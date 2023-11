Pablo Biró, titular del gremio de los pilotos: “Si se quiere cargar a Aerolíneas, nos van a tener que matar”

Pablo Biró, secretario general de APLA, advirtió que defenderán Aerolíneas Argentinas de un intento privatizador. Foto: Adrián Escándar

El secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, aseguró este miércoles que el gremio defenderá la continuidad de Aerolíneas Argentinas durante el próximo gobierno de Javier Milei y advirtió que si “se quiere cargar” a la compañía, “nos van a tener que matar”.

De todas formas, el sindicalista dijo que están abiertos al diálogo con la futura gestión y que los números avalan la continuidad de la compañía. Biró aseguró que el gremio dará “todas las discusiones con mucha prudencia” y que irán “a las mesas de diálogo, con la esperanza de que haya diálogo”.

Los dichos de Biró se dan luego de que desde La Libertad Avanza adelantara que la idea era entregar la compañía aérea de bandera a los trabajadores para que ellos la gestionen. “Dársela a los empleados. Pero básicamente es privatizarla. Surgió de una idea de mi padre, que la adoptó Javier. Cambió los incentivos por completo. Lo mismo cuando se habló de los ‘vouchers’, otra cosa que hay que aclarar, porque Javier tuvo la generosidad política e intelectual de pensar una Argentina de 35 años. Se habló de tercera generación”, dijo el lunes Alberto “Bertie” Benegas Lynch (h) al ser consultado sobre cuál era la idea del presidente electo respecto de Aerolíneas Argentinas.

En ese sentido, Biró recordó que las empresas públicas son “de todos los argentinos” y que es el Congreso nacional el que debe definir si se traspasa a una cooperativa.

Tras afirmar que el nuevo Gobierno tiene “la oportunidad histórica de construir consensos, de mostrar que no es un proyecto de aplastar al que piensa distinto”, dejó en claro que no están dispuestos a que Aerolíneas deje de ser estatal.

“Si me hablan de números, tengo números para defender a Aerolíneas. Ahora, si se quieren cargar a Aerolíneas, ya lo dije y no le voy a restar ningún peso a lo que dije. Si se quiere cargar a Aerolíneas, nos van a tener que matar. Y cuando digo matar, literalmente. Va a tener que cargar muertos, que me anoten primero. Si nos quiere meter en cana y abolir el derecho de huelga, detenernos, perseguirnos, gobernar por decreto, será Fujimori, la historia lo juzgará y terminará en cana. Ahora, si hay mesa de diálogo y quieren discutir, tenemos argumentos para discutir. Los trabajadores ya mostramos que una empresa pública puede generar riqueza”, advirtió Biró en declaraciones a radio Nacional Rock.

El titular de APLA continuó diciendo que “todo el mundo sabe que tenemos la capacidad de hacer los sindicatos aeronáuticos”, y más allá de la defensa propia de Aerolíneas, también dejó en claro que actuarán “si le pegan a la radio pública, a la TV pública, a Télam”.

“Nosotros creemos en una sociedad integrada que no da lo mismo que a ti te vaya mal con tal de que a mí me vaya bien. En algún punto, cuando terminen los fuegos de artificio, vamos a ver qué viene a hacer este gobierno”, subrayó. El sindicalista insistió en varios segmentos de la entrevista en que “Aerolíneas es sustentable y eficiente en números” y que la compañía “está sana”.

Los gremios rechazan un eventual intento de privartizar Aerolíneas Argentinas.

“Si la quieres destruir por un tema ideológico es otro tema. Nosotros nos vamos a parar con la misma seriedad con que nos hemos parado siempre, dentro de la ley. Después veremos qué es lo que proponen. Si hablan de los argentinos bien nacidos, que están dentro de la ley todo, y fuera de la ley nada, nosotros nos sentimos integrados. Si cuando hablan de ‘defender sus privilegios’, hablan del privilegio del salario, de la estabilidad laboral, de tener acceso a la salud, estamos hablando de idiomas distintos. Hace falta que terminen los fuegos de artificio. La democracia se expresó y el pueblo expresó un hartazgo por la falta de soluciones”, subrayó.

Biró también tuvo críticas para la gestión saliente al asegurar que “Milei está donde está porque tuvimos un Gobierno en el que el presidente y la vicepresidenta no se hablaron tres años. Después de Chocolate Rigau y los yates, no me vengan a dar manija de que Milei no puede gobernar”.

Además, afirmó que “este gobierno que está saliendo, el de Alberto, tuvo una continuidad de la política de cielos abiertos y de la expansión desmedida de las ‘low cost’ que había impuesto Macri. Cuando dejas esas cuestiones solamente al mercado, quedas desconectado”.