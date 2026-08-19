Política
Agregar Infobae enGoogle

El kirchnerismo pide en provincia de Buenos Aires un régimen de protección ante la creciente morosidad familiar

Berni presentó un proyecto para establecer un límite a las deudas retenidas a los agentes de la administración pública. Los gremios habían llevado el tema a las paritarias. El plan del Gobierno de Kicillof

Un hombre vestido con traje habla en un podio con micrófono, mientras sostiene papeles. Otras personas están sentadas en escritorios con micrófonos
El dirigente Sergio Berni participa de una sesión del bloque Fuerza Patria en el Senado de la provincia de Buenos Aires.
Guardar

El presidente del bloque de Fuerza Patria en el Senado de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, presentó un proyecto de ley que busca limitar el endeudamiento de los empleados públicos bonaerenses mediante descuentos sobre el salario, en un escenario de morosidad récord y fuerte presión gremial.

La iniciativa, presentada por el legislador peronista, se convirtió en eje de la discusión interna del oficialismo, ya que llega luego del lanzamiento del programa “Ponete al Día”, lanzado por el Banco Provincia. La iniciativa de la banca pública se da también tras la advertencia de los gremios estatales y municipios del conurbano sobre el impacto del sobreendeudamiento familiar.

PUBLICIDAD

La normativa impulsada por Berni establece que las obligaciones voluntarias no podrán superar el 30% de la remuneración neta protegida, garantizando que cada trabajador conserve al menos el 70% de su haber o el equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil. La medida abarca a la administración pública central y descentralizada, organismos autárquicos y entidades cuyos haberes se liquiden a través del sistema de códigos de descuento de la provincia. El Ejecutivo podrá incorporar de manera progresiva otros regímenes de liquidación.

La presentación del proyecto de Berni no escapa a la discusión interna del peronismo bonaerense. Los canales de diálogo entre el Ejecutivo y la conducción de los bloques legislativos son escasos. Los niveles de morosidad familiar son una agenda que se impuso a la realidad, al punto de que los gremios exigieron respuestas urgentes ante el avance de la deuda familiar. Por primera vez, el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, participó del encuentro con los sindicatos y anunció el lanzamiento de un programa especial de desendeudamiento, “Ponete al Día”, que ya alcanzó a 84.000 clientes con planes de refinanciación por un total de $344.800 millones, según datos oficiales.

PUBLICIDAD

Axel Kicillof conferencia de prensa jubilaciones Banco Provincia
El presidente del BAPRO, Juan Cuattromo

La crisis de morosidad atraviesa a todos los sectores sociales. En mayo de 2026, 1,84 millones de bonaerenses estaban en mora, según el Mapa de la deuda elaborado por el Centro de Estudios de la Ciudad y la Fundación Ebert, con una deuda total impaga de $6,49 billones. El promedio provincial de morosidad es del 20,17%, pero la situación es aún más crítica en el conurbano: José C. Paz lidera el ranking de los municipios más afectados, con una tasa de morosidad de 32,86%, seguido por Presidente Perón (32,73%) y Florencio Varela (32,48%). En José C. Paz, la deuda impaga asciende a $132.955,92 millones y afecta a 45.682 personas. Los más jóvenes presentan los peores indicadores: la tasa de mora llega al 46,17% en el grupo de hasta 25 años.

El fenómeno, lejos de ser homogéneo, muestra diferencias por edad y género, pero atraviesa todos los municipios del primer y segundo cordón del conurbano, muchos con tasas por encima del 30%. La situación no distingue canales: en fintech, cadenas comerciales y tarjetas de consumo, la morosidad supera el 30%.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, expuso en su última conferencia de prensa que la mora bancaria de las familias se quintuplicó en menos de dos años, pasando del 2,5% al 12,8%. La crisis, sostuvo, no es consecuencia de la irresponsabilidad individual, sino de las políticas económicas impulsadas por el Gobierno nacional de Javier Milei.

