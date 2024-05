Salta hizo un balance a dos meses del cobro de la atención sanitaria a extranjeros: menos consultas y ahorro de $23 millones

Ministro de Salud de Salta

El gobierno de Salta, a principios de marzo, publicó un DNU para cobrar la atención médica de extranjeros que no residen en la Argentina, iniciativa que luego fue refrendada por una ley. Desde la aplicación de la medida, el número de pacientes en los hospitales públicos provinciales bajó de manera rotunda.

“Antes estábamos con los pasillos colmados de pacientes, y hoy estamos bastante holgados con la atención. El mes pasado, de 3.300 pacientes que se atendían, hoy hemos bajado a 60 pacientes, en Orán. Si eso le ponemos el valor de la consulta, que es de $6.600, nosotros tendríamos que estar ganando más de 23 millones de pesos, solo en consultas”, explicó el ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, en declaraciones a Radio con Vos.

El hospital San Vicente, en la ciudad de Orán, provincia de Salta, es uno de los más afectados por la medida

En ese sentido, agregó: “Acá en Salta y en la Argentina tenemos muy buena salud pública. Por eso, no me gusta cuando se habla de reciprocidad con el vecino país, porque ningún salteño o argentino va a Bolivia a hacerse atender. Allá te cobran absolutamente todo, de hecho han fallecido pacientes en la puerta del hospital porque no han querido atenderlos”.

“Un día cama nos representa 65 mil pesos, un día común, y un día de terapia, 250 mil pesos. Si uno hace el traslado y ve cuánto nos representaba un paciente extranjero, es importante. Lo mismo con los tratamientos odontológicos, que son tratamientos sumamente caros, sobre todo por los insumos”, detalló el funcionario provincial.

Federico Mangione, ministro de Salud de la provincia de Salta

Además, sostuvo: “En la ciudad de Orán, hace unos meses, tenemos un sistema automatizado de historia clínica digital, donde comenzamos a detectar que el 10% de nuestro presupuesto de salud pública iban en atención de extranjeros. No es solamente consultas, sino que le tenés que agregar análisis de sangre, radiología, estudios de mayor complejidad y además, el tratamiento que el paciente necesite”.

La iniciativa de esta medida fue del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. “Primero se sacó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y luego ya se convirtió en ley, así que ya estamos cobrando. Lo que se está cobrando es a valor del Instituto Provincial de la Salud, que es la obra social provincial, donde está todo nomenclado y cada patología de atención o práctica que se realice, tiene un valor”, dijo el ministro salteño.

“El que está radicado en Salta y paga los impuestos, es un salteño más y no se le cobra nada. El que viene de tránsito, que es muchísima gente, como tenemos el sistema automatizado con las historias clínicas, sabemos perfectamente quiénes son. Las urgencias no se negocian, si está en riesgo de vida el paciente se lo atiende, y después vemos cómo lo cobramos y a quién”, describió Mangione.

Y sobre esto, agregó: “El gobernador está trabajando fuertemente con respecto a eso porque estamos convencidos de que está ayudando bastante al sistema de salud de la provincia, y de que va a ayudar a la Nación también”.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, fue el impulsor de la ley

Asimismo, el titular de la cartera de Salud provincial también hizo referencia a la merma de fondos transferidos desde el Gobierno nacional. “Nosotros tenemos que tomar diferentes medidas para tratar de compensar la gran falta de transferencia no automática que nos han cortado”.

Por último, sobre el llamado del monseñor Luis Sconzzina, a evitar que el arancelamiento se convierta en una forma de discriminación, o xenofobia, Mangione manifestó: “Creo que es desacertada la opinión del Padre, porque no tiene nada que ver que haya familiares bolivianos de argentinos y que se les cobre. Porque los familiares argentinos de bolivianos van allá y les cobran. No tiene que ver, que porque sean familia acá tenemos que atenderlos”.