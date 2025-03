“Júntense y resuélvanlo”: el pedido del gobierno de Kicillof a la Legislatura para suspender las PASO

Axel Kicillof y Carlos Bianco

El gobierno de Axel Kicillof volvió a pedirle a la Legislatura bonaerense que suspenda las elecciones Primarias en la provincia de Buenos Aires, pese a que hace dos días el mandatario provincial hizo la convocatoria formal para que las PASO provinciales se lleven adelante el 14 de julio. Por estas horas, priman los mensajes cruzados entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en la provincia de Buenos Aires. Desde la administración de Kicillof, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, pidió que legisladores “tomen una decisión al respecto”; es decir, que avancen con la suspensión de las PASO, ya que es la ley 14.086 que la establece que PBA tiene un régimen propio de Primarias. “Es posible suspender este año las PASO, pero no es apretando un botón como cree Carli que obstruimos o demoramos. Los consensos hay que forjarlos”, contestó el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera.

Por lo pronto, el presidente de la Cámara baja bonaerense convocó a la sesión especial que había pedido el bloque de La Libertad Avanza. Será este jueves a las 11 horas. Sin embargo, a este lunes los libertarios no juntaban la mitad más uno de los presentes (47 legisladores) para arrancar la sesión. Además, los proyectos de ley que se pusieron en consideración -que piden suspender y derogar las Primarias- no cuentan con despacho de comisión. Entonces, se deben alcanzar los dos tercios de los votos para habilitar el tratamiento. Otro escollo.

En ese esquema, Bianco pidió que “los legisladores cumplan su función” y sesionen en pos de la suspensión de las Primarias. Además, el legislador planteó que “hoy las PASO en la provincia de Buenos Aires están vigentes. Esto hay que aclararlo porque cuando uno habla con la gente en la calle, no tienen idea”; ya que el sábado pasado Kicillof firmó el decreto 367/2025 convoca a los ciudadanos bonaerenses a participar en las PASO y establece el 13 de julio como fecha para su realización.

Este lunes, Bianco inauguró sus habituales conferencias de prensa, temporada 2025, que realizará todos los lunes desde el Salón Dorado de la Gobernación. Desde allí, planteó que “el gobernador no llamó a las PASO porque quiere que se hagan, sino porque en la provincia de Buenos Aires se nos está obligando a establecer una fecha. Ya empezaron a acelerarse los tiempos electorales, estamos a mitad de marzo y aún no hay una definición”, remarcó Bianco. Además, enfatizó que “establecer o suspender las PASO no es una decisión del gobernador, sino de la Legislatura”.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, pidió que la Legislatura avance en la suspensión de las PASO bonaerenses

La respuesta desde la Legislatura no tardó en llegar. El presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera —que es de Unión por la Patria— remarcó que “Vamos a avanzar. Lo que pasa es que quienes han ejercido solamente funciones ejecutivas creen que las Legislaturas trabajan automáticamente vía decreto y esto no es así. Los acuerdos hay que trabajarlos, los consensos hay que buscarlos”, manifestó en declaraciones a Radio Provincia.

El plan que anhela el Ejecutivo es darle tratamiento al proyecto del bloque oficialista que lleva la firma del diputado massita, Rubén Eslaiman e introducir cambios a la Ley Electoral bonaerense 5.109, vigente desde 1946. La misma presenta ciertas limitaciones según el funcionario. “En aquel entonces, la provincia tenía aproximadamente dos millones de electores; hoy hay más de 15 millones de votantes. Los plazos que establece esa ley son básicamente imposibles de cumplir”, argumentó.

Como ejemplo, Bianco mencionó que entre el cierre de listas y la presentación de boletas la ley establece un plazo de solo diez días. “Es materialmente imposible cerrar las listas y tener las boletas listas en ese tiempo”, explicó. En este sentido, propuso que, en caso de que se mantengan las PASO, se adopten los plazos del cronograma electoral nacional: “80 días para el cierre de alianzas, 70 días para el cierre de listas, 50 días para la presentación de boletas y 100 días para la convocatoria a elecciones generales”.

Alexis Guerrera junto a Sergio Massa y Malena Galmarini en el Congreso del FR

Cuando Kicillof lanzó la convocatoria a las PASO, desde la oposición salieron a pedirle que defina todo el cronograma electoral: es decir si habrá o no un desdoblamiento. En cuanto a un desenganche de fecha entre la elección nacional y la provincial, no hay una línea única dentro del peronismo y el tema pareciera intervenir también en lo que es la discusión de las PASO.

“Unanimidad no hay, pero es un debate que se está dando al interior del bloque. Sergio dejó un mensaje muy claro, que es la unidad, aún deponiendo expectativas personales. Lo ideal es que si vamos desdoblado es que sea en noviembre. Entendemos que el gobernador piensa en un desdoblamiento anterior y si los medios no equivocan en su mensaje, el PJ provincial quiere una simultánea con los dos sistemas electorales. Tenemos que lograr una síntesis y avanzar en el cronograma electoral prontamente y ponernos a trabajar prontamente en ser una alternativa a este gobierno nacional que con sus políticas degrada a la sociedad argentina.