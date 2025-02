Macri redoblará las críticas contra el Gobierno y se aleja la posibilidad de un acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza

Crédito: Gustavo Gavotti

Todo empezó el jueves pasado a las 14. A Mauricio Macri le empezó a sonar el teléfono con mensajes que le enviaban fragmentos de la exposición de un funcionarios del Gobierno nacional que lo acusaba ante el Congreso de “sabotear” la licitación más importante de Argentina: el pliego por la hidrovía, la Vía Troncal Navegable que cruza el Río Paraná y transporta el 80% del comercio exterior de Argentina. “Mandan a un técnico de sexta línea a pegarnos con mentiras para tapar la inoperancia”, vociferó un dirigente que frecuenta al fundador del PRO. El apuntado era Iñaki Arreseygor, titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, enviado de la Casa Rosada a explicar los detalles sobre la fallida licitación de la Hidrovía. Fue el punto de quiebre que escaló al máximo las diferencias entre el macrismo y los libertarios.

Desde el enojo, Macri está convencido de que a Arreseygor lo mandó Santiago Caputo para “rasparlo” en público por la tensión entre el PRO y La Libertad Avanza. De fondo, la discusión sobre la licitación para el control y mantenimiento de la Hidrovía, una obra multimillonaria, en la que además de barcos navegan múltiples intereses cruzados. El ex presidente le acercó al Gobierno el año pasado un modelo de pliego para acelerar esa licitación. Javier Milei recepcionó el proyecto, lo derivó a Caputo y, luego, el tema se congeló. La Casa Rosada avanzó con su propio pliego, lo que motivó críticas del macrismo.

Macri salió a cuestionar al asesor del mandatario el viernes en declaraciones a la prensa, desde Arrecifes, distrito del interior bonaerense que gobierna el PRO. “La semana que viene le voy a responder a Santiago Caputo”, advirtió el ex presidente.

El telón de fondo de esa discusión es la disputa de poder entre los Macri y los Milei. A semanas del cierre de listas en la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz del macrismo, y a pocos meses del lanzamiento de la campaña electoral en todo el país, la tensión entre el PRO y La Libertad Avanza aumenta a toda velocidad.

En el medio también se metió la discusión sobre el caso de la criptomoneda $LIBRA que difundió Javier Milei y, a los pocos minutos, se desplomó y produjo pérdidas millonarias para cientos de inversores. Macri criticó al Presidente por ese asunto. Lo hizo en público, en una conferencia de prensa desde la sede del PRO en Santa Fe, y apuntó again contra el “entorno” presidencial.

El ex presidente sigue enojado y en su mesa chica aseguran que esta semana “ampliará” la respuesta contra el asesor principal y estratega de Milei. “Ya está todo más que claro, fue un fracaso de ellos”, protestó uno de los dirigentes que más frecuenta al líder del PRO.

En el dispositivo del estratega Caputo deslizan, con cautela y astucia, que no están en tema. “El que habló fue Arreseygor, no Santiago”, dicen los libertarios. Como desafío al fundador del PRO, en el Gobierno cantan retruco. “Me llama la atención que Macri reaccione así a la idea de establecer una comisión para investigar quién saboteo la licitación”, aguijoneó ante Infobae una funcionaria de alto rango que participa en las reuniones de Gabinete del jefe de Estado.

El escenario de un acuerdo electoral entre La Libertad Avanza y el PRO se vuelve cada vez más reticente. La dinámica es propia de la víspera de un cierre de listas, en la que los partidos tensionan al máximo, hasta el último minuto, para mejorar su posición negociadora por espacios de poder para los cargos a elegir. Sin embargo, las rispideces entre el macrismo y el “entorno” de Milei se vuelven más públicas e insalvables.

Macri intenta, en esta maraña, preservar su vínculo personal con el Presidente de la Nación. Asegura en público y en privado que se trata de una relación “muy especial” y de “afecto”. Pero también reclama que luego de que el propio Milei expresara su deseo de hacer una alianza electoral con el PRO, un grupo de funcionarios del Gobierno salen a “destratar” al partido amarillo.

El ex presidente no definió aún de qué forma y cuándo le responderá otra vez a Santiago Caputo, pero en su equipo revelan que están “pensando” ese mensaje y que saldría esta semana. Mientras tanto, Macri encabezará el miércoles una reunión de la Mesa Ejecutivas del PRO. Está previsto que sea ese día por la mañana, en las oficinas de la sede nacional partidaria en San Telmo. Están convocados los gobernadores Nacho Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Jorge Macri (Ciudad Autónoma de Buenos Aires); los intendentes Soledad Martínez (Vicente López) y Guillermo Montenegro (Mar del Plata), y los legisladores nacionales Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal y Diego Santilli; así como Facundo Pérez Carletti, secretario general del partido, y Fernando De Andreis, dirigente y principal estratega del macrismo.

Macri seguirá, además, en modo electoral, con perfil alto. La semana pasada visitó el interior bonaerense. De acá en más evalúa hacer dos bajadas por mes a territorios gobernados por el PRO en distintos puntos del país. Sigue sobre la mesa la posibilidad de que sea candidato a senador nacional por la Ciudad, aunque hay asesores de su confianza que intentan convencerlo de que se preserve para las elecciones presidenciales de 2027.

Dentro de las recorridas que tiene previsto hacer, en la mesa chica del PRO deslizaron que analizan una visita a Tres de Febrero. Sería otro guiño de tensión con los libertarios, porque es el municipio que gobierna Diego Valenzuela, intendente originario del PRO que a principios de año anunció su afiliación a La Libertad Avanza. El dirigente se mueve actualmente como armador del esquema de Patricia Bullrich en la provincia, a la par de la construcción que lidera Sebastián Pareja, referente de Karina Milei en Buenos Aires.

Los planes en CABA

Donde también habrá actividad electoral será en la Ciudad. Jorge Macri, jefe de Gobierno, acelera su estrategia de campaña. Desde que logró que la Legislatura suspenda las PASO porteñas, la elección local será el 18 de mayo, lo cual traslada el cierre de alianzas al 19 de marzo y el de listas al 2 de abril. Falta menos de un mes.

En ese marco, el alcalde porteño invitó para esta semana a los alcaldes de Miami, Francis Suárez, y al de Medellín, Federico Gutiérrez, a compartir una serie de actividades en la Ciudad. El miércoles está previsto que Jorge Macri junto a los intendentes foráneos participen de un almuerzo de la Fundación Pensar de la provincia de Buenos Aires, organizado por su presidenta, la diputada Florencia De Sensi. Está invitado Cristian Ritondo, jefe del PRO bonaerense, los intendentes de su partido en provincia y María Eugenia Vidal, titular de Pensar a nivel nacional.

Los Macri siguen con atención los movimientos de Karina Milei en la Ciudad. La secretaria general de la Presidencia acelera la campaña de afiliación a La Libertad Avanza con actos semanales en suelo porteño. Hace una semana protagonizó un evento de ese estilo con Luis Caputo, ministro de Economía. Y ayer hizo lo propio en Villa Urquiza, recién aterrizada de Estados Unidos, junto a la militancia libertaria.

Se vienen días decisivos para el futuro de la relación entre el PRO y La Libertad Avanza.