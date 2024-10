Ricardo Quintela encendió la interna por la presidencia del PJ: “El que quiera salir, que salga, pero no se escondan bajo las polleras de Cristina”

Ricaardo Quintela y Cristina Kirchner aparecen como los posibles candidatos para presidir el partido

A poco más de un mes de las elecciones en el Partido Justicialista (PJ), y en medio de un operativo clamor para que sea Cristina Kirchner la próxima autoridad del espacio, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, ratificó sus intenciones de liderar la fuerza y sostuvo que los dirigentes “están cansados de que les comuniquen desde la Capital Federal lo que tienen que hacer”.

Si bien no aclaró si estará dispuesto a competir contra la dos veces presidenta en caso de que ambos decidan presentarse en los comicios internos, el riojano aseguró que va a “mantener el producto de un trabajo” que se viene desarrollando “desde hace tiempo con una propuesta federal donde las provincias se sientan parte”.

“Yo con Cristina tengo la mejor relación, la mejor onda. Acá hay un proyecto que está destruyendo el país y, fundamentalmente, está destruyendo la vida de todos los argentinos, que es el proyecto que encabeza Javier Milei, y lo que nosotros queremos, digamos, es la unidad del Movimiento Nacional Justicialista. Queremos convocar a todas las compañeras, los compañeros y a todos los ciudadanos que compartan ese criterio, esa idea, fundamentalmente a los partidos políticos, a los movimientos sociales, para que podamos constituir un frente para enfrentar, con perspectiva de éxito, para poder transformar la República Argentina. Esto es lo que creemos nosotros y venimos trabajando para eso”, expresó.

Durante una entrevista en la radio Futurock, Quintela cuestionó a los referentes del kirchnerismo que salieron por las redes sociales a pedir una postulación de la ex mandataria nacional, al considerar que “no se puede manejar una cosa tan importante como esta por Twitter”.

Wado de Pedro pidió por la candidatura de Cristina Kirchner

“Creo que esta cosa, en definitiva, se podría haber hablado, se podría haber conversado. Generar ámbitos de debate, de discusión interna dentro del Movimiento Nacional Justicialista, como para poder llegar a una conclusión interesante, importante, que nos contenga a todos. Así, por Twitter, es muy difícil... después que largan, sentarse a conversar es muy difícil”, señaló.

En este sentido, el gobernador remarcó que “hace mucho tiempo que el peronismo no tiene procesos internos” e incluso desde hace varios años que el partido “está intervenido en dos provincias, que son Corrientes y Jujuy, y no se puede normalizar”.

“A siete u ocho días de que se presente la lista, aparece este operativo que creo que no es una cuestión de Cristina, creo que es una cuestión de un grupo de compañeras y compañeros que, con todo derecho, lo pueden plantear, pero me parece que es descenderla a una competencia... ella está para otras cosas mucho más importantes, me parece. Este es un trabajo que tenemos que realizar los militantes, de ordenar el peronismo, convocar a todos los compañeros, las compañeras”, opinó.

Al respecto, el riojano también destacó el rol de Axel Kicillof, cuestionado en el último tiempo por un sector de La Cámpora, al que calificó como “un compañero que tiene un valor exponencial, fortísimo, y que “tiene que estar incluido en cualquier tipo de decisión y de debate, puesto que es el que gobierna la provincia más importante de la República Argentina”.

En este sentido, recordó que la provincia de Buenos Aires “tiene 18 millones de habitantes, con una cantidad enorme de problemas y con una complejidad de esos problemas”, pero que, sin embargo, el ex ministro de Economía “la lleva adelante”, por lo que “hay que acompañarlo y no obstaculizarlo”.

Quintela defendió a Kicillof

Si bien evitó referirse a qué hará si finalmente la ex presidenta es candidata a liderar el PJ, ya que en un momento se especuló con la posibilidad de que él se bajara si eso ocurría, Quintela aseguró que va a “recorrer las 23 provincias, guste o no guste”, e insistió con que algunos dirigentes “se preocupan dos o tres días antes de que se armara la lista, que hay que convalidar”.

“Digo yo, me parece a mí que no la pueden someter a esta situación, a este escarnio. Bastantes problemas tenemos como para tener un problema más, someterla a ella a esto. El que quiera salir, que salga, pero que no se esconda ni se ponga bajo las polleras de ella”, agregó.

Sin embargo, aclaró que él es “muy amigo de todos los que se manifestaron a través de Twitter en el apoyo a una posible candidatura de Cristina” y destacó que no tiene “nada contra nadie”.

“Entonces, nosotros vamos a seguir avanzando, tratando de que sean los ciudadanos peronista, los afiliados, los que decidan con su voto quién quiere que conduzca este proceso, que es un proceso de reordenamiento del peronismo de convocatoria, un peronismo amplio que se constituya la columna vertebral de una convocatoria para un frente político, que te reitero, primero, que resista, que sea un foco de resistencia que se tiene que dar en el Congreso, en las gobernaciones, se tiene que dar en la calle ante el avance cruel de este hombre (por Milei) sobre los derechos de todos los de todos los argentinos”, cerró.