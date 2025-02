Cristina Kirchner pondrá en marcha el PJ nacional, en pleno desafío a su liderazgo de Kicillof y un grupo de intendentes

La expresidente Cristina Fernández de Kirchner durante su presentación como presidenta del Partido Justicialista, en diciembre pasado

Va a ser un acto entre administrativo y burocrático, pero que estará cargado de sentido político. Cristina Kirchner reunirá hoy en la mítica sede de Matheu 130 a la dirigencia del Justicialismo para activar sus órganos institucionales y secretarías, que surgieron de la tumultuosa renovación de autoridades partidarias del año pasado. Ocurrirá en un contexto de enorme efervescencia: es que el peronismo -habituado a internas, traiciones y disidencias- se sorprendió este fin de semana con el lanzamiento del gobernador Axel Kicillof de una agrupación junto a decenas de dirigentes bonaerenses. Se materializó, así, una secesión en el corazón mismo del hábitat natural del kirchnerismo.

En concreto, a las 19, en el inmueble histórico del Partido Justicialista, la ex presidenta firmará una serie de documentos, actas y papeles para poner en funciones a las nuevas autoridades del Consejo Nacional del PJ. Según pudo saber Infobae de fuentes calificadas, será un acto cerrado en el que recibirá a cerca de un centenar de referentes y líderes de todo el país que integraron la lista que el año pasado quedó electa, debido a que la otra propuesta, que encabezó el gobernador riojano Ricardo Quintela, fue inhabilitada por la Justicia. Igual, los convocados descuentan que habrá de parte de Cristina, si no es un discurso, al menos un intercambio de ideas y de definiciones sobre la actualidad nacional.

El diputado Martínez, el senador Mayans, Cristina Kirchner, y la senadora Corpacci (foto Jaime Olivos)

Los mismos informantes aclararon que al encuentro solo fueron invitados los vicepresidentes, consejeros titulares y suplentes y que no se esperaban otras presencias, ni de gobernadores, intendentes o legisladores que no tengan cargos partidarios. La precisión tiene sentido porque tanto el grupo que se encolumnó detrás de Kicillof como los que participaron de la lista rival a la de CFK y otros referentes -como el puntano Alberto Rodríguez Saá- vienen reclamando una apertura y un diálogo transversal en el peronismo.

“Nadie la quiere de jefa política a Cristina, pero todos quieren sus votos”, dijeron el domingo desde el Instituto Patria respecto a la decisión del gobernador de soltar amarras del kirchnerismo junto a un grupo de intendentes bonaerenses, entre los que se destacan Jorge Ferraresi (Avellaneda), Fernando Espinoza (La Matanza), Julio Alak (La Plata), Mario Ishii (José C. Paz), Mario Secco (Ensenada) o Juan José Mussi (Berazategui), entre otros.

Axel Kicillof decidió soltar amarras del kirchnerismo y anunció el lanzamiento de un movimiento dentro del Peronismo bonaerense

A Cristina Kirchner la acompañarán en la sede del barrio porteño de Congreso el titular del bloque de senadores de Unión por la Patria, el formoseño José Mayans, que es vicepresidente 1°; la senadora catamarqueña Lucía Corpacci, vicepresidente 2°; el presidente del bloque diputados de UP, Germán Martínez, vicepresidente 3°; la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, vicepresidente 4°; y el secretario general de SMATA, Ricardo Pignanneli, vicepresidente 5°.

También estarán, los consejeros titulares Vanesa Siley, que es diputada por provincia nacional de Buenos Aires; el senador nacional Juan Manzur; la senadora de la provincia de Buenos Aires María Teresa García; el senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro; la diputada nacional Agustina Propato; el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán; la ex titular de ANSeS Fernanda Raverta; el senador nacional José Emilio Neder; la diputada nacional Paula Penacca; y el secretario general de la SUTERH, Víctor Santa María.

Además, son consejeros la ex diputada nacional Nelly Daldovo; el senador nacional Martín Doñate; la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza; el senador nacional y ex gobernador de San Juan Sergio Uñac; la secretaria general de SADOP en CABA Alejandra López; el ex jefe de Gabinete Agustín Rossi; la ex ministra de Trabajo Kelly Olmos; el senador nacional Carlos Linares; y la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti.

Un lugar destacado en medio de la secesión que surgió en el corazón bonaerense será la presencia de los intendentes Federico Otermín (Lomas de Zamora), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Gustavo Menéndez (Merlo), Ariel Sujarchuk (Escobar), Federico Susbielles (Bahía Blanca). Son los intendentes que quedaron del lado de Cristina Kirchner y que rivalizan con los 40 que se alinearon con Axel Kicillof. En un lugar equidistante quedaron Mariano Cascallares (Almirante Brown), Juan De Jesús (Partido de la Costa) y Federico Achával (Pilar).

Uno de los que expuso uno de los argumentos críticos con respecto a la decisión de Kicillof de lanzar en la provincia de Buenos Aires el MDF fue el senador ultra K Oscar Parrilli: “Hay que unir y la provincia de Buenos Aires no puede estar ajeno a esto y transformarse en un provincialismo más, donde solamente se mire el ombligo a sí mismo como provincia, como es el cordobesismo o pasa con los salteños con Gustavo Sáenz; en Misiones, con Carlos Rovira, o en Neuquén y Río Negro, con los movimientos provincialistas”.

Definiciones en el PJ

Lo cierto es que Cristina Kirchner definirá en el encuentro de mañana quiénes ocuparán las secretarías y órganos de gobierno del partido. El artículo 24 de la Carta Orgánica establecer que el Consejo Nacional “estará integrado por setenta y cinco miembros y será de conformación federal. Contará con representación del movimiento obrero, del sector femenino y la juventud. Tendrá una Mesa Directiva de veintiocho miembros. La misma tendrá un presidente, cinco vicepresidentes y veintidós consejeros”.

“El Consejo Nacional y su mesa directiva son órganos permanentes, encargados de cumplir las disposiciones de esta carta orgánica, las resoluciones del Congreso Nacional y las reglamentaciones que se dicten. Tanto el Consejo como su Mesa Directiva tendrán un cuerpo ejecutivo que asegure el cumplimiento operativo de sus resoluciones y adopta las que fueren de urgente requerimiento político”, indica el texto.

Son las formalidades que se cumplirán en el encuentro, más allá de que la dirigente invitada espera que Cristina Kirchner brinde un discurso o, al menos, exprese su mirada sobre los últimos acontecimientos del país, su opinión respecto de la gestión del presidente Javier Milei y, también, de los últimos episodios que se vivieron en la interna del peronismo. “Va a hablar con la dirigencia”, admitieron las fuentes.

Entre los temas que esperan una definición de parte de CFK está, además del lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof, su opinión sobre la suspensión de las PASO que el gobernador parece dispuesto a impulsar, y el eventual desdoblamiento que podría concretarse. De acuerdo a lo que pudo saber Infobae de fuentes políticas, la idea que empieza a tomar volumen es competir en junio. Se trata de una idea que choca de frente con lo que piensa Cristina Kirchner, para quien anticipar los comicios puede ser peligrosísimo. “Axel quedó en minoría ahora en los bloques de la Legislatura. Esperemos que la primera decisión política que tomen no sea votar con el PRO de Macri y La Libertad Avanza de Milei para cambiar las reglas electorales”, indicaron con mordacidad en el kirchnerismo.