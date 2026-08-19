Costa Rica
Agregar Infobae enGoogle

Un costarricense cobró USD 800,000 en pensiones de una maestra de California muerta hace 20 años en un geriátrico de San José

El sospechoso, identificado como Abarca, administraba el hogar donde murió la ciudadana estadounidense Collins en 2005 y habría usado documentos falsos para acceder a su jubilación durante dos décadas

Hombre maduro con gafas sostiene papeles, oculta dinero. Al fondo se ve el logo de CalSTRS y un cartel con "Centro Geriátrico San José".
Un hombre con gafas sostiene papeles mientras oculta una pila de dinero, con el logo de CalSTRS y un cartel del Centro Geriátrico San José visibles al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un administrador de un hogar geriátrico en San José habría cobrado durante 20 años la pensión de una maestra estadounidense muerta en 2005, en lo que las autoridades costarricenses califican como una estafa de al menos USD 800,000 contra el sistema de jubilación de docentes de California.

El Ministerio Público de Costa Rica informó este miércoles que el sospechoso, de apellido Abarca, enfrenta cargos por falsedad ideológica, uso de documento falso y estafa.

Un tribunal ya le impuso medidas cautelares: presentarse periódicamente ante un juzgado, mantener domicilio fijo y no salir del país.

Un tribunal ya le impuso medidas cautelares: presentarse periódicamente ante un juzgado, mantener domicilio fijo y no salir del país.

Cómo operó el fraude durante dos décadas

La ciudadana estadounidense de apellido Collins ingresó en 1999 al centro geriátrico que Abarca administraba en el barrio de La Uruca, en San José, Costa Rica.

PUBLICIDAD

Murió allí en 2005, a los 78 años. Según la investigación, Abarca gestionó el entierro de Collins en un cementerio de Cartago y al año siguiente presentó documentación presuntamente falsa ante el California State Teachers’ Retirement System (CalSTRS), el fondo de pensiones de los docentes californianos.

Mano masculina sostiene una tarjeta bancaria oscura con el texto "CalSTRS". Debajo, una lápida de piedra gris con musgo. Billetes de dólar flotan sobre ella.
Una mano sostiene una tarjeta con el nombre CalSTRS mientras billetes de dólar ascienden desde una lápida, lo que representa un asunto financiero y patrimonial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo era que ese organismo lo reconociera como apoderado legal de la fallecida. Con esa acreditación, obtuvo una tarjeta bancaria que le permitió retirar fondos de la pensión de Collins entre 2006 y 2026, según informó la Fiscalía costarricense a través de la agencia EFE.

Entre 2006 y 2026, el costarricense retiró fondos de la pensión de Collins de forma ininterrumpida durante dos décadas, según informó la Fiscalía costarricense a través de EFE.

PUBLICIDAD

El dinero correspondía a la jubilación que el Estado de California había garantizado a una docente que llevaba más de 20 años muerta.

El CalSTRS destapó el caso desde California

El fraude salió a la luz cuando el propio CalSTRS activó un procedimiento de verificación para confirmar si Collins seguía con vida, un mecanismo de control que el fondo aplica de forma periódica a sus beneficiarios en el exterior.

Una balanza con dinero en un platillo y documentos en el otro, el rostro de una anciana, lápidas y palmeras, engranajes y edificios en la parte inferior.
Una anciana traslúcida observa una balanza con dinero y documentos, rodeada de tumbas y palmeras, lo que ilustra las preocupaciones sobre pensiones y burocracia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para realizar esa comprobación, el organismo recurrió a la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica, que confirmó el fallecimiento de la mujer. A partir de esa gestión diplomática, las autoridades costarricenses abrieron la investigación que apunta a Abarca.

Las autoridades allanaron su vivienda en busca de pruebas y el proceso de investigaciones sigue mientras se verifica toda la información y evidencias disponibles.

El fondo afectado reportó su mejor año de inversiones

El CalSTRS, que administra las jubilaciones de los maestros de California, publicó el 5 de agosto que obtuvo una rentabilidad del 13.9% en el año fiscal que cerró el 30 de junio de 2026, el doble de su meta anual del 7%. El fondo se encuentra financiado al 79% de su capacidad objetivo.

