Carlos Bianco cruzó al kirchnerismo: “Axel Kicillof no dividió el peronismo, planteó una alternativa para el futuro”

“Axel Kicillof no dividió el peronismo, planteó una alternativa para el futuro”, sostuvo Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, en diálogo con Infobae. La afirmación buscó despejar las especulaciones surgidas trasMovimiento Derecho al Futuro (MDF) el lanzamiento del , el nuevo espacio político impulsado por el gobernador bonaerense dentro del peronismo, que generó críticas y recelos de los sectores alineados con Cristina Kirchner.

El anuncio generó reacciones inmediatas dentro del oficialismo. Desde el kirchnerismo, algunos sectores criticaron la movida, interpretándola como una estrategia para fracturar el espacio. Bianco, sin embargo, rechazó esa lectura: “No es dividir nada como veo que se dice en los medios y en las redes. No, es sumar al peronismo y organizar gente que no estaba organizada y que nos pedía que organizáramos algo”, asegura.

En su visión, el MDF no busca desafiar el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner, sino fortalecer el gobierno provincial y ampliar su base de apoyo. “Esto es un movimiento que enfrenta a Milei y que enfrenta las políticas de Milei. Y es un movimiento también en favor del Gobierno de la provincia de Buenos Aires”, enfatizó.

El lanzamiento del nuevo espacio se da en un momento clave para el peronismo, con debates internos abiertos y definiciones electorales pendientes. En esta entrevista, Carlos Bianco responde a las críticas, explica los motivos de la creación del MDF y deja en claro la posición de Axel Kicillof de cara al futuro político de la provincia y del país.

Kicillof y Bianco estuvieron en la ceremonia de asunción del nuevo Obispo de Mar del Plata, Ernesto Giobando

– El gobernador Kicillof anunció el Movimiento Derecho al Futuro y hubo un enorme revuelo.

- Para nosotros, ningún revuelo. Es concretar algo que Axel anunció hace tiempo y que se venía organizando. Ahora se le dio una forma. Es un movimiento nuevo dentro del peronismo para la provincia de Buenos Aires. No es dividir nada, como veo que se dice en los medios y en las redes. No, es sumar al peronismo y organizar gente que no estaba organizada y que nos pedía que organizáramos algo porque no estaban militando en los otros sectores. No estaban ni en las organizaciones, no estaban en La Cámpora, no estaban en el Frente Renovador. Son un montón de sectores que quieren empujar el peronismo en la provincia de Buenos Aires y crear una alternativa a futuro. Nosotros le dimos forma a eso.

– El kirchnerismo, lo que está planteando, es que se dividió lo que existía y que ni siquiera se sumaron referentes que no están en el PJ, como Randazzo o Fernando Grey y que tampoco se incluyó a Massa o Grabois.

- Yo lo veo al revés. ¿Por qué Massa puede tener un frente, por qué Grabois pueden tener un frente, por qué La Cámpora puede tener una organización, y Axel Kicillof no puede tener un movimiento? ¿Dónde está escrito eso?

– Más allá de ese argumento, se generaron reacciones críticas a esta decisión. ¿Qué piensan?

- No le veo el problema. El problema hubiese sido que Axel Kicillof hubiese aparecido diciendo: “Armo el movimiento antiperonista, me voy del peronismo”. Eso es un problema, pero esto no tiene nada que ver.

– A ver, entonces precisemos bien de qué se trató lo que anunció Axel Kicillof.

- Estamos lanzando un movimiento para ampliar los apoyos al gobierno provincial, con gente que no estaba contenida en ningún espacio del peronismo, porque no eran La Cámpora, no eran el Frente Renovador ni del Frente Grande. Hoy tienen un movimiento dentro del peronismo para empujar todos juntos, porque esto es todos juntos: este es un movimiento que enfrenta a Milei y que enfrenta las políticas de Milei. Y es un movimiento también en favor del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Es eso.

