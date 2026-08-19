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La Policía Nacional Civil de Guatemala captura a Julio “N”, alias El Viejo, señalado como líder de la estructura criminal “Los Taxistas del Viejo”

La detención ocurrió en el parqueo de un centro asistencial de la zona 9, por una orden judicial emitida en diciembre de 2025 por homicidio, complot y asociación ilícita

Un hombre con sudadera marrón y muletas camina asistido por dos agentes con uniforme de seguridad. Al fondo, un edificio azul y motos estacionadas
La PNC de Guatemala capturó a Julio “N”, alias El Viejo, señalado como presunto líder de la estructura Los Taxistas del Viejo. (PNCdeGuatemala)
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La PNC de Guatemala capturó a Julio “N”, alias El Viejo, de 35 años, señalado como presunto integrante y referido por las autoridades como líder de la estructura “Los Taxistas del Viejo”, una banda vinculada con asesinatos, conspiraciones y ataques armados, mientras el caso avanza hacia una nueva fecha de audiencia para definir si ocho acusados enfrentan juicio.

La detención se produjo en el parqueo de un centro asistencial de la zona 9. El detenido era requerido por un juzgado de Guatemala con una orden emitida el 12 de diciembre de 2025 por asesinato, conspiración para el asesinato y asociación ilícita.

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De acuerdo con la información oficial, a la estructura se le atribuyen intentos de ataque contra el alcalde de un municipio de Huehuetenango y un asalto armado contra un transporte de valores ocurrido en septiembre de 2025 en San José El Rodeo, San Marcos.

En ese expediente, las autoridades investigan además el uso de taxis piratas para actividades criminales relacionadas con tráfico ilícito de armas y drogas.

Al momento de la captura, los investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal contra robo y hurto de vehículos le incautaron una pistola, una tolva, 15 municiones expansivas y tres celulares. El arma, según el reporte policial, era portada de forma ilegal.

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Dos hombres en primer plano, uno con chaleco, otro con camiseta roja. Múltiples agentes de seguridad con uniformes y cascos. Un coche blanco y edificios en el fondo
Investigadores de la Subdirección General de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil (PNC), lograron la captura de ocho personas y la desarticulación de la estructura criminal conocida como “Los Taxistas del Viejo”. (Ministerio de Gobernación)

El caso se originó en el ataque contra un transporte de valores con un botín de Q990,000

Según registros del Ministerio de Gobernación, el operativo previo contra “Los Taxistas del Viejo” se desarrolló en el marco de la investigación por el triple asesinato de personal de una empresa de transporte de valores, ocurrido en la 3ª avenida de San José El Rodeo, San Marcos. En ese hecho, tres custodios y un transeúnte fueron atacados a balazos por hombres que se movilizaban en motocicletas y un automóvil.

Las autoridades sostienen que los agresores sustrajeron Q990,000 durante el ataque. Esa investigación derivó en 48 allanamientos y en la ejecución de cinco órdenes de captura, en coordinación con el Ministerio Público.

En la operación del 11 de diciembre de 2025 fueron capturadas ocho personas y se anunció la desarticulación de la estructura, según la información oficial. El balance incluyó cinco detenciones por orden judicial, dos notificaciones a personas que ya estaban en prisión y una captura en flagrancia.

Entre los detenidos fueron identificados Edvin Emiliano “N”, alias Brujo; Noé Amílcar “N”, alias Perros; Pedro “N”; Eugenio Rigoberto “N”; William Oswaldo “N”, alias Fursio; Christopher Alexander “N”, alias Baldizón; Jordy Edyn “N”; y Shawon Adriana “N”. Los señalamientos en su contra incluyen asesinato, robo agravado, conspiración para cometer asesinato y asociación ilícita.

Durante esos operativos se incautaron cinco vehículos, otro automóvil consignado y cuatro motocicletas. También fueron decomisadas seis armas de fuego, seis cargadores, 94 municiones, Q16.536 en efectivo, 26 teléfonos celulares, dos radios de comunicación y distintas cantidades de droga.

Varios agentes policiales uniformados y personas con rostros difuminados son vistos en dos ubicaciones, una junto a una estructura precaria y otra en una calle urbana.
Agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala detienen a varios individuos durante un operativo policial en un entorno urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ocho señalados ya fueron ligados a proceso y la audiencia intermedia fue suspendida dos veces

Ocho supuestos sicarios vinculados al caso “Los Taxistas del Viejo” fueron ligados a proceso penal por asesinato, conspiración para asesinato y asociación ilícita. La investigación también los señala como pilotos de taxis piratas que habrían intentado asesinar al alcalde de San Pedro Necta, en Huehuetenango.

El 7 de abril de 2026 estaba programada la audiencia de etapa intermedia contra esos ocho integrantes de la estructura, pero fue suspendida por segunda vez. Hasta el momento no se han informado los motivos de la suspensión.

El juzgado noveno deberá fijar una nueva fecha para esa diligencia. En esa audiencia, la Fiscalía contra el Crimen Organizado deberá presentar la investigación y el juez Guillermo Luna resolverá si los acusados deben enfrentar juicio por asesinato, asociación ilícita y conspiración para cometer asesinato.

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