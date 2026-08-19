Vaca Muerta: el Gobierno le aprobó un RIGI de USD 6.400 millones a la petrolera de Paolo Rocca

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El Gobierno aprobó este miércoles el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto Los Toldos II Este, una iniciativa de Tecpetrol, la petrolera del Grupo Techint del empresario Paolo Rocca. La iniciativa, orientada a incrementar la producción de petróleo no convencional en Vaca Muerta, demandará una inversión total de USD 6.400 millones y apunta a una producción de 70.000 barriles diarios.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó la noticia a través de su cuenta oficial de X, donde precisó que el Comité Evaluador dio luz verde al proyecto y que este generará 3.100 empleos directos y 4.800 indirectos. Caputo agregó que el régimen permitirá aumentar en aproximadamente un 40% los recursos a desarrollar en el bloque.

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El desarrollo se ubica cerca de Rincón de los Sauces, en un área de 78 kilómetros cuadrados de la Cuenca Neuquina, y contempla obras de infraestructura para ampliar la capacidad productiva. El plan incluye la construcción de pozos, pads, sistemas de captación, una planta nueva y la instalación de gasoductos y oleoductos, con la responsabilidad de la obra asignada a Techint Ingeniería y Construcción.

Según el balance semestral de la compañía, Tecpetrol ya inició una nueva campaña de perforación en el área y avanza con las instalaciones de tratamiento y evacuación de hidrocarburos. En el primer semestre del año, la firma produjo 616.000 metros cúbicos de petróleo, un 8% más que en el mismo período de 2025, mientras que las exportaciones equivalieron a unos 807.000 metros cúbicos, frente a los 500.000 del año anterior. El objetivo es poner en funcionamiento en 2027 una planta con capacidad para procesar hasta 70.000 barriles diarios, lo que convertiría a Los Toldos II Este en uno de los polos petroleros de mayor escala dentro de Vaca Muerta.

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El empresario subrayó sobre la necesidad de diversificar operaciones ante la creciente volatilidad global y los recientes cambios regulatorios en el sector energético (@nachomartinfilms)

El cronograma contempla alcanzar 35.000 barriles diarios en el primer trimestre del año próximo y duplicar ese volumen hacia mediados del mismo período. En el “Polo Norte” de Vaca Muerta —zona donde se ubica el proyecto—, la actividad ya supera los 80.000 barriles diarios entre distintos operadores, un nivel que, de corresponder a una sola provincia, la ubicaría como la tercera mayor productora de crudo del país.

La aprobación llega después de tensiones

Cuando Tecpetrol llevó el proyecto al RIGI, la inversión informada en esa instancia había sido de USD 2.400 millones en forma escalonada para el desarrollo inicial. El anuncio oficial de Caputo elevó la magnitud total a USD 6.400 millones, cifra asociada al conjunto de la iniciativa aprobada por el Comité Evaluador.

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La presentación formal había marcado un nuevo paso en la estrategia de expansión de la firma en la cuenca, en un contexto de tensión pública entre la conducción del grupo y el Gobierno nacional por la licitación de tubos para el oleoducto vinculado a la futura exportación de gas natural licuado desde Río Negro.

El proyecto había sido anticipado en el seminario ProPymes de diciembre del año pasado, cuando el CEO de Tecpetrol, Ricardo Markous, describió el potencial del área. En esa oportunidad afirmó: “La gran aventura de Vaca Muerta ya empezó”.

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La historia de Los Toldos II Este se remonta a fines de 2016, tras la adquisición de activos de Americas Petrogas por parte de la compañía. Después de una etapa exploratoria con resultados intermedios, a partir de 2021 la empresa validó la viabilidad de un desarrollo a gran escala con técnicas modernas de fractura.

Noticia en desarrollo.