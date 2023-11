Tercer debate presidencial 2023: fecha, cómo será y dónde verlo en vivo

Javier Milei y Sergio Massa, los candidatos a presidente de la Nación, deberán participar del debate presidencial antes de la segunda vuelta electoral.

El próximo 19 de noviembre, los ciudadanos argentinos deberán concurrir a las urnas para elegir al próximo presidente de la Nación, entre Javier Milei y Sergio Massa en el balotaje de las elecciones 2023. Según el calendario electoral oficial, el ministro de Economía y el diputado nacional deberán exponer sus propuestas e ideas frente al electorado en un tercer debate presidencial, que se desarrollará el 12 de noviembre a las 21h en la Facultad de Derecho de la UBA en CABA.

La Cámara Nacional Electoral difundió este miércoles el reglamento para el tercer debate 2023, firmado por los representantes de los candidatos. Además, sorteó los lugares en los atriles de cada postulante y el orden de exposición de los seis temas sobre los que expondrán en el encuentro.

Cabe señalar que, a diferencia de los debates presidenciales previos del 1 y 8 de octubre en los que también participaron los candidatos a presidente en las elecciones generales de octubre, Patricia Bullrich, Juan Schiaretti y Myriam Bregman, esta vez la estructura será más flexible, con posibilidad de mayor diálogo e incluso los candidatos podrán desplazarse por el escenario, dentro de un espacio delimitado cercano a sus atriles para no quedar fuera del plano de las cámaras.

Tanto el primer debate como el segundo contaron con la participación de Sergio Massa, Javier Milei, Patricia Bullrich, Juan Schiaretti y Myriam Bregman (Tomás Cuesta)

¿Cuál será la ubicación y el orden de los candidatos en el tercer debate presidencial 2023?

De acuerdo al sorteo, Javier Milei se ubicará en el atril de la izquierda y Sergio Massa en el de la derecha. En tanto, el primero en hablar será el candidato de Unión por la Patria, que deberá abrir la presentación de dos minutos. El cierre, por otro lado, será comenzado por el candidato de La Libertad Avanza.

Por otra parte, se estableció que los candidatos no puedan contar con papeles impresos en sus atriles, sino solo con hojas en blanco y lapiceras para tomar apuntes durante el desarrollo del debate

¿Cuáles serán los ejes temáticos del tercer debate presidencial?

Los ejes temáticos del tercer debate presidencial tendrán 12 minutos de duración cada uno, estarán divididos en dos bloques y ordenados de la siguiente manera, de acuerdo al sorteo:

Bloque 1: Economía, Relaciones de Argentina con el mundo, y Educación y Salud.

Bloque 2: Producción y Trabajo, Seguridad y Derechos Humanos, y Convivencia democrática.

¿Cómo será la estructura del tercer debate presidencial 2023?

La estructura de este debate presidencial comprenderá la apertura, donde cada candidato tendrá un minuto para presentarse. Luego se desarrollarán los primeros tres ejes temáticos: Economía (que comenzará con la exposición de Javier Milei), Relaciones de Argentina con el mundo (que iniciará Sergio Massa), y Educación y Salud (donde volverá a comenzar Milei).

Luego de una pausa de 12 minutos, se iniciará el bloque 2 con los 3 ejes temáticos que restan: Producción y Trabajo (que comenzará Massa), Seguridad y Derechos Humanos (que iniciará Milei), y Derechos Humanos y Convivencia democrática.

Cabe señalar que, durante la exposición de los ejes temáticos, cada candidato contará con 6 minutos que podrá administrar como desee. Este formato permitirá contestar afirmaciones o realizarse preguntas entre sí, por lo que otorgará un mayor dinamismo que los debates presidenciales previos. De acuerdo al reglamento, los moderadores solo intervendrán aquí cuando un candidato hable durante más de dos minutos.

A continuación seguirá un corte de 10 minutos y luego se llevará adelante el cierre, donde cada candidato podrá contar con 2 minutos para contestar a la pregunta “¿Por qué quiere ser presidente?”.

Así será la estructura del debate de la segunda vuelta, y los turnos de Javier Milei y Sergio Massa para exponer.

¿Cuál es la sanción si un candidato no se presenta al debate presidencial?

La Ley 27.337 establece la obligación de los candidatos a asistir a los debates y no contempla ningún supuesto o causal que justifique la no concurrencia de los candidatos a Presidente a los debates obligatorios dispuestos por el Código Electoral Nacional. Según la ley, “su participación en éstos constituye una obligación intuito personae de carácter inexcusable”.

En caso de no asistir serán sancionados con el no otorgamiento de espacios de publicidad audiovisual establecidos. Además, durante el debate se dejará un lugar vacío visible con el nombre del candidato que no concurrió y de la organización política a la que pertenece, a fin de denotar su ausencia y las sanciones definidas por la ley. Asimismo, se brindará al candidato que haya asistido la posibilidad de exponer sus propuestas de gobierno y las preguntas que le hubiera realizado al otro candidato.