– Desde el kirchnerismo también plantearon que hacer este lanzamiento, que puede generar ruido interno, es inoportuno, porque ocurre en medio del caso $LIBRA ¿Por qué eligieron este momento y no más adelante?

- Axel lo anunció en diciembre y lo veníamos trabajando hace tiempo. Hicimos la reunión en Villa Gesell, donde vinieron los 42 intendentes y, en ese marco, se planteó y nos solicitaron los intendentes lanzar un espacio propio y lo hicimos, punto. Se lanzó.

Si es por conveniencia, nunca es conveniente, siempre va a pasar algo. Dicen “no, hoy no era, era mañana o era pasado”. Siempre que quiere hacer algo Axel, siempre “no es el momento ni es el lugar”, porque lo que algunos quieren es que no pase nunca.

Los sectores de Unión por la Patria. De Massa a Cristina, de Máximo Kirchner a Axel Kicillof

– Entiendo.

- Y bueno...

– ¿Y respecto de la relación de Axel Kicillof con Cristina Kirchner? Porque ella dejó trascender que no estaba de acuerdo. ¿Qué respuesta tienen?

- Que para nosotros esto no modifica ni en un ápice el vínculo que tenemos con los otros sectores del peronismo de la provincia. Nosotros no estamos peleados con el peronismo de la provincia ni con ningún factor de Unión por la Patria. Para nosotros sigue siendo el mismo tipo de relación. Tenemos buena relación con el Frente Renovador, tenemos charlas -lo digo incluso personalmente- con compañeros de otras organizaciones y eso no cambia nada.

– ¿Este lanzamiento implica que ya Axel no responde al liderazgo de Cristina? ¿No es más Cristina Kirchner la jefa política de Axel Kicillof?

- Esta decisión no tiene que ver con otras cuestiones. Axel es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Cristina Fernández de Kirchner es la presidenta del Partido Justicialista Nacional y Axel Kicillof está enmarcado en ese contexto, porque sigue dentro del peronismo. Pero él es el gobernador de la provincia de Buenos Aires y es la principal figura política e institucional de la provincia de Buenos Aires.

– No me queda clara la respuesta...

- Esto es un frente, es un frente provincial, es un movimiento provincial. Cristina es la presidenta del PJ Nacional y nosotros seguimos siendo afiliados al PJ.

– La pregunta tiene que ver con respecto a si Axel Kicillof la reconoce como su jefa política o no.

- Ella es la presidenta del PJ.

– Pasemos a otra pregunta: ¿Este lanzamiento tiene algo que ver con las cuestiones electorales? Hablo sobre las PASO y el desdoblamiento.

- Este lanzamiento es una cuestión de construcción política, de armado de un movimiento político, lo otro es una definición electoral. No está vinculada una cosa con la otra.

– Entonces vamos a la pregunta concreta. Respecto de la cuestión electoral....

- Ahora que se bajaron las PASO nacionales, la Legislatura de la provincia de Buenos Aires tiene que definir si va a mantener las PASO provinciales o no.

– Exacto.

- Si las mantiene, el gobernador tiene que definir la fecha y luego tiene que definir qué hace con las elecciones generales, si las desdobla o las mantiene concurrentes. Esas son las dos definiciones que se tienen que tomar. Pero primero tenemos que saber si va a haber PASO o no, porque eso cambia el escenario, obviamente.

Axel Kicillof y Carlos Bianco

– ¿Y frente a esa cuestión, de si va a haber PASO o no va a haber PASO, cuál es la posición que tiene Axel Kicillof?

- Nosotros vamos a pedirle a la Legislatura que con urgencia tome una definición, porque ya están empezando a correr los tiempos electorales.

– ¿Pero cuál es la posición del gobernador?

- De hecho, ya vamos a arrancar en breve con todo el proceso de organización de las elecciones, desde comprar urnas, a otras cuestiones más complejas.

– ¿Pero cuál es la posición que tiene el Gobernador frente a las PASO? ¿Él quiere que haya o no quiere que haya PASO en la provincia?

