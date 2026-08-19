El Salvador alcanza los 900 centros escolares intervenidos con el programa “Dos Escuelas por Día”

ARCHIVO: El Ministerio de Educación prioriza las escuelas a intervenir según el estado físico de los inmuebles, la densidad poblacional y la demanda educativa./(Secretaría de Prensa)

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El Gobierno de El Salvador alcanzó el pasado viernes la cifra de 900 centros escolares intervenidos a través del programa “Dos Escuelas por Día”, una iniciativa lanzada en 2024 por el Ministerio de Educación con el objetivo de mejorar la infraestructura educativa a escala nacional. Esta meta marca un avance del 15.29% respecto al total de 5,885 escuelas identificadas como prioritarias cuando se puso en marcha el plan.

Las intervenciones, distribuidas en los 14 departamentos del país, han significado una inversión acumulada de 858.2 millones de dólares y la renovación de 961,376 metros cuadrados de infraestructura escolar.

De acuerdo con los datos oficiales, departamentos como La Libertad, San Salvador y San Miguel concentran el mayor número de escuelas intervenidas, mientras que Chalatenango y Morazán presentan los menores avances porcentuales.

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Según los registros del Gobierno, La Libertad encabeza la lista con 131 escuelas intervenidas, lo que representa el 22.43% de sus centros educativos. Le siguen San Salvador con 129 escuelas (13.75%) y San Miguel con 105 (20.29%). En contraste, Chalatenango registra solo 18 escuelas intervenidas, es decir, el 4.27% de sus 422 centros, y Morazán suma 13 (3.85% de 338).

Hasta el 14 de agosto, El Salvador registra 900 escuelas de un total de 5,885 a nivel nacional.

Otras zonas con avances destacados son La Paz, donde se ha intervenido el 28.79% de las escuelas, y San Vicente, con el 28.87%. Entre los departamentos que superan el promedio nacional del 15.29% se encuentran Cabañas, Cuscatlán, La Unión y Sonsonate, aunque con cifras más moderadas.

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El programa no solo se mide en cantidad de escuelas, sino también en términos de inversión y superficie intervenida. La Libertad representa la mayor inversión acumulada, con 119.1 millones de dólares y 127,886 m² renovados. San Salvador ha recibido una inversión de 118.2 millones de dólares, abarcando 133,415 m², mientras que en San Miguel se han destinado 92.6 millones de dólares para 107,601 m² de obras.

A nivel global, los 900 centros escolares intervenidos hasta el viernes 14 de agosto han requerido una inversión total de 858,261,769 dólares. El área intervenida en conjunto asciende a 961,376 metros cuadrados, lo que evidencia la magnitud del esfuerzo logístico y financiero que implica el programa.

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La Libertad, San Salvador y San Miguel concentran la mayor cantidad de escuelas intervenidas dentro del plan educativo impulsado por el Ministerio de Educación.

Objetivo y contexto de “Dos Escuelas por Día”

El programa fue anunciado por el presidente de la República, Nayib Bukele, como una de las principales apuestas del Gobierno para modernizar y dignificar los espacios educativos públicos, el 22 de mayo de 2025. El objetivo central es garantizar condiciones adecuadas de infraestructura, acceso a servicios básicos y ambientes propicios para el aprendizaje en todos los departamentos del país.

La selección de los centros a intervenir responde a criterios de priorización definidos por el Ministerio de Educación, que incluyen el estado físico de los inmuebles, la densidad poblacional y la demanda educativa en cada territorio. La meta es intervenir todas las escuelas identificadas como prioritarias en el menor plazo posible, ejecutando obras que van desde la mejora de aulas y techos hasta la construcción de baños, áreas deportivas y accesos para personas con discapacidad.

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Aunque la cifra de 900 escuelas intervenidas representa un hito para el programa, el porcentaje de avance global (15.29%) refleja que el desafío es considerable para cubrir el total de 5,885 centros escolares estimados. Las diferencias en el ritmo de ejecución entre departamentos ponen de relieve la necesidad de ajustar estrategias y recursos para asegurar una cobertura equitativa.

El programa Dos Escuelas por Día incluye mejoras en aulas y techos, además de la construcción de baños, áreas deportivas y accesos para personas con discapacidad./(Secretaría de Prensa)

El avance del programa será un indicador clave en la política educativa nacional durante los próximos años, a medida que se evalúe su impacto en la calidad del entorno escolar y la permanencia estudiantil.

El seguimiento a la ejecución presupuestaria y la transparencia en la selección de las escuelas seguirán siendo elementos centrales en la discusión pública sobre el futuro de la educación en El Salvador.

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