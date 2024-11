Fracasó la sesión en Diputados para debatir el proyecto de “Ficha Limpia”: quiénes fueron los ausentes

El recinto de Diputados estuvo semivacío

El Congreso de la Nación está entrando en sus últimos días de sesiones ordinarias y todo hace suponer que el PRO deberá esperar otro año para poder avanzar con su anhelado proyecto de Ficha Limpia para acceder a cargos públicos.

Hasta la semana pasada, acompañado por LLA y la UCR, contaba con el apoyo para poder avanzar en este proyecto que los amarillos “empujan” desde el 2017. la intención era darle un nuevo impulso y acelerar luego de la ratificación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, hoy no pudo: el partido de Mauricio Macri quedó a un diputado de poder lograr que se debata.

Pasados los 30 minutos desde el inicio de sesión, el tablero indicaba 128 presentes y el presidente de la Cámara, Martín Menem, no hacía lugar al pedido del PRO de prorrogar 15 minutos y se caía la sesión.

Más allá de la ausencia de los 99 diputados del bloque de Unión por la Patria y de los 5 del bloque de izquieda, que era previsible, lo llamativo fueron las ausencias de los “propios”. Principalmente del PRO y de LLA que fueron quienes impulsaron la sesión y la norma.

Por el oficialismo estuvieron ausentes Marcela Pagano (está cursando un embarazo), por el PRO los diputados Alejandro Finocchiario, José Nuñez y Anibal Tortoriello. El caso de Nuñez es por el que se pidió una extensión del plazo, ya que llegó tarde.

Por el bloque de Encuentro Federal los ausente fue Florencio Randazzo, Natalia De la Sota, Jorge Avila y Alejandra Torres. El diputado Esteban Paulón llegó justo un minuto tarde.

Sin embargo, la conferencia de prensa de ayer de José Luis Espert, en la que señaló que no se realizaba la Comisión de Presupuesto porque no había acuerdo con los gobernadores, cambió el escenario y varios legisladores que iban a acompañar hoy prefirieron no hacerlo.

Un ejemplo de esto es el bloque Innovación Federal, que hace 10 días acompañaba y hace 24 horas hizo saber que la prioridad de los sus gobernadores era tratar la ley de Presupuesto.

Lo llamativo también fue la ausencia de los tres diputados de Tucumán del bloque Independencia. Los legisladores que suelen acompañar a la Libertad Avanza hoy no estuvieron presentes.

El proyecto, que ha sido reclamado días atrás por el ex presidente Mauricio Macri, propone que la inhabilitación de los políticos comience desde que exista una sentencia condenatoria, aunque no esté firme, siempre que sea confirmada por un órgano judicial superior. Esto incluye delitos como cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y enriquecimiento ilícito, entre otros. La confirmación judicial sería responsabilidad de la Cámara de Casación.

Por su parte, el peronismo, que no dio quórum, tenía un dictamen de minoría que establece que las condenas sólo quedan firmes cuando la Corte Suprema se expide al respecto. Este dictamen también amplía la lista de ilícitos considerados, incluyendo diferentes delitos económicos.

Temas pendientes

Además de la modificación de la ley de partidos, en la misma sesión se iban a tratar otros temas como la creación de un Registro de Electores Residentes en el Exterior y un proyecto sobre la reiterancia de delitos. Estos puntos se sumaban a la agenda legislativa tras la postergación de una sesión en la que la oposición planeaba modificar la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y rechazar un decreto sobre reestructuraciones de deuda.

En lo que se refiere al proyecto que introduce en el derecho penal el concepto de reiterancia delictiva, que se refiere a situaciones en las que una persona enfrenta múltiples procesos penales simultáneamente. “A partir del primer llamado a declarar, se considera a la persona imputada, lo que puede llevar a la imposición de medidas de coerción más estrictas”, plantea el texto. Es decir, comenzaría a considerarse como argumento para determinar la prisión preventiva durante una investigación.

Finalmente, también estaba previsto que se tratara una iniciativa para reglamentar el voto de argentinos residentes en el exterior que, entre otros puntos, habilita la vía postal. Se establece que los ciudadanos argentinos que residen fuera del territorio nacional “son titulares del derecho a votar en todas las instancias” de las elecciones nacionales que deciden cargos “en iguales condiciones que los ciudadanos residentes en el país”. En tanto, el Poder Ejecutivo Nacional “es responsable de garantizar los medios económicos, organizativos y tecnológicos necesarios para el pleno cumplimiento de este derecho”.