A pedido del juez, el Gobierno reforzará la custodia de Fabiola Yañez en Madrid con efectivos de la Policía Federal

La ex primera dama tendrá nueva custodia en Madrid

Tras una solicitud del juez Julián Ercolini, el gobierno nacional dispuso el envío a Madrid de dos nuevos efectivos de la Policía Federal para brindar custodia a la ex primera dama, Fabiola Yañez, quien denunció en la Argentina al ex presidente Alberto Fernández por violencia de género, confirmaron a Infobae fuentes oficiales.

“Librar oficio al Ministerio de Seguridad de la Nación a fin de que arbitre los medios necesarios para reforzar la custodia dispuesta en favor de Fabiola Andrea Yañez, brindando a este juzgado toda la información que posea respecto de cómo se encuentra desempeñando dicha función actualmente”, había establecido el magistrado en la causa abierta luego de que la ex primera dama se decidiera a denunciar agresiones del ex jefe de Estado.

Es que Fabiola Yañez, de acuerdo al testimonio que fue expuesto en la causa, “expresó que la custodia policial que se le había asignado era una persona de confianza de la custodia del denunciado” y por eso “solicitó al juzgado que se dispongan medidas de protección en su favor que incluyan la prohibición de acercamiento de su presunto agresor tanto personal como por medios electrónicos” y que “en relación con el hijo que comparte con él, indicó que el contacto podía continuarse al número telefónico de su madre, abuela de su hijo, para que aquél pueda conservar dicho vínculo, y al abonado que poseía el menor”.

Según pudo saber este medio, en las últimas horas se aceptó instrumentar de manera rápida el relevo del personal que actualmente está en la capital de España en función de custodia y sumar un efectivo más. “Van a salir entre esta noche y mañana”, explicaron las fuentes.

No es la única novedad que se conoce en todo lo vinculado a la acusación contra Alberto Fernández que hizo Fabiola Yañez. La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 6, a cargo de manera interina de Carlos Rívolo, ya tomó contacto con ella “para interiorizarla del trámite del proceso y las facultades que le otorga la ley, y los pormenores que le serán solicitados en el futuro”, informó la Fiscalía a través de un comunicado.

Rívolo recibió el miércoles del Juzgado Federal N°10, a cargo de Ercolini, la denuncia por violencia de género formulada por la exprimera dama contra Fernández. Además, la Fiscalía consignó que convocó a la Dirección General de Acompañamiento, de Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), a cargo de Malena Derdoy, y a la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), cuya titular es Mariela Labozetta, para “brindar inicialmente una acabada protección de la víctima y para el desarrollo de medidas y estrategias de investigación”.

Fernández fue denunciado el martes último por “violencia física” y “terrorismo psicológico” por parte de Yañez, por lo que la Justicia le impuso medidas de restricción y la prohibición de salida del país.

El juez Ercolini le pidió al Gobierno reforzar la seguridad de Fabiola Yañez

La causa que conmovió al país comenzó con una serie de mensajes encontrados en el celular de María Cantero, ex secretaria de Alberto Fernández, en el marco de la investigación por los seguros. En una de esas conversaciones, Yañez le relató a Cantero varios actos de violencia. Alberto Fernández recién se enteró de esos chats el sábado pasado, apenas unas horas que el diario Clarín reveló la existencia de los mensajes.

“Es el final de mi carrera”, le dijo a un interlocutor ese mismo día.

Tras la revelación periodística, los protagonistas volvieron a comunicarse, según pudo saber este medio. En la audiencia con el juez Ercolini, el martes al mediodía, Yañez dio a entender que el ex presidente la había amenazado para que no haga la denuncia. Por ese motivo, el juez le ordenó a Fernández que no se comunique más por teléfono, ni por redes sociales. Y le pidió al Ministerio de Seguridad que le ponga una nueva custodia.