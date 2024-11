Vialidad: el tribunal que condenó a Cristina Kirchner la instó a que se presente en Comodoro Py en 72 horas

La última vez que Cristina Kirchner estuvo en Comodoro Py para declarar en el juicio por el atentado en su contra (Adrián Escándar)

El Tribunal Oral Federal 2 instó a Cristina Kirchner a presentarse en los tribunales de Comodoro Py 2002 para notificarse de la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal que la condenó a seis años de prisión por corrupción en la llamada causa “Vialidad”. La ex vicepresidenta había indicado por escrito que se daba por notificada. Pero el tribunal ordenó que deberá presentarse en las próximas 72 horas hábiles en la mesa de entrada del tribunal, revelaron a Infobae fuentes judiciales.

El plazo entonces corre desde el lunes hasta el miércoles. El miércoles está previsto que Alberto Fernández se presente a declarar en indagatoria en una de sus causas: la que lo acusa de un negociado con los seguros.

Consultado por Infobae, en el entorno de la ex presidenta las fuentes señalaron que Cristina Kirchner se presentará “en el plazo fijado” sin dar detalles de cuándo se concretará.

El pasado 13 de noviembre, la Sala IV de la Cámara Penal de Casación Federal confirmó la condena de CFK, del empresario Lázaro Báez, del ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y del ex secretario de Obras Públicas José López a seis años de prisión. También confirmó las condenas de los ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz Juan Carlos Villafañe (5 años), Raúl Gilberto Pavesi (4 años y 6 meses), José Raúl Santibañez (4 años), Mauricio Collareda (4 años) y Raúl Osvaldo Daruich (3 años y 6 meses). Y lo mismo hicieron con las absoluciones del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, del ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro y de Carlos Kirchner, primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner y ex funcionario de Planificación Federal. A Carlos Kirchner se le confirmó la absolución por prescripción.

Lázaro Báez

De inmediato, el tribunal ordenó que los involucrados se presentaran en Comodoro Py a notificarse. En una resolución de hoy que lleva la firma del juez Rodrigo Giménez Uriburu, el TOF señaló que ya asistieron a tribunales Periotti, Villafañe, Santibañez, Daruich, Pavesi, De Vido y Fatala. Pero tanto las defensas de Cristina Kirchner y de Lázaro Báez entregaron escritos para hacer saber que habían tomado conocimiento de la resolución.

“Ha de señalarse que la citación librada responde a la obligación normativa de notificarlos personalmente de un auto que decide sobre su situación procesal (art. 42 del Reglamento para la Justicia Nacional y art. 142 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Dicho acto, encomendado específicamente por el superior a esta judicatura en el fallo mencionado, reviste, por criterio jurisprudencial, una serie de requisitos formales que determinan su validez y cuyo cumplimiento es primordial en tanto proyectará efectos sobre actos ulteriores”, dijo. Y citó fallos de la Corte Suprema que respaldaban ese criterio y en donde se destaca que “el sentido de la exigencia de notificación personal de la condena, requerida reglamentariamente, no es el de un mero ‘hacer saber’ la existencia de dicha condena sino, fundamentalmente, el de reforzar la vigencia del sistema recursivo previsto legislativamente”.

El TOF sostuvo que “desde ese prisma y más allá de que los escritos acompañados evidencian una actitud positiva de las partes para dar por cumplida la notificación, los lineamientos trazados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación imponen al tribunal el deber de informar directamente a quienes se ven sometidos a proceso de las resoluciones dictadas a su respecto como así también de acreditarlo en el expediente bajo la forma de estilo”.

Y agregó: “En función de lo expuesto, ha de mantenerse la convocatoria original, en el entendimiento de que esos escritos no satisfacen las exigencias de validez de la notificación personal del auto que confirmó la sentencia condenatoria oportunamente dictada, debiendo los justiciables presentarse en la Mesa de Entradas del tribunal dentro de las 72 horas de notificados”.

Hubo otras presentaciones en donde se solicitó que como varios de los imputados viven en Santa Cruz si podían darse por notificados en una audiencia por zoom ante el tribunal. A ese planteo se hizo lugar. “En lo que ate al pedido realizado por los abogados defensores de Lázaro Antonio Báez, Mauricio Collareda, José Francisco López, Carlos Santiago Kirchner y Héctor René Jesús Garro, relativo a la distancia de los lugares donde se domicilian sus asistidos respecto de esta sede, circunstancia que torna su traslado en una dificultad y un esfuerzo económico, lo cierto es que los motivos expuestos se presentan razonables y atendibles, máxime ante la posibilidad de realizar tal acto a través de medio telemáticos que neutralicen los impedimentos alegados. Por tal motivo, se celebrará una única audiencia a través de la plataforma Zoom, el próximo martes 26 de noviembre a las 9:30 hs; para la cual deberán prever el acceso a cámara de video y micrófono y de la cual se dejará constancia mediante el acta de rigor”.