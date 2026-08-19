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El Banco Central volvió a comprar dólares y las reservas superaron los USD 50.000 millones por segunda vez en la era Milei

La autoridad monetaria adquirió USD 15 millones este jueves y sus tenencias internacionales marcaron la segunda cifra más alta en la era Milei

La autoridad monetaria acumula 15 jornadas consecutivas con saldo comprador dentro y fuera del mercado cambiario. (REUTERS/Irina Dambrauskas)
La autoridad monetaria acumula 15 jornadas consecutivas con saldo comprador dentro y fuera del mercado cambiario. (REUTERS/Irina Dambrauskas)
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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) hilvanó 15 jornadas consecutivas con saldo comprador de divisas tras sumar otros USD 15 millones este miércoles. En paralelo, las reservas internacionales brutas superaron los USD 50.000 millones por segunda vez en el año.

Desde la puesta en marcha de la cuarta fase del programa monetario, en enero de este año, la entidad comandada por Santiago Bausili ya sumó USD 13.681 millones a sus arcas. A lo largo de agosto, las compras del BCRA se desaceleraron y acumulan un total de 354 millones de dólares.

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El equipo económico estableció para este año una meta de acumulación de reservas que oscilaba entre USD 10.000 y USD 17.000 millones, cifra que el Banco Central alcanzó a comienzos de junio. En los primeros tres meses, el mayor reto fue cubrir las necesidades financieras del Ministerio de Economía, lo que redujo la capacidad de compra de la entidad durante ese período.

Para mantener la frecuencia de intervenciones y al mismo tiempo preservar la estabilidad cambiaria, el BCRA optó por aumentar la emisión de pesos sin emplear mecanismos de esterilización. De manera complementaria, el Tesoro absorbió parte del exceso de liquidez con colocaciones de deuda en pesos, buscando preservar tanto la estabilidad del tipo de cambio como contener la inflación.

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En materia de reservas internacionales, tocaron el segundo nivel más alto desde el inicio de la gestión de Javier Milei al ubicarse en USD 50.002 millones por la suba de la cotización del oro, que forma parte de las tenencias del Central. El primero se había alcanzado a principios del mes corriente, cuando marcaron USD 50.059 millones, el guarismo más alto desde mediados de septiembre de 2019: USD 50.085 millones bajo la presidencia de Mauricio Macri.

En el último Informe de Política Monetaria (IPOM), la autoridad monetaria anticipó que, de cara al futuro, “continuará fortaleciendo su margen de acción de política para morigerar el impacto de eventuales períodos de tensión”.

“Durante los primeros siete meses de este año, al aumento de reservas líquidas y la disminución de activos irrealizables de su balance (LI) se sumó la recuperación de otras herramientas de política (futuros y swaps). En conjunto, hasta el cierre de esta edición del IPOM, estas herramientas suponen una mejora en las condiciones de liquidez en moneda extranjera por encima de USD 20.000 millones en lo que va del año”.

En esa línea, desde el organismo señalaron que la acumulación de reservas “continuará alineándose al ritmo de compras de dólares que lleva adelante el BCRA, favorecida por la estrategia financiera del Tesoro de atender sus obligaciones en moneda extranjera con nuevo financiamiento en la misma moneda, moderando así la demanda de dólares al BCRA con pesos provenientes del superávit fiscal”.

El dólar se acercó a $1.500

El segmento de contado registró un monto operado de USD 439,1 millones, lo que representó una recuperación de cerca de USD 100 millones en comparación con la jornada anterior. La demanda sobre el dólar mayorista impulsó su cotización en dos pesos, hasta $1.497, el valor más alto desde el 7 de agosto.

Con la inflación todavía en torno al 2% mensual, el tipo de cambio oficial acumula en agosto una suba de 12 pesos, equivalente a 0,8%, lo que lo mantiene como una opción poco atractiva como cobertura. En lo que va de 2026, el dólar suma 42 pesos o 2,9%, mientras la inflación acumulada alcanza el 20 por ciento.

El Banco Central fijó el techo para el régimen cambiario en $1.866,27, dejando al dólar mayorista a 369,27 pesos o 24,7% por debajo del límite superior de la banda oficial.

El dólar para el público cerró sin cambios a $1.515 para la venta en el Banco Nación. En el mes, el incremento es de cinco pesos o 0,3 por ciento. Según datos del BCRA, el dólar minorista tuvo un promedio de $1.517,54 para la venta y $1.466,56 para la compra en las entidades financieras.

En tanto, el segmento blue anotó su cuarta suba consecutiva. La cotización informal aumentó cinco pesos, hasta $1.560, luego de tocar un máximo intradiario de $1.465, el mayor valor de agosto y a cinco pesos de su récord nominal de $1.570 registrado el 29 de julio.

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