condicionada a la interna del oficialismo, es una falta de respeto”, dijo el presidente del bloque de LLA, Agustín Romo.

La respuesta del oficialismo llegó de la mano de la diputada de UP, Susana González. “Si uno quiere venir a hablar, que hable, que no lea, no hay que ser burro”, dijo en referencia a Romo. “A nosotros nos convocó el presiente de la Cámara y como somos coherentes estamos acá. El gobernador necesita la herramienta, nosotros estamos acá. Hay un proyecto que presentó el gobernador Rubén Eslaiman, es el que queremos debatir”, dijo.

El bloque de Unión por la Patria quedó visiblemente fragmentado. Los 10 legisladores del Frente Renovador no bajaron al recinto. Tampoco lo hicieron los representantes de La Cámpora; aunque sí estuvieron legisladores que integran el espacio de Kicillof. Se sentaron, las diputadas Susana González, Lucía Iáñez, Viviana Guzzo, Ana Luz Balor y los diputados Cuto Moreno, Gustavo Pulti y Naldo Brunelli. Una vez iniciada la sesión arribó el diputado de La Matanza, Ricardo Rollieri. No bajó la diputada que forma parte del MDF, María Laura Aloisi. Mientras que la diputada que responde a Fernando Espinoza, Liliana Pintos ingresó al recinto y antes de que comience la sesión se retiró.

“Lo de hoy es una oportunidad perdida”, planteó el presidente del bloque PRO, Matías Ranzini. “Le pedimos al gobernador que ponga la fecha de las elecciones, es una facultad que tiene”, agregó el legislador.

“Felicito a los diputados del bloque oficialistas que hayan bajado, no quiero inmiscuirme en la interna; pero deberían estar todos”, planteó el diputado del bloque de LLA, Fernando Compagnoni.

La jugada del kicillofismo

En la antesala, Diputados que responden a Axel Kicillof presentaron un proyecto de ley para suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el ámbito provincial durante el año 2025. Lo hicieron antes de que la Cámara de Diputados provincial se dispusiera a debatir el tema, en un contexto de tensiones internas dentro del Partido Justicialista (PJ).

La iniciativa busca adaptarse a la realidad política y económica que atraviesa el distrito electoral más grande del país y responde a un contexto más amplio, que incluye la suspensión de las PASO a nivel nacional.

Según la iniciativa firmada por Susana González, Gustavo Pulti, Cuto Moreno, Lucía Iañez, Laura Aloisi, Mariana Larroque, Ana Balor y Viviana Guzzo, el régimen de elecciones primarias, establecido en la Ley 14.086, será suspendido por única vez en 2025. Esto afectará todos los aspectos de las PASO, exceptuando las disposiciones que rigen las elecciones generales, como las relativas a la campaña electoral y la financiación de boletas.

El proyecto de ley detalla una serie de disposiciones y plazos que serán modificados debido a la suspensión. Entre ellos, se establece que la convocatoria para las elecciones generales deberá realizarse con una antelación mínima de 100 días, y que la presentación de listas y boletas será modificada para adaptarse a la nueva normativa.

La propuesta, que se apoya en la compleja situación que enfrenta Buenos Aires debido a la falta de transferencias de fondos por parte del gobierno nacional, se enmarca también en un contexto nacional donde la suspensión de las PASO fue adoptada por otras jurisdicciones, lo que refuerza la conveniencia de suspender este mecanismo a nivel provincial.

En el texto se menciona que, si bien las PASO fueron concebidas para democratizar los partidos políticos y fortalecer la participación ciudadana, la actual coyuntura económica y social hace inviable la realización de este proceso electoral.

El proyecto completo

Las dificultades relacionadas con la Coparticipación Federal y los recortes de fondos federales para sectores claves en la provincia, como seguridad y educación, son algunos de los motivos expuestos por los legisladores oficialistas para justificar la suspensión de las primarias.

De acuerdo con el escrito presentado en la Cámara de Diputados, las elecciones generales de 2025 seguirían adelante con modificaciones en los plazos, adaptándose a la nueva ley. No obstante, se garantiza que las disposiciones fundamentales de las elecciones, como el reconocimiento de alianzas y la presentación de listas, se llevarán a cabo con las adecuaciones correspondientes.

La propuesta es similar a la presentada en el ámbito nacional, donde el Congreso suspendió las PASO para 2025, y ha sido replicada por diversas provincias que también han optado por no celebrar este tipo de elecciones primarias. Sin embargo, la implementación de la ley en la provincia de Buenos Aires podría verse afectada por las complejidades políticas internas del PJ, donde sectores disidentes ya han mostrado reservas ante la medida.