- Había algunos intendentes que pedían PASO, pero creo que hoy, habiéndose eliminado las PASO nacionales, las PASO en CABA, las PASO en la mayoría de las provincias, han como perdido bastante sentido. La provincia de Buenos Aires va a ser la única que hace PASO si no se dan de baja.

Pero lo tiene que discutir la Legislatura. Lo que le va a pedir Axel Kicillof a la Legislatura es que tomen una definición pronto, porque hay que organizar las elecciones, sea con o sin PASO.

La Legislatura bonaerense es clave para el futuro de las elecciones en la provincia

– Ahora para todas estas cuestiones, la postura de Axel Kicillof -dicen en el kirchnerismo- va a quedar en una posición minoritaria dentro del peronismo y en la Legislatura. ¿Van a negociar con la oposición para sacar esas leyes electorales?

- No sé por qué va a ser una posición minoritaria. Salvo que quieran partir el bloque de Unión por la Patria.

– Alguno en el kirchnerismo dicen que lo partió Axel Kicillof con el anuncio.

- No. Se partiría si un grupo de diputados del bloque manda una nota diciendo “a partir de ahora configuramos un nuevo bloque, por fuera de Unión por la Patria, y somos tales diputados”. Nosotros no hicimos. No es verdad, es una mentira. Nadie partió el bloque. Es como decir “existe el Frente Renovador y entonces partieron el bloque de Unión por la Patria”. No, hay no sé cuántos diputados del Frente Renovador que están en el Bloque de Unión por la Patria y no se partió el Bloque de UP.

– ¿Cómo queda la relación de los intendentes y del gobernador con respecto a La Cámpora y a Máximo Kirchner en particular?

- De la misma forma que ahora. Esto lo digo ahora y lo digo siempre, desde hace ocho años, cada vez que me preguntaron por La Cámpora: ellos siguen siendo nuestros compañeros más cercanos, ideológicamente y generacionalmente.

Es lo que sigo pensando, aunque podemos tener diferencias, como las puedo tener con mi equipo de trabajo, siendo mi equipo de trabajo y el equipo con el que hago política todos los días.

¿Tenemos diferencias? Sí, claro, tenemos matices respecto a algunas cuestiones, tenemos diferencias en los diagnósticos de lo que pasó. También tenemos formas distintas de construir políticamente. También nos pasa eso con el Frente Renovador o con cualquier otro factor dentro del peronismo. Pero eso no hace que uno esté peleado, ni que esté enojado, ni nada, sigue siendo igual. Exactamente igual.

– ¿Y con Cristina Kirchner? ¿Va a haber alguna reunión, algún encuentro para hablar sobre esto?

- No sé, porque es el Axel el que tiene el vínculo con Cristina. Entiendo que no hay prevista ninguna actividad, por ahora.

– Fue un día muy intenso, con muchas interpretaciones sobre un mismo hecho.

- Lo que tiene que quedar claro es que esto no es partir el peronismo, sino todo lo contrario. Es lanzar un movimiento para contener a muchos compañeros y compañeras que querían militar dentro del peronismo y no encontraban el vehículo. Y que todo este movimiento, junto con el resto del peronismo, tiene que tener en claro que el objetivo político es terminar con las políticas de Milei y fortalecer el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y a partir de eso crear una alternativa para 2027.

Quiero ser muy enfático en decir que esto no es contra nadie y que esto no divide nada. Aquellos que lo entienden en esos términos, creo que están equivocados.

– ¿Y es el primer paso para un proyecto presidencial de Axel Kicillof?

- No. Ni siquiera es un primer paso. Es un paso más de todo lo que venimos haciendo en la conformación de una alternativa política para 2027 y después se verá. Para mí, el esquema es el siguiente: primero el caballo, después el carro y después vemos a quién subimos al carro. Pero hasta que no hay carro, no hay quien suba.

– Pero Axel Kicillof tiene intenciones de subirse al carro.

- No es una cuestión de pretensión individual. La única intención que tiene Axel es crear una alternativa creíble y novedosa para 2027.