La interna libertaria generó un cimbronazo en el Congreso y corre riesgo la unidad del bloque de diputados

El presidente del bloque de diputados libertarios Oscar Zago (Télam)

La lucha de poder entre diferentes figuras del gobierno libertario quedó expuesta a la vista de todos hoy nuevamente tras el escándalo que se desató en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.

Minutos antes de que comience el encuentro -previsto para las 11- el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, intentó cancelar la convocatoria alegando que no existía consenso interno dentro del espacio libertario sobre los nombres que la conformarían en representación del oficialismo.

El jefe de bloque, Oscar Zago, con el apoyo de algunos diputados propios y de los bloques de la oposición, continuó con la reunión a pesar de las órdenes de Menem. Alegó que la comunicación llegó después del inicio del encuentro y agregó que, si no avanzaban con la designación de Marcela Pagano como presidenta, el kirchnerismo hubiera aprovechado su mayoría circunstancial para quedarse con esa comisión estratégica.

Zago y Pagano aseguran que contaban con el visto bueno de Javier Milei. Sin embargo, Menem replicó que no había consenso y desconoció la validez del nombramiento de autoridades. Incluso volvió a convocar a la comisión para la semana que viene, aunque desde la oposición señalaron que no tiene potestad reglamentaria para hacerlo.

La interna no es nueva, hace dos semanas, a instancias de Martín Menem y la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, un grupo de libertarios intentó remover a Zago como jefe del bloque. Pero finalmente, un mensaje de Javier Milei, que reconoció no estar al tanto de la maniobra, terminó desactivando la arremetida. Zago continuó como titular de la bancada pero la relación con Menem llegó a un punto de no retorno.

Según pudo saber Infobae, Karina Milei busca reemplazar a Zago por otro hombre de mayor confianza, como el cordobés Gabriel Bornoroni, que recientemente ganó una disputa en la Justicia Federal para quedarse con el sello partidario La Libertad Avanza en su provincia. Todo es parte del plan de Karina para marginar a los partidos menores que conformaron la alianza política que llevó a Milei a la Presidencia.

Así estalló la interna de la Libertad Avanza en la reunión de la comisión de Juicio Político en Diputados

Los diputados que rechazan la conducción de Zago le recriminan, entre otros puntos, que “no contiene al bloque”, que hay muchos problemas de comunicación interna y hasta que es mal orador. “El discurso de cierre del debate de la Ley Ómnibus fue un papelón”, dijo un diputado a Infobae. También le achacan fallas en la negociación del mega proyecto y el error que cometió públicamente al creer que los artículos aprobados quedarían sancionados a pesar de que el texto fue devuelto a comisión.

Este miércoles a las 20.30 los sectores disconformes buscarán aprovechar la reunión de bloque para volver a intentar removerlo de la presidencia del bloque.

Ante la consulta de Infobae, cerca de Zago adelantaron que no participarán del encuentro y no descartaron una eventual ruptura formal del bloque. “Nosotros no vamos a estar dentro de un cambalache, vamos a ser siempre leales a Milei, pero no nos va a manejar cualquiera”, señalaron. Los leales a Zago podrían agruparse en un bloque propio, que igualmente responderá políticamente al Presidente.

En una entrevista con LN+, Zago dejó en claro que está al tanto de la maniobra que impulsa el sector que lidera Menem y dijo no busca atornillarse en el cargo: “El día que el Presidente me diga ‘no va más’, no voy más”.

Y agregó: “Si quieren que deje la presidencia, la dejo. No me ato a ningún cargo. No me quedo colgado de un carguito. Si quieren que me corra como presidente del bloque, tienen todo el derecho los diputados”.

Oscar Zago

Sin embargo, en otro tramo de la entrevista Zago planteó dudas sobre la sintonía entre Menem y Karina Milei: “Si hubiera algún inconveniente, la Secretaria General de la Presidencia me hubiese llamado”.

No es el único que sospecha que el presidente de Diputados asegura que habla en nombre de la hermana del Presidente cuando en realidad impulsa su propia agenda. “Todo esto ocurre mientras el Presidente está en Estados Unidos, cuando estaba acá no hubo problemas”, dijo Pagano a Infobae tras el escándalo de la comisión.