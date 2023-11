Marcha atrás de Pablo Biró tras sus dichos sobre Aerolíneas Argentinas: “Tuve una frase poco feliz”

El titular del gremio de los pilotos dijo que quiso transmitir prudencia. Ratificó que no pondrán obstáculos en la gestión y que están abiertos al diálogo

Luego de realizarle una controversial advertencia al gobierno de Javier Milei por sus planes de privatización para Aerolíneas Argentinas, el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, se retractó de sus dichos y aclaró que su intención fue transmitir prudencia. “Tuve una frase poco feliz”, se lamentó.

La rectificación del titular del gremio de los pilotos fue a raíz de las repercusiones que causó este miércoles, cuando aseguró que defenderá la continuidad de la compañía aeronáutica de bandera en caso de que el presidente electo quiera ir en contra de esta.

“Si se quiere cargar a Aerolíneas, nos van a tener que matar”, había dicho el sindicalista después de que desde La Libertad Avanza adelantaran que la idea es entregar la empresa a los trabajadores con el objetivo de que ellos la gestionen.

Las declaraciones emitidas por Pablo Biró más temprano sobre una eventual privatización de Aerolíneas Argentinas

Su frase causó polémica rápidamente y fue tomada por varios dirigentes como una amenaza. En consecuencia, Biró salió a aclarar su postura al respecto y remarcó que no pondrán obstáculos en la gestión de Javier Milei, quien asumirá el gobierno el próximo 10 de diciembre.

“Tuve una frase muy poco feliz que sacada de contexto caería muy mal, hasta a mí me cae mal. Tengo que empezar aclarando que Javier Milei ganó con el 55% de los votos en elecciones limpias, sin fraude”, comenzó diciendo en diálogo con A24.

Luego detalló en qué marco emitió sus dichos: “Cuando me preguntan de una cooperativa yo digo ‘miren, Aerolíneas no es de los sindicatos, ni de La Cámpora. Es una compañía pública’. Nosotros tenemos argumentos para defenderla”, dijo al respecto.

En este sentido, volvió a remarcar que se encuentran abiertos al diálogo con el gobierno entrante y destacó que están dispuestos a demostrarles el reconocimiento que tiene la empresa a nivel internacional.

“Cuando desembarque la gestión, si nos escuchan, y aunque no nos escuchen cuando la auditen, van a ver que es una compañía súper profesional y que trae importantes aportes económicos al país. Con lo cual, ya fuera de la política de siempre, cuando ven los números, terminan sorprendidos por el reconocimiento que tiene a nivel internacional”.

Alta tensión en Argentina ante la eventual privatización de la aerolínea de bandera

Al ser consultado sobre si es viable el plan que tiene el presidente electo sobre Aerolíneas Argentinas, Biró dijo que “no lo saben”. Sin embargo, volvió a disculparse por la manera en la que se expresó sobre la propuesta más temprano.

“En la nota fuera de contexto yo quería transmitir prudencia y me equivoqué porque no soy buen comunicador. Y terminé diciendo ‘mirá, si todo eso sucede, nos dejan sin laburo y otra vez como los privados, no cobramos salarios, se roban los aviones y todo... ya nos reprimieron, nos dieron palazos y nos van a tener que matar a palazos”, concluyó.

El diputado nacional electo de La Libertad Avanza, Alberto "Bertie" Benegas Lynch afirmó que impulsarán la privatización de Aerolíneas Argentinas, con un proyecto que dejaría la empresa en manos de los empleados.

La reacción del sindicalista fue tras los dichos de Alberto “Bertie” Benegas Lynch (h), de La Libertad Avanza, quien el día después del balotaje 2023 habló sobre la idea de los libertarios para la compañía aérea.

“Dársela a los empleados. Pero básicamente es privatizarla. Surgió de una idea de mi padre, que la adoptó Javier. Cambió los incentivos por completo. Lo mismo cuando se habló de los ‘vouchers’, otra cosa que hay que aclarar, porque Javier tuvo la generosidad política e intelectual de pensar una Argentina de 35 años. Se habló de tercera generación”, dijo el lunes en una entrevista.

En ese sentido, Biró recordó que las empresas públicas son “de todos los argentinos” y que es el Congreso nacional el que debe definir si se traspasa a una cooperativa. Asimismo, afirmó que el nuevo Gobierno tiene “la oportunidad histórica de construir consensos, de mostrar que no es un proyecto de aplastar al que piensa distinto”, pero dejó en claro que no están dispuestos a que Aerolíneas deje de ser estatal.