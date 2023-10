Sergio Massa se encuentra reunido con los gobernadores para definir la estrategia para el balotaje

Sergio Massa se encuentra reunido desde minutos antes de las 14.30 junto a los gobernadores que responden al oficialismo, con quienes analiza los resultados de las elecciones del domingo pasado y ajusta la estrategia para el balotaje que se avecina el 19 de noviembre con el candidato libertario Javier Milei.

El cónclave se lleva a cabo en el Consejo Federal de Inversiones, ubicado en la calle San Martín en pleno centro porteño, a unas pocas cuadras de la Casa Rosada, y su comienzo estaba pautado para las 13, aunque inició con demora. Los mandatarios provinciales fueron una pieza clave para ungir a Massa a principios del mes de julio como el representante de la unidad del peronismo en momentos en que existía una puja interna dentro de ese espacio y también impulsaron la remontada en las generales después del tercer puesto en las PASO de agosto.

Massa junto a los gobernadores

A la cabeza de la mesa en el CFI también se sienta el ministro del Interior y jefe de campaña, Eduardo “Wado” de Pedro y el compañero en la fórmula presidencial del ministro de Economía, Agustín Rossi. Según afirmaron fuentes de la Casa de Gobierno, comprometieron su asistencia Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Mariano Arcioni (Chubut), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Juan Manzur (Tucumán), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Jorge Capitanich (Chaco), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Sergio Uñac (San Juan), Omar Perotti (Santa Fe), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Omar Gutiérrez (Neuquén) y también Arabela Carreras y Alberto Weretilneck (actual y electo de Río Negro).

Gustavo Bordet, gobernador de la provincia de Entre Ríos, habló en rueda de prensa antes del encuentro entre mandatarios provinciales y explicó que el mensaje que se busca dar con la foto de unidad es el de “organización en todos los territorios para que Massa pueda ser el presidente de Argentina”.

Al respecto, completó: “De trabajar de manera consolidada y comprometida para que podamos convencer a la ciudadanía de que la propuesta de Sergio Massa es la que le va a posibilitar a la Argentina emprender un camino de orden y unidad nacional que se necesita para poder sellar diferencias estérilesy gobernar con los mejores de cada espacio político, como dijo nuestro candidato.

Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos. (Adrián Escandar)

Luego, el gobernador entrerriano consideró que el pacto electoral entre Patricia Bullrich y Javier Milei es “lamentable”. Y en esa línea, profundizó: “Es un tema de oposición pero me parece lamentable que en poco tiempo se pueda cambiar diametralmente de posición. Esto habla de la falta de solidez de una propuesta política, y si algo cambia tan rápido y se burla la voluntad popular de cientos de miles de ciudadanos expresaron, cambiando su propuesta y programa de gobierno…”.

Consultado por un periodista sobre si la alianza entre la presidenta del PRO y el candidato libertario le parece amenazante para las aspiraciones del oficialismo en la segunda vuelta, Bordet fue tajante y respondió: “Más que amenazante, me parece una fórmula lamentable. Porque después de los epítetos muy duros y agraviantes que no había escuchado en 40 años de democracia, puedan perdonarse en cuestión de 24 horas, me parece una falsedad absoluta”.

Por su parte Alberto Weretlineck, gobernador electo de Río Negro, reconoció que tiene “muchas expectativas” por el encuentro entre mandatarios provinciales, debido a que entiende que se imprime “más federalismo”.

“Hablamos muchas veces de la conveniencia para la nación y para el país de que Massa sea nuestro presidente. Vamos a trabajar territorialmente para eso. Estos cuatro años hicimos un acompañamiento a la mayoría de las lloricas que nos plantearon”, destacó.

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, coincidió con la postura de Weretlineck al admitir que el encuentro con mandatarios provinciales le genera “mucha alegría, entusiasmo y esperanza”.

Alberto Rodríguez Saá, gobernador de la provincia de San Luis, arrib al encuentro de gobernador provinciales del oficialismo que propuso Sergio Massa, candidato a presidente por Unión por la Patria. (Adrián Escandar)

Durante su diálogo con la prensa, el mandatario puntano valoró las cualidades de Massa para aspirar a la Presidencia. “Hay un nuevo liderazgo, joven, que acepta los desafíos de los tiempos. Es muy interesante el tema de la unidad nacional. Entiendo que está pivotando sobre ese tema, que siempre la tenemos muy descuidada”, valoró.

