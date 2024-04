Ley ómnibus: la ruptura del bloque oficialista se suma al cansancio de la oposición e impacta en las negociaciones

Los legisladores de La Libertad Avanza

“Esto es realmente increíble, nunca pasó algo así”, reconoce un diputado de los denominados bloques dialoguistas. “Nosotros estamos cansados y ellos están rotos, no sé cómo termina esto”, agrega el experimentado legislador cuando se le pregunta por la nueva discusión que comenzó esta semana respecto de la Ley ómnibus.

La Casa Rosada envió el martes a la noche el borrador del nuevo proyecto de ley, luego del fracaso que vivieron en la sesiones extraordinarias. El miércoles, se rompió el bloque de La Libertad Avanza de la Cámara Baja que tiene que negociar la iniciativa.

El mismo día que el oficialismo cumplía cuatro meses en el poder, LLA mostraba sus internas y expulsaba del cargo al presidente del bloque. Horas más tarde, 4 de los 41 diputados de LLA se ausentaban de la reunión que había citado el presidente de la Cámara, Martín Menem, y empezaba la ruptura del bloque.

No hay registro, por lo menos desde la vuelta de la democracia, que el bloque del oficialismo se rompa a solo cuatro meses de haber asumido. Este escenario complica las conversaciones con los bloques de la oposición que observan, con una buena cuota de cansancio, los movimientos de LLA.

“Estamos con el borrador donde se siguen discutiendo cosas que discutimos en enero y que no nos pusimos de acuerdo, y ahora cambian al Presidente del bloque. Estamos un poco cansados de tener que solucionarles lo que ellos no saben o no quieren hacer”, señaló un legislador opositor, ya harto de los manejos libertarios. “Vivimos el día de la marmota -por lo reiterativo- y estos muchachos llevan cuatro meses sin poder sacar una ley”, agregó.

El bloque de Diputados de LLA en la puerta de la Casa Rosada, cuando todavía era presidido por Oscar Zago

Quizás el que mejor representa ese estado de ánimo es Emilio Monzó (Hacemos Coalición Federal), quien en una entrevista televisiva dijo que la democracia “tiene que ver con la tolerancia, la negociación y la pluralidad”.

“No somos diputados de LLA, no tenemos como origen ideológico lo que piensa el Presidente, y parece que cada vez que uno piensa distinto está equivocado... y eso no es una equivocación, el pensar distinto enriquece a quien quiere escuchar”, evaluó.

El diputado dijo que están los votos para aprobar la ley que busca el Ejecutivo, pero aclaró que en los bloques opositores están decididos a esperar los movimientos del oficialismo. “No podemos seguir trabajando para ellos. Que solucionen sus internas y después conversamos”, señaló otra fuente de su bancada.

Hay tres bloques que conforman el sector “dialoguistas” en Diputados: la UCR, Hacemos Coalición Federal y el PRO. Mientras los dos primeros se muestran en los pasillos del Palacio Legislativo, el último se mantiene en silencio y casi que no se deja ver. El partido que hizo de la presencia mediática su mejor arma, hace semanas que no se muestra.

Tanto es así que ayer, en medio del escándalo de la Comisión de Juicio Político, del único bloque no hubo presencia en la comisión fue del PRO.

A la hora de explicar esa ausencia dijeron que Menem les había avisado. Al parecer, fueron los únicos a los que se logró alertar con tiempo, ya que el resto de los miembros, incluidos los de LLA, asistieron al encuentro.

Los diputados Martín Menem y Germán Martínez discuten durante el tratamiento en particular de la Ley Ómnibus (Foto NA: Mariano Sánchez)

La otra preocupación que circula en las reuniones del resto de los bloques es cómo va a impactar esta interna. Las decisiones que parecen surgir del trío Lule Menem, Karina Milei y Martín Menem, parecen estar más vinculadas al armado nacional que a la posibilidad de obtener un consenso que ayude a aprobar la ley ómnibus.

La designación de Gabriel Bornoroni al frente del bloque en lugar de Oscar Zago tiene que ver precisamente con eso, ya que es el hombre elegido por la hermana del Presidente Milei y por los Menem para que sea el hombre fuerte de LLA Córdoba.