“Los debates electorales son un derecho de la ciudadanía y un elemento esencial para la calidad democrática -señala el reglamento- El debate presidencial permite conocer en un mismo momento y en un mismo lugar las propuestas de aquellos que aspiran a ocupar la presidencia de la Nación, en un marco democrático de respeto e igualdad de condiciones”.

Javier Milei y Sergio Massa, candidatos a presidente en el balotaje de las elecciones 2023, se enfrentarán mano a mano en el tercer debate presidencial.

¿Qué dice el reglamento sobre el modo de dirigirse entre candidatos?

El reglamento acordado por la Cámara Nacional Electoral y los representantes de Javier Milei y Sergio Massa también señala qué normas deben cumplir los candidatos a presidente al interactuar entre sí, así como también, la forma en la que deben dirigirse a la sala del debate:

● Mostrar respeto mutuo.

● Brindarse un trato cordial

● No opinar sobre el adversario, sino sobre sus propuestas y/o ideas.

● Respetar el uso de la palabra

● No interrumpir al otro candidato mientras habla.

● Evitar cualquier tipo de agresión a título personal.

● Mantener la ubicación en la zona asignada del escenario.

En tanto, sobre el modo de dirigirse en la sala del debate, el reglamento señala:

● Velar por el absoluto silencio y buen comportamiento en la sala del debate según los criterios establecidos en los términos y condiciones al momento de acreditarse.

● No está permitido hacer partícipe y/o arengar a los asistentes en la sala del debate.

Javier Milei y Sergio Massa se enfrentarán en el balotaje o segunda vuelta, el 19 de noviembre (Franco Fafasuli)

¿Quiénes serán los periodistas que moderarán el tercer debate presidencial?

Los periodistas que moderarán el tercer debate serán Luciana Geuna (Canal 13), Pablo Vigna (TV Pública), que estarán la apertura y el bloque 1. Y Érica Fontana (Telefe) y Antonio Laje (América), que estarán al frente durante el bloque 2 y el bloque 3.

Según el reglamento, la función de los moderadores es esencial para cumplir las reglas, mantener un clima cordial en el programa e intervenir en caso necesario acordado. Por otra parte, establece que los periodistas deben dirigirse a los candidatos por nombre y apellido, recordar las reglas del “Debate segunda vuelta 2023″, introducir las secciones temáticas, anunciar quién tiene el uso de la palabra y velar por el debido cumplimiento de las reglas de respeto entre los candidatos.

Luciana Geuna, Pablo Vigna, Érica Fontana y Agustín Laje, los periodistas que moderarán el tercer debate presidencial

¿Cómo será el manejo de las cámaras durante el debate presidencial previo al balotaje?

La producción contará con nueve cámaras, dos para los moderadores y siete exclusivas para los candidatos para la realización de planos cortos, medios y generales. Cada cámara tendrá una luz para que identifiquen cuál estará activa. Las tomas de cámara estarán orientadas a centrar la atención de la audiencia en la exposición de los candidatos sobre un eje temático.

Se verán los dos candidatos en plano para mantener la ecuanimidad. Durante la presentación de los candidatos y al cierre del debate, los candidatos harán exposiciones sin ningún tipo de interrupción del otro candidato. En estas instancias específicas los planos serán cortos y solo se verá al candidato que está en uso de la palabra.

¿Dónde ver el tercer debate presidencial 2023 en vivo?

Según informó la Cámara Nacional Electoral, el debate presidencial obligatorio será transmitido en directo por todos los medios pertenecientes a Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (R.T.A. S.E.). Las señales radiofónicas y televisivas transmitidas por R.T.A. S.E. serán puestas a disposición de todos los medios públicos y privados del país que deseen transmitir el debate de manera simultánea, en forma gratuita.

Además, se realizará una transmisión vía streaming estará disponible en el canal YouTube de la Cámara Nacional Electoral. El debate contará con lengua de señas que estará embebido en la pantalla, y por Youtube habrá un canal que de prioridad a la Lengua de Señas Argentina de manera ampliada.

Por otra parte, durante la transmisión se suspenderá la publicidad electoral en los servicios de comunicación audiovisual y los anuncios públicos de los actos de gobierno nacional, provincial y municipal.

Vas a poder ver la previa del debate y seguir el minuto a minuto del mismo, en el streaming de Infobae, con el análisis de especialistas y la cobertura exclusiva minuto a minuto desde el lugar.

¿Cuándo será el ensayo previo del tercer debate presidencial?

La tarde/noche del sábado previo al debate, es decir, del 11 de noviembre, el reglamento recomienda que los candidatos participen de una puesta a punto de cámara in situ en el escenario, en horario a confirmar y acordar. Asimismo, se señala que es una buena oportunidad para que se familiaricen con la escenografía, la ubicación del atril asignado y el espacio delimitado de la escenografía donde podrán moverse.

En tanto, el día del debate, los candidatos deberán estar presentes y disponibles en el recinto del debate con una antelación suficiente de al menos 30 minutos antes para que pueda darse inicio al mismo, ya que a las 21h en punto la transmisión dará comienzo. Así, como contar con tiempo suficiente de maquillaje y preparación.