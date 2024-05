El Gobierno ya negocia por la Ley Bases en el Senado: “Los Gobernadores les van a decir a los de UxP que dejen de jorobar”

Guillermo Francos sonríe junto a Karina Milei en un palco del Congreso, durante el maratónico debate de la Ley Bases que se realizó en la Cámara de Diputados (Foto: Gustavo Gavotti)

“El presidente Javier Milei está muy satisfecho, como todos nosotros”. Todavía con la satisfacción a flor de piel por la media sanción que recibió la Ley Bases en la Cámara de Diputados, el ministro Guillermo Francos señaló esta mañana que el gobierno nacional ya está enfocado en la negociación parlamentaria para conseguir la aprobación definitiva en el Senado.

El Ministro del Interior remarcó que las propuestas del oficialismo “van a a tener una importancia muy relevante en los próximos meses en la Argentina”, por lo que no puede haber tiempo para relajarse.

“Ya hemos empezado a hablar con senadores, con los presidentes de los bloques más allegados y con los gobernadores, porque estas leyes van a tener mucho impacto en las provincias, tanto en lo que se refiere a recursos coparticipables como también mediante las normas que van a permitir desarrollar los recursos naturales”, señaló esta mañana Francos en declaraciones a radio La Red.

La Cámara Alta es todo un desafío para los planes de Javier Milei: La Libertad Avanza tiene escasa representación en un recinto que, en cambio, cuenta con una fuerte presencia de legisladores peronistas que responden a Cristina Kirchner; por eso, el oficialismo necesita imperiosamente cerrar acuerdos con otros espacios.

En ese contexto, Francos hizo un análisis crudo y a la vez optimista: “Algunos senadores del bloque de Unión por la Patria (UxP) van a estar tironeados por sus posiciones ideológicas, por sus prejuicios y por mostrar unidad, pero por el otro lado van a tener a sus Gobernadores que van a decir: ‘Muchachos, dejen de jorobar ahora y tratemos de llevar recursos a nuestra provincias”.

Para sustentar su análisis optimista, el funcionario recordó que “el Senado representa a las provincias y se entiende que sus legisladores tienen más relación con los Gobernadores, así que como estas leyes tiene beneficios directos para las provincias, trataremos de convencer a los senadores, más allá de la discusión ideológica y de que alguno tenga posiciones ya tomadas”.

“Creemos que hay una intención de muchos senadores de poder a estar a la altura de estas demandas que tiene el país. Conversaremos con ellos y con los mandatarios provinciales para hacerlo posible”, confió el Ministro del Interior, uno de los hombres clave del oficialismo en todo lo que tiene que ver con el vínculo del gobierno nacional y las provincias. “Entiendo que esta es una ley que debiera pasar con un tratamiento más rápido, más sencillo, porque a los gobiernos provinciales les urgen estos temas”, enfatizó.

En cuanto a la estrategia para lograr ese aval del Senado, Francos recordó el esfuerzo para conseguir la media sanción, que se replicará en la Cámara Alta: “Lo de Diputados ha sido un trabajo conjunto de quienes nos acompañaron e incluso de la oposición, porque se ha dado un debate profundo de ideas que demuestra que el sistema democrático permite construir consensos y avanzar, más allá de las diferencias”.

Las críticas de Cristina Kirchner y la CGT

Cristina Kirchner habla durante el acto que encabezó en Quilmes

En la misma línea, el funcionario envió un mensaje indirecto a quienes critican la inexperiencia y algunos manejos poco convencionales del oficialismo en lo que tiene que ver con la discusión pública y la negociación política: “Nosotros presentamos un proyecto de ley a los pocos días de haber empezado el gobierno, desde un espacio muy joven que necesitaba madurar y hace experiencia. Ese fracaso inicial nos permitió rever los pasos, ver cuáles habían sido los errores cometidos, de qué manera podíamos mejorarlos. Y finalmente avanzamos, porque después de cuatro meses obtuvimos la media sanción de la Ley Bases, lo cual quiere decir que aprendemos rápido...”.

En otro momento de la entrevista, Francos se refirió a la marcha que realizará hoy la CGT, como previa del paro nacional previsto para el 9 de mayo: “Trataremos de que (la medida de fuerza) no se haga, vamos a conversar estos días para acordar y entender que es un momento para mirar hacia adelante, despejar el horizonte de conflictos y buscar mecanismos que permitan conseguir más trabajo en la Argentina”.

Finalmente el funcionario fue consultado sobre las críticas de Cristina Kirchner a las medidas que impulsa el gobierno de Milei. Y su respuesta fue contundente: “La ex presidente tiene sus posiciones, equivocadas, porque ella ha demostrado que con sus políticas la Argentina llegó a esta situación de mas de 50% de pobres, economía parada, sin crecimiento, etc. No puede existir un pais que tenga solo 6 millones de trabajadores formales y 8 millones informales... Estas normas buscan que una parte de esos 8 millones pasen a ser formales; con los representantes gremiales nos debemos un debate para poder modernizar el sistema de trabajo que ha cambiado tanto en el mundo, tenemos que adecuar las normas a esas nuevas formas de trabajo”.