La respuesta del Gobierno de Javier Milei

El presidente Javier Milei relativizó la crisis de endeudamiento familiar y defendió la no intervención del Estado. “¿Les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo? No. Entonces, decir que lo tiene que arreglar el Estado es pasarles la cuenta a todos los demás, y eso me parece que no está bien”, afirmó en entrevistas recientes con LN+ y Radio Mitre. Además, sostuvo: “Es una transacción entre privados, lo tienen que arreglar entre privados”. Para Milei, trasladar la responsabilidad al Estado “no está bien” y “es una distorsión del mercado”.

Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, reforzó este enfoque: “Es un tema entre privados”. El vocero presidencial, Adrián Ravier, dijo: “Acá no hay plan platita para ir a ponerle dinero a los que tienen mora y que con eso paguen”.

El vocero Adrián Ravier habla en conferencia de prensa
El vocero presidencial, Adrián Ravier, descartó un "plan platita" para cubrir la morosidad familiar (Presidencia)

En respuesta, Bianco subrayó que el discurso nacional “niega el problema y responsabiliza a la gente que no llega a fin de mes y se debe endeudar para comprar alimentos”. El funcionario remarcó que el principal detonante de la crisis es la caída real de los ingresos y el aumento del peso de los servicios públicos sobre el salario formal, que pasó del 6% al 15% en pocos meses. “El responsable del endeudamiento de las familias es Milei, que pisó los ingresos, aumentó las tarifas y subió el costo crediticio”, afirmó Bianco.

La ley que el kirchnerismo buscará llevar a debate en el Senado bonaerense incorpora mecanismos de alerta temprana al alcanzar el 20% de afectación salarial y bloqueos automáticos al llegar al tope legal. Prohíbe cualquier intento de eludir los límites y obliga a las entidades financieras, mutuales y cooperativas a informar de manera clara y completa el costo total del financiamiento, además de prohibir el traslado de cargos administrativos a los empleados públicos. El sistema se financiará con una tasa mensual sobre la masa de descuentos, de la cual el 75% nutrirá un fondo especial de protección del ingreso y reordenamiento financiero.

Recinto legislativo con alfombra roja, decenas de personas sentadas en escritorios de madera con sillas rojas, y un balcón superior con público. Se ven varias pantallas
El bloque de Fuerza Patria en el Senado bonaerense

La autoridad de aplicación podrá sancionar con multas, suspensión o baja del registro a las entidades que incumplan los límites o dificulten la cancelación de deudas. Además, el régimen prevé la publicación anual de informes con estadísticas sobre el alcance del sistema, el porcentaje de ingresos afectados, la cantidad de refinanciaciones y las sanciones aplicadas.

Sin embargo, el Banco Provincia, lanzó en julio de este año el programa Ponete al Día. Allí, la banca que conduce el gobierno de Kicillof promueve un plan integral destinado a la refinanciación de deudas para clientes en mora al 31 de mayo de 2026. El programa contempla una reducción significativa de tasas de interés, ampliación de plazos hasta 72 meses y condiciones segmentadas según el perfil del cliente. Entre las medidas, quienes presentan mora temprana (hasta 90 días de atraso) pueden acceder a una tasa del 50% anual si cobran haberes en el banco, y al 39% si perciben ingresos de hasta cuatro salarios mínimos. Para casos de mora avanzada (más de 90 días), la tasa desciende al 31% anual para personas sobreendeudadas, con cuotas mensuales más accesibles.

El plan incluye una opción especial para refinanciar consumos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por la entidad, con una tasa del 41% en hasta 60 cuotas y la posibilidad de mantener operativa la tarjeta por el saldo disponible tras la operación. Además se flexibilizó las condiciones para excombatientes de Malvinas y trabajadoras de casas particulares, quienes podrán acceder a tasas preferenciales y plazos extendido.