En cuanto a la acercamiento entre Milei y Bullrich, el mandatario rionegrino señaló que, con su alianza, “derrumbaron todo lo que le habían dicho al pueblo argentino”.

“Está claro lo que es una nación unida con un proyecto de país frente a una cuestión de conveniencia personal. Y no amenaza a la fórmula oficialista”, sentenció.

Sergio Uñac, gobernador de la provincia de San Juan, aseguró ante la prensa que el resultado obtenido por Massa en las elecciones generales era el esperado dentro del oficialismo, y se mostró “entusiasmado” para el balotaje.

Consultado por la ruptura de Juntos por el Cambio, Uñac prefirió ser cauto pero sí consideró que la división de la coalición opositora favorece a Unión por la Patria. “Al oficialismo nos pone competitivos y con ventaja electoral. Nosotros estamos unidos. Remontamos resultados en muchas provincias”, remarcó.

Sergio Uñac habló con la prensa antes de ingresar al encuentro con Sergio Massa y otros gobernadores provinciales del oficialismo. (Adrián Escandar)

Por último, el mandatario sanjuanino adelantó que Massa se comunicará con Juan Schiaretti, ex candidato a presidente por Hacemos por Nuestro País, para sumarlo a su equipo de trabajo de cara a la segunda vuelta. “Seguro que Schiaretti será convocado por Massa. Seguro que se iniciarán una serie de conversaciones entre las que estará Schiaretti”, sostuvo.

La reunión ya estaba pactada desde hace un par de días y se producirá después de que Massa congregara en La Plata junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof a los 67 intendentes de esa provincia, ganadores con el sello de Unión por la Patria en los comicios, también como una señal de unidad y de que se necesitará de un último esfuerzo de todos para obtener el triunfo dentro de un mes en el balotaje.

Desde el entorno massista sostienen que en el temario previsto figura el análisis “desde un plan de obras hasta el de distintos programas de gobierno y económicos”.

Massa dará detalles sobre el programa ciudades seguras, planteará la discusión sobre un nuevo Pacto Fiscal, y también sobre la ampliación de la red ferroviaria, la simplificación de impuestos, además de un análisis integral del Plan de Obras para las provincias. Además, hablará sobre “el impacto positivo” que significó la modificación del impuesto a las ganancias en las distintas provincias.

En el CFI se dejará en claro que “todavía no se ganó nada” y que “hay que trabajar más que nunca” en busca de los votos que aseguren el resultado favorable para Unión por la Patria. Gracias al aporte y una participación más activa de los gobernadores en el último tramo de la campaña, se logró revertir la elección, sobre todo en los distritos del norte del país, y hacia ese objetivo apuntan.

Sergio Massa junto a su compañero de fórmula Agustín Rossi y el gobernador tucumano, Juan Manzur, en un encuentro con empresarios Pyme de la provincia norteña. FOTO: Télam.

Quien cumplirá un rol central en los días que restan hacia el balotaje es el tucumano Juan Manzur, quien comanda la estrategia de los jefes provinciales del noreste y del noroeste argentino. Por eso se consiguió el domingo que distritos como Tucumán y La Rioja dieran vuelta la tendencia de las PASO y también se produjera un significativo crecimiento en otros territorios como Santiago del Estero, Salta y Chaco.

El encuentro con los gobernadores se dará mientras la oposición atraviesa un proceso de resquebrajamiento y peleas internas luego del anuncio de la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, quien junto al radical Luis Petri anunció su apoyo a Milei para la puja del 19 de noviembre.

Ahora se intentará dar una nueva muestra de unidad y de respaldo al candidato peronista al que los gobernadores consensuaron. Habrá una nueva foto para el álbum del candidato a presidente, que encolumnó a Unión por la Patria en este proceso electoral y que después del triunfo del domingo donde le sacó más de 1.700.000 votos a Milei, se consolidó como el líder político del espacio.

Massa insistió en la campaña en su convocatoria a un gobierno de unidad nacional, un mensaje que comparten los caciques provinciales. La búsqueda del voto de los radicales que optaron por Juntos por el Cambio parece ser uno de los principales objetivos, algo que ya se explicitó en la reunión con los intendentes bonaerenses.