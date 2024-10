José Mayans trabaja para que Cristina Kirchner quede al frente del PJ e impulsará que sea candidata en 2025

Cristina Kirchner con el senador José Mayans

La interna del Partido Justicialista se acelera. Las elecciones para presidente del partido son el próximo 17 de noviembre y, aunque había varias figuras del peronismo que se posicionaban para ocupar ese cargo, la irrupción pública en las últimas semanas de Cristina Kirchner reacomodó todo el tablero.

Es en ese contexto en donde varios empiezan a pedir que la ex vicepresidenta sea la candidata a la presidencia del partido. Aunque históricamente CFK aseguró no tener interés en ocupar ese lugar, todo parece haber cambiado en las últimas horas.

Así lo hizo saber el jefe del bloque de senadores, José Mayans, quien señaló que la dirigente había mostrado interés en ese lugar. “En una reunión que mantuvimos esta semana de la que participó también Juliana di Tullio y Anabel Fernández Sagasti le dijimos que, si ella tiene ganas, tiene que presidir. Poner a una persona en lugar de uno u otro ya no va más”, dijo.

Según comentó el dirigente, le dijo que “la presencia que tiene ella no tiene ningún político y en este momento hace falta poner todo”. “Si vos -por ella- decís que no querés, si Gildo Insfrán dice que no quiere, no vamos a ningún lado. Es el momento de juntarnos todos”, explicó el formoseño en Radio 10.

Según explicaron desde el entorno del titular de la bancada kirchnerista, el encuentro que, duró más de dos horas, la mostró a CFK “animada” con la idea. “Mayans no fue él sólo con la idea, lleva la voz de varios gobernadores, de los senadores, de los diputados, que entienden que tiene que ser Cristina”.

Di Tullio, Mayans, Fernández Sagasti y Parrilli

Uno de los puntos más importantes es que Mayans entiende que la presidencia del PJ no es un fin en sí mismo sino que es un medio. “Él quiere que juegue”, agregaron, explicitando la intención de ver a Cristina Kirchner candidata.

“José no es quién comanda el operativo clamor, pero claramente está en la primera fila”, señalaron. “Junta voluntades en el Congreso y con Gildo -gobernador de Formosa- entre los gobernadores”, añadieron.

En este esquema, la reunión con los senadores que le planteó a Cristina Kirchner no es caprichosa. “Son las voces de los gobernadores. Aunque hay algunos que están desenganchados porque sus provincias son gobernadas por otras fuerzas o porque son de otro sector del PJ, responden a los jefes políticos que son los que terminan definiendo en la votación del partido”. El legislador quiere empujar la decisión desde el Congreso.

Mayans dijo que, cuando hablaron de que se postule para el cargo, la dos veces presidenta le respondió que no tiene inconvenientes, que está con ganas de recorrer el país y que la duda sólo se planteó sobre si era adecuado que lo hiciera.

Cristina Kirchner saludó a los manifestantes desde los balcones del Instituto Patria durante la marcha universitaria

Hasta ahora el único que se candidateó formalmente fue el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien además dijo que estaba dispuesto a competir con Cristina Kirchner si se cristaliza esa posibilidad.

Faltan solamente 15 días para que se venza el plazo para presentar las listas a la presidencia del PJ Nacional. Es por eso que Mayans busca acelerar un encuentro entre CFK y el bloque de los 33 senadores.

Desde hace tiempo que Mayans insiste con que Cristina Kirchner tiene que tener un rol central -mayor al que tiene- en la discusión con el oficialismo. Y desde el principio del gobierno de Javier Milei que la dirigente insiste en que la pelea hay que darla en el Congreso.

En 2025 hay elecciones de medio término. Las opciones para que sea candidata se reducen a la posibilidad de que acceda a una banca de diputados porque ni la provincia de Buenos Aires ni Santa Cruz elige senadores. No suele ser la competencia más atractiva para los políticos de la trayectoria como la que detenta Cristina Kirchner.