Temas Relacionados

Senado bonaerenseProvincia de Buenos AiresDeudaEndeudamientoSergio BerniBanco ProvinciaJuan CuattromoAxel KicillofLuis CaputoMapa de la Deuda

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno lanzará mañana el llamado a licitación para privatizar el Belgrano Cargas por 50 años: los detalles de concesión

Las autoridades nacionales convocarán a las empresas interesadas, que tendrán tiempo para presentar sus ofertas hasta mediados de noviembre. La discusión por la desintegración de los pliegos

El Gobierno lanzará mañana el llamado a licitación para privatizar el Belgrano Cargas por 50 años: los detalles de concesión

La CGT responsabilizó a Milei y a Caputo por el problema de las familias endeudadas: la fuerte amenaza que lanzó

Cristian Jerónimo, cotitular cegetista, confirmó la marcha de este jueves ante el Ministerio de Economía junto con las dos CTA y la UTEP. “Este plan de acción va a continuar hasta que podamos cambiar el rumbo de nuestro país”, advirtió

La CGT responsabilizó a Milei y a Caputo por el problema de las familias endeudadas: la fuerte amenaza que lanzó

La reunión del Gobierno con las provincias del norte destraba el debate de Zona Fría en el Senado

El encuentro reordenó las negociaciones en la Cámara Alta, donde ya se proyecta emitir dictamen en agosto y discutir la iniciativa en septiembre. Posibles votos, promesa y la pelea entre los gobernadores del norte y del sur

La reunión del Gobierno con las provincias del norte destraba el debate de Zona Fría en el Senado

El PJ Federal tendió un puente con Passalacqua para construir una alternativa en el 2027 y trabajar en conjunto en el Congreso

Los detalles del encuentro con el gobernador de Misiones. Agenda legislativa y posicionamiento en la interna de la provincia

El PJ Federal tendió un puente con Passalacqua para construir una alternativa en el 2027 y trabajar en conjunto en el Congreso

El gobierno bonaerense avanza con la investigación para determinar qué causó el apagón masivo en La Plata

El Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires le dio un plazo de 24 horas a la empresa concesionaria para elaborar informes técnicos sobre el incendio en la subestación de Tolosa. Además, dispuso que los usuarios afectados no paguen la factura de luz de este periódo

El gobierno bonaerense avanza con la investigación para determinar qué causó el apagón masivo en La Plata

DEPORTES

Platense visita a Coquimbo en busca de un pase histórico a los cuartos de la Copa Libertadores

Platense visita a Coquimbo en busca de un pase histórico a los cuartos de la Copa Libertadores

River Plate abrirá su serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

Racing se enfrenta a Belgrano por un lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina

Misterio por la muerte de un hombre de 33 años en el estadio de un club europeo: “Sigue bajo investigación”

Una de las jóvenes estrellas del tenis sorprendió al revelar que quiere ser actor: “¿Por qué no intentarlo?"

TELESHOW

La emotiva despedida del hermano de Florencia, la hija mayor de Lucas Sugo: "Estás en un lugar mejor"

La emotiva despedida del hermano de Florencia, la hija mayor de Lucas Sugo: "Estás en un lugar mejor"

Preocupación por la salud de Denisse González: la ex Gran Hermano volvió a ser internada

Zulma Lobato ya se instaló en Tandil para comenzar una nueva vida: “Es hermoso”

Luisana Lopilato y Michael Bublé celebraron los 4 años de su hija menor: “Llegaste para completar esta familia”

El día en que el cantante Lucas Sugo pidió por la salud de su hija Florencia: “Necesito la fe de todos”

INFOBAE AMÉRICA

Funcionarios cubanos regresan a La Habana tras ser expulsados de República Dominicana

Funcionarios cubanos regresan a La Habana tras ser expulsados de República Dominicana

Operativo aéreo llevará ayuda a 475 familias indígenas afectadas por las lluvias en Costa Rica

El misterio de los acantilados perdidos en el Gran Cañón del Colorado: la ciencia resuelve la Gran Discordancia

Inversión pública de República Dominicana alcanza USD 1,045 millones en el primer semestre, su mayor nivel en siete años

Honduras: Dengue, Sarampión y tosferina siguen bajo vigilancia