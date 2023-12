En el Senado confían en poder avanzar con la Boleta Única de Papel pese a la resistencia del kirchnerismo

Viejo formato. Las listas sábanas favorecen a los aparatos partidarios y las "avivadas" con el dinero para la impresión de boletas

El miércoles va a ser un día clave para el Senado. Está previsto la convocatoria a discutir en comisión el proyecto de Boleta Única de Papel (BUP), que ya tiene media sanción de Diputados y que el presidente Javier Milei envió para discutir en sesiones extraordinarias. Es una medida que se inscribe en una serie más amplia que impulsa el Gobierno para cambiar de raíz la forma de votación. Esos cambios incluyen la eliminación de las PASO y la elección por circunscripción uninominal, por la cual cada ciudadano elegirá un diputado y no una lista de candidatos.

Tras la conformación de una nueva mayoría de 39 senadores, sin los 33 que integran el interbloque de Unión por la Patria, la Cámara alta que lidera la vicepresidenta Victoria Villarruel resolvió convocar para el miércoles a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia para que analicen el proyecto que el año pasado fue aprobado por Diputados. El objetivo es que se firme el dictamen para, así, poder debatirlo el miércoles siguiente en el recinto.

Para los tiempos serenos e imperturbables del Senado sería una novedad. Si ocurriera, mostraría un cambio inédito de dinámica, tras 40 años ininterrumpidos de control peronista de la Cámara. El largo periplo electoral del año pasado, dejó al peronismo lejos de la mayoría propia. Y ofreció a las distintas expresiones no kirchneristas una oportunidad para conformar una nueva mayoría, que finalmente Villarruel pudo consolidar. Con esos votos le impuso condiciones a Unión por la Patria para la elección de autoridades del Senado, el reparto y distribución interna de las comisiones. Ante esto, el interbloque peronista resolvió vaciar de representación -y de legitimidad- las comisiones.

La senadora Juri y, a su izquierda, el actual gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo

Por eso va a ser importante lo que ocurra el miércoles. La senadora Mariana Juri, que presentó el año pasado otro proyecto, destacó en diálogo con Infobae que los bloques de la nueva mayoría acordaron tratar el que ya tiene media sanción para que en las sesiones extraordinarias convocadas por el presidente Milei se pueda aprobar. “El objetivo en el que estamos todos de acuerdo es que haya Boleta Única de Papel y dejar atrás la boleta partidaria”, afirmó.

“Esperamos tener dictamen porque el tema está muy trabajado en el Senado. Con la BUP se mejora la posibilidad de elegir y de ser elegido, se abaratan los costos, se mejora la cuestión medioambiental, porque ya no se necesitan desechar toneladas de papel para imprimir padrones enteros para garantizar que las boletas estén en el cuarto oscuro. Es un sistema que favorece a los candidatos que no tienen grandes aparatos detrás y también se evitan abusos. En la actualidad hay pocos países que no votan con boleta única”, explicó Juri.

La lista de 16 países que no votan con boleta única

La senadora destacó que con el viejo sistema de listas sábanas “no se puede hacer una correcta selección de candidatos, con tantas boletas todas amontonadas, con boletas que faltan, que hay que reponer, que se necesita todo un aparato detrás de las elecciones. La Boleta Única de Papel fortalece a los partidos políticos y garantiza de una mejor manera la posibilidad de elegir y ser elegido. Es un mismo instrumento que da igualdad de condiciones a todos los candidatos”.

Juri reconoció la decisión de Milei de proponer tratar en sesiones extraordinarias la BUP porque “las reformas electorales hay que separarlas lo más posible de las elecciones, para no correr el riesgo de que esté teñido de un interés particular o partidario; y así los candidatos y partidos políticos saben con tiempo cuáles son las reglas con las cuales se va a jugar”.

Un proyecto y un símbolo

La senadora destacó también que con el inicio del debate de la BUP se mostrará “algo bien simbólico, que es que el Senado va a empezar a funcionar para cosas que no sean cuestiones judiciales, como pasaba antes; esto permite abrir una puerta para discutir otros temas”.

La Boleta Única de Papel, en la última elección en Mendoza

La senadora admitió que el nuevo sistema de votación “tiene resistencia” porque remueve la necesidad de contar con fiscales en cada escuela para garantizar que estén las boletas, que se tengan que imprimir boletas para ser repartidas casa por casa. Se trata de un cambio que va a desarticular circuitos existentes y cristalizados durante 40 años. Del puntero que reparte la boleta, el fiscal que está para evitar que se roben las listas y que tiene como tarea la de abastecer cuando faltan.

Para debatir los pormenores del proyecto con media sanción se reunirán los integrantes de dos comisiones. La de Asuntos Constitucionales, que la preside el peronista de Entre Ríos Edgardo Kueider, están además de Juri, Lucila Crexell, Luis Juez, Guadalupe Tagliaferri, Eduardo Vischi, Maximiliano Abad, Pablo Daniel Blanco, Flavio Fama, Juan Carlos Pagotto, y Mónica Silva. Y en la de Justicia y Asuntos Penales la integran Pagotto, que es el presidente del cuerpo, Beatriz Ávila, Edith Terenzi, Juez, Kueider, Carlos Arce, Blanco, Vischi, Abad y Natalia Gadano. Entre todos esos nombres, ninguno pertenece al interbloque de Unión por la Patria, que sólo envió tres representantes a la comisión bicameral que revisará los decretos de necesidad y urgencia firmados por Javier Milei.

Cómo es la Boleta Única de Papel

Dos modelos de Boleta Única de Papel

Según lo que se aprobó el año pasado en Diputados, la Boleta Única incluirá todas las categorías para las que se realiza la elección, claramente distinguidas. Estará dividida en espacios, franjas o filas horizontales para cada agrupación política y en espacios, franjas o columnas verticales para cada una de las categorías de cargos electivos.

Los espacios horizontales se distribuirán homogéneamente entre las distintas listas, e identificarán con claridad:

-El nombre del partido político o alianza. En las elecciones presidenciales, cuando en la misma franja se incluyan legisladores nacionales, se utilizará el nombre de la agrupación de orden nacional. En el caso de las elecciones primarias, la denominación de la lista interna;

-La sigla, monograma, logotipo, escudo, símbolo, emblema o distintivo y el número de identificación de la agrupación política;

-La categoría de cargos a cubrir;

-Para el caso de Presidente y Vice: nombre, apellido y fotografía color de ambos candidatos;