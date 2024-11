Ficha Limpia: qué dice el proyecto de ley que les impide a los políticos condenados ser candidatos

Fotografía de archivo del 27 de junio de 2024 donde se observa la Cámara de Diputados durante un debate en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

En una intensa semana de actividad parlamentaria –y a pocos días para la finalización del período de sesiones ordinarias-, el proyecto de ley Ficha Limpia se tratará este jueves en la Cámara de Diputados, en lo que será un segundo intento para darle media sanción.

A pesar de la diversidad de temas, como Ludopatía, Deuda y Presupuesto, la iniciativa presentada por la diputada del PRO, Silvia Lospennato, y en pedido conjunto con diputados del PRO, La Libertad Avanza (LLA), la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica (CC), la posible normativa se erige como un tema urgente a ser tratado por el Cuerpo Legislativo.

“No queremos políticos corruptos entre nosotros”, apuntó Lospennato desde su banca, tras la fallida sesión por el tratamiento de Ficha Limpia.

“No queremos políticos corruptos entre nosotros”, había expresado la autora del proyecto, en una alocución en donde insistió con que la iniciativa sea tratada antes de los comicios del 2025, con el fin de que sean electos aquellos candidatos condenados por corrupción. A su vez, Lospennato apuntó contra la casta política y la acusó de no querer dar la discusión para cuidar sus propios intereses, Y destacó que el proyecto de ley es “constitucional, convencional y ultra garantista”, ya que pide el doble conforme de la condena.

El Jefe de Gabinete, Guillermo Francos pidió que no se piense que la normativa es para proscribir a Cristina Kirchner.

Posteriormente, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, observó que el proyecto “está muy próximo a aprobarse, por lo menos en Diputados”. Aunque también aclaró: “Estoy de acuerdo con la sustancia, no con la circunstancia —en lo relacionado con la condena contra CFK—. Ha habido tantos casos de delincuencia en la política que está hecha para los tantos casos que hay, no para uno en específico”.

Y determinó: “Creo que no es bueno que se piense que se sanciona la Ley de Ficha Limpia para proscribirla a Cristina Kirchner. No creo eso. Eso me parece que no sería bueno para la Argentina, porque es como que uno sanciona una ley para proscribirla”.

Los impedimentos para ser candidatos

El proyecto, que busca promover la transparencia en la política, incorpora el inciso h) al artículo 33 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos (Ley 23.298), donde impide a los candidatos a cargos públicos electivos a “aquellas personas condenadas por delitos de corrupción, aun antes de sea ejecutoriada, y siempre que la sentencia provenga de un tribunal de segunda instancia”.

Los delitos que se mencionan son cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales (es decir, la exigencia de impuestos fuera de la norma), enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados y encubrimiento. Además, los delitos que sean incorporados al Código Penal de la Nación o por leyes especiales, en virtud del cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

De aprobarse la ley, CFK no podría presentarse el año próximo para competir en las elecciones legislativas.

También, el hecho previsto en este inciso se extenderá desde la sentencia condenatoria en segunda instancia hasta su eventual revocación posterior. O bien hasta el cumplimiento de la pena correspondiente.

La propuesta podría impactar de lleno en el escenario político nacional, ya que si logra su aprobación, tanto por la Cámara de Diputados como el Senado de la Nación, impediría que Cristina Kirchner se presente en las elecciones de medio término del año próximo. Y sin importar que CFK todavía puede apelar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Entendemos que la iniciativa que en este acto presentamos respeta acabadamente los principios constitucionales y convencionales involucrados en el proceso de reglamentación de derechos, y será de gran utilidad para la Nación, contribuyendo a vigorizar la confianza que la ciudadanía tiene en las personas que ocupan magistraturas públicas y siendo un auténtico tamiz para aquellos que pretenden convertirse en servidores públicos”, concluye Lospennato en los fundamentos de la iniciativa de ley nacional.