El caso de Collins ilustra una vulnerabilidad específica de ese sistema: la dificultad para verificar en tiempo real el estado de vida de beneficiarios que residen fuera de Estados Unidos, una brecha que Abarca habría explotado durante dos décadas sin que ningún control lo detectara.

Temas Relacionados

CaliforniaSan JoséfraudePensionesCosta Rica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La cineasta salvadoreña Paula Heredia recibirá la Orden de las Artes y las Letras de Francia

Heredia recibirá la distinción el 26 de agosto en San Salvador, un homenaje a su recorrido en el documental y a su trabajo para conectar a Suchitoto con el circuito cultural internacional

La cineasta salvadoreña Paula Heredia recibirá la Orden de las Artes y las Letras de Francia

Honduras: proponen condecorar a María Elvira Salazar y Michael Douglas durante sus próximas visitas a Honduras

El Congreso Nacional prepara dos reconocimientos honoríficos para figuras estadounidenses con vínculos diferentes con Honduras

Honduras: proponen condecorar a María Elvira Salazar y Michael Douglas durante sus próximas visitas a Honduras

La industria textil de Guatemala abre el Apparel Sourcing Show y pide acelerar obras logísticas

El encuentro, organizado por Vestex, reúne a 80 firmas en 192 stands y se extenderá hasta el 20 de agosto con foros, talleres y espacios de negocios en el hotel Tikal Futura

La industria textil de Guatemala abre el Apparel Sourcing Show y pide acelerar obras logísticas

Impuestos a compras y servicios digitales dejarían más de $100 millones anuales al estado panameño

La iniciativa genera críticas entre consumidores que reclaman una revisión del gasto público y de privilegios fiscales antes de ampliar el alcance de las obligaciones tributarias

Impuestos a compras y servicios digitales dejarían más de $100 millones anuales al estado panameño

Contraloría y Ministerio Público vuelven a chocar por las auditorías en Panamá

Anel Flores cuestionó la falta de resultados visibles en el caso Panama Ports, mientras la Procuraduría respondió que el expediente supera los 360 tomos y espera información adicional.

Contraloría y Ministerio Público vuelven a chocar por las auditorías en Panamá

TECNO

La verdad sobre la ‘papelera’ de WhatsApp: dónde van los archivos eliminados y cómo recuperarlos paso a paso

La verdad sobre la ‘papelera’ de WhatsApp: dónde van los archivos eliminados y cómo recuperarlos paso a paso

Pasos para borrar archivos pesados de WhatsApp y recuperar memoria en tu celular

Truco de fabricantes para limpiar la pantalla del televisor, teléfono o monitor sin dejar marcas

El internet cuántico supera su primera prueba en el mundo real y abre la puerta a nuevas comunicaciones

Códigos de Free Fire para hoy miércoles 19 de agosto: cómo canjearlos para tener skins y diamantes gratis

ENTRETENIMIENTO

Jenna Fischer habló sobre su recuperación tras el cáncer de mama: “Me dio una esperanza enorme”

Jenna Fischer habló sobre su recuperación tras el cáncer de mama: “Me dio una esperanza enorme”

Sandra Bullock habla por primera vez de la muerte de Bryan Randall y revela por qué ocultó su enfermedad: “Mi persona se fue mucho antes que el cuerpo”

Nicola Coughlan revela el gran cambio de Penelope en la temporada 5 de “Bridgerton”: “Es agridulce”

Céline Dion confesó haber tomado altas dosis de Valium para sobrellevar el síndrome de la persona rígida

Kathryn Hahn llega a Enredados: “Es muy halagador y también extraño”

MUNDO

Restos humanos, monedas romanas y defensas de guerra: el enigma de Whitechapel Mount de Londres

Restos humanos, monedas romanas y defensas de guerra: el enigma de Whitechapel Mount de Londres

Más de 27 horas en el aire y capacidad para atacar objetivos en tierra: cómo es el Reaper que operará Colombia

Kleber Mendonça Filho estrena un cortometraje sobre Jafar Panahi filmado en las calles de Nueva York

Zelensky consolida su gabinete de guerra con un ex agente de inteligencia al frente del Ministerio de Defensa

“Un hallazgo único”: parecía una piedra, pero era un diente de megalodón de más de 3,6 millones de años