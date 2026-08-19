El gobierno bonaerense avanza con la investigación para determinar qué causó el apagón masivo en La Plata

El siniestro se registró a las 3 de la madrugada sobre la calle 9, entre 527 y 528.

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El Gobierno de la provincia de Buenos Aires informó este miércoles que no le cobrará la factura de luz a los usuarios que se vieron afectados por el apagón masivo en La Plata del último lunes. La medida se conoció en las últimas horas, donde también se informó que investigarán las causas del incendio en la subestación de Tolosa que provocó que toda la ciudad se quede sin energía.

La medida la tomó el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), que adelantó que la empresa EDELAP deberá compensar a los usuarios afectados por los cortes prolongados y no pagarán la factura del período en curso.

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EDELAP informó que el siniestro se produjo a las 2:30 de la madrugada en una instalación ubicada dentro de la Subestación Tolosa, emplazada sobre la calle 528, entre Camino General Belgrano y calle 9. La empresa indicó que las causas que originaron el incendio aún se encuentran bajo investigación. En ese sentido, según señaló El Día, en La Plata todavía quedaban cerca de cinco mil usuarios afectados durante la mañana de este miércoles.

En el marco de las actuaciones iniciadas a raíz del siniestro, el OCEBA profundizó los requerimientos a EDELAP y avanzó con un procedimiento sumarial para determinar las causas del incendio y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder a la distribuidora. El organismo le otorgó a la empresa un plazo de 24 horas para presentar información técnica y documentación ampliatoria vinculada con el funcionamiento, mantenimiento y operación de las instalaciones afectadas.

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El gobierno bonaerense avanza con la investigación para determinar las causas del incendio que provocó un apagón en La Plata (AG La Plata)

Entre los elementos requeridos figuran el detalle cronológico de la actuación de las protecciones involucradas en la falla a partir de los registros del sistema SCADA correspondientes a las seis horas previas al evento, la totalidad de los registros de mantenimiento de la estación transformadora y la documentación relativa a intervenciones de personal sobre las instalaciones. Además, los fundamentos técnicos por los cuales la empresa estima que se produjo la explosión dentro del recinto y el colapso posterior de la estructura, los resultados de los ensayos realizados sobre los tres transformadores afectados y los registros fílmicos internos y externos del día del siniestro.

El OCEBA también informó que, en coordinación con la Dirección Provincial de Defensa Civil del Ministerio de Seguridad bonaerense, aguarda la concreción de las pericias judiciales correspondientes. Una vez finalizadas, solicitará copia de las actuaciones a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5 del Departamento Judicial La Plata, a cargo del fiscal Juan Ignacio Menucci, para incorporarlas al expediente administrativo en el que se sustancia la investigación.

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Además de las sanciones que pudieran determinarse, EDELAP deberá establecer un procedimiento de reclamos para que los usuarios residenciales y comercios puedan reclamar compensaciones por pérdidas materiales, de acuerdo al grado de afectación y la duración del corte.

Todo se efectuó por un incendio en la subestación de Tolosa (AG La Plata)

El incendio se originó a las 2:30 de la madrugada del lunes 17 de agosto en la Estación Transformadora Tolosa y afectó la sala de celdas de media tensión, provocando daños estructurales en parte de la instalación. Seis dotaciones de bomberos intervinieron en el operativo de extinción: tres del Cuartel Central de La Plata —que aportaron dos autobombas y una cisterna— y otras tres de los cuarteles de San Carlos, Gonnet y Villa Elisa. Para las 6 de la mañana, las llamas ya habían sido controladas.

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En el pico máximo de afectación, 61.521 usuarios quedaron sin suministro en sectores del casco urbano de La Plata y los barrios de Tolosa, Ringuelet, Villa Castells, José Hernández, Gonnet, Ensenada, Lisandro Olmos y Manuel B. Gonnet. La falta de energía dejó fuera de servicio numerosos semáforos, afectó la actividad comercial y generó dificultades en el tramo final de la Autopista Buenos Aires-La Plata.

La explosión también provocó daños materiales en viviendas linderas: la medianera de al menos una casa colindante con la subestación se derrumbó sobre una pileta y derribó una palmera, lo que motivó la evacuación preventiva de vecinos residentes en inmuebles cercanos.

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El impacto se extendió además al servicio de agua potable y cloacas: Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA) informó que resultaron afectadas varias instalaciones, entre ellas el rebombeo de agua de 120 y 33 y la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales de Ringuelet.

Más de 60 mil usuarios terminaron afectados por el apagón (AG La Plata)

Desde las primeras horas, EDELAP activó su Plan Operativo de Emergencia y desplegó más de 15 grupos electrógenos para la reconfiguración progresiva de la red. Para las 15 horas del lunes, más del 60% de los usuarios afectados había recuperado el suministro: de los casi 65.000 sin servicio, 43.000 ya contaban con energía normalizada. Durante la madrugada del martes, la cantidad de hogares sin luz se redujo a 13.900, lo que representaba el 3,5% del total de usuarios de la distribuidora.

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La empresa informó que las tareas de reposición continuarán durante las próximas 72 horas, con prioridad en las condiciones de seguridad tanto para los usuarios como para el personal involucrado. EDELAP habilitó los siguientes canales de contacto para consultas: WhatsApp 221 616 0116, atención telefónica 0800 222 3335 y sus perfiles en Facebook, Instagram y X.