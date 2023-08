Patricia Bullrich, con eje en la economía: verá a un Premio Nobel que es experto en inflación y confirmará a Melconian como ministro

Patricia Bullrich, Tom Sargent y Carlos Melconian

Decidida a mostrar solidez en sus propuestas económicas para captar más votos en las elecciones generales, Patricia Bullrich sumó a Carlos Melconian y su equipo de la Fundación Mediterránea, que será oficializado este jueves en Córdoba, pero también tendrá este miércoles una actividad destacada en ese tema: se reunirá con Tom Sargent, Premio Nobel de Economía en 2011, considerado todo un especialista en la inflación, a quien conoció en su viaje del año pasado a los Estados Unidos.

El economista norteamericano, quien ganó el Premio Nobel de Economía junto con Christopher A. Sims por su “investigación empírica sobre las causas y los efectos en la macroeconomía”, está en Buenos Aires y pidió un encuentro con Bullrich. La candidata presidencial de Juntos por el Cambio reprogramó su agenda para conversar con una personalidad destacada en una cuestión candente en la Argentina como la inflación, pero, además, en el bullrichismo destacan que Sargent también es un experto en “el nuevo modelo de jubilaciones para el mundo del trabajo que viene”.

En 2011, el economista Federico Sturzenegger dijo que “Sargent mostró que, con credibilidad, las inflaciones, incluso las más altas, se cortan en forma tajante si se logra una política monetaria creíble, y que una desaceleración, en lugar de generar una caída del PBI como piensa el gobierno (de Cristina Kirchner), contribuye a una sólida recuperación porque expande el mercado de crédito”.

Patricia Bullrich y Tom Sargent, en abril pasado, en el Zoom que compartieron en Nueva York para hablar sobre la inflación

Nacido en 1943 en California y profesor en las universidades de Nueva York y Stanford, Sargent dejó otra lección que es “el efecto inflacionario del déficit fiscal”, de acuerdo con Sturzenegger. Una de sus frases es: “La inflación elevada y persistente es siempre y en todo lugar un fenómeno fiscal”.

Durante el viaje que hizo a EEUU en abril de 2022, Bullrich mantuvo un Zoom con Sargent, acompañada por Juan Pablo Arenaza, su actual jefe de campaña, y Alberto Fohrig, coordinador de los equipos de gobierno. Luego de ese contacto, le dijo al diario Clarín: “(Sargent) Nos planteó su idea sobre la inflación con ejemplos de dos personas que la combatieron, Margaret Thatcher y Lenin. Nos dijo que esto no era un tema ideológico. Thatcher, que era de derecha y dura, hizo los ajustes que tenía que hacer, generó cambios estratégicos que terminaron modernizando la economía, tuvo un momento muy difícil con todo lo que tuvo que privatizar en una economía estatal que era totalmente ineficiente. Pero, por otro lado, está Lenin que fue quien estabilizó la economía soviética y lo hizo con las mismas medidas de Thatcher: generó una racionalidad del Estado para poder generar un crecimiento, un ajuste importante para que el gobierno comience a funcionar. Creó una economía estatal, pero no tuvo inflación. No hay un único modelo, pero lo que no puede haber son sobrecargas”.

La reunión con Sargent no será la única actividad destacada de Bullrich del día: también mantendrá un encuentro con el embajador de Brasil en Argentina, Julio Glinternick Bitell, un hombre muy cercano al canciller brasileño, Mauro Vieira, que, al mismo tiempo, es de confianza del presidente Lula da Silva.

Julio Glinternick Bitelli, el embajador de Brasil en Argentina, se reunirá con Patricia Bullrich

En este caso, la candidata de JxC aprovechará el contacto protocolar para confirmar la importancia que le da la relación argentino-brasileña y dejar en evidencia su profunda diferencia con Javier Milei, quien dijo que “no se acercaría” a Lula y que “hay que eliminar el Mercosur porque es una unión aduanera defectuosa que perjudica a los argentinos” porque “favorece a empresarios prebendarios”.

Glinternick Bitell dijo al diario El Cronista que “algunos de los temas planteados por ese candidato (en referencia a Milei) no ayudarían en nada a la integración regional y bilateral”.

Para el jueves, como anticipó Infobae, Bullrich prepara la confirmación de que Melconian será su ministro de Economía si llega a la Casa Rosada: será a las 11 en la ciudad de Córdoba, cuando ambos compartan un acto organizado por la Fundación Mediterránea, de la que el ex presidente del Banco Nación es uno de sus máximos economistas y presidente de su instituto de investigaciones.

Carlos Melconian, en un encuentro organizado por la Fundación Mediterránea en 2022

La idea es que la ex ministra de Seguridad agradezca el aporte de Melconian y unos 80 economistas de su equipo para elaborar el programa económico que aplicará en caso de asumir la presidencia de la Nación y luego hará el anuncio tan esperado: que se convertirá en su ministro de Economía.

Bullrich admitió este miércoles que “hay un 90% de probabilidades” de que Melconian encabece la cartera económica de su gobierno y lo llenó de elogios: “Creo que tiene el mejor equipo económico de le Argentina, es un equipo económico basado en la Fundación Mediterránea en Córdoba. Tiene más de 80 profesionales de altísima calidad y capacidad, y se van a sumar más todavía”.

Luego de esa presentación, Bullrich y Melconian volverán a Buenos Aires y por la noche darán su primera entrevista conjunta a un canal de televisión. Desde el día siguiente, comenzarán una maratón de notas con los principales medios nacionales. El economista será su principal vocero económico en la campaña electoral para contrarrestar la fortaleza que tiene Milei en este tema y dejar en evidencia los problemas del esquema económico que lleva adelante Sergio Massa.

Nuevo spot de Patricia Bullrich sobre la inseguridad

A Córdoba también viajarán algunos de los economistas de Juntos por el Cambio que el viernes pasado se reunieron con Bullrich para coordinar el discurso que tendrán a partir de ahora y evitar que haya voces discordantes en rubros cruciales de la economía como el cepo, las retenciones al agro y el bimonetarismo, entre otros. Uno de ellos sería Luciano Laspina, el economista de cabecera de Bullrich, quien todavía no está claro si será el titular del Banco Central de un eventual gobierno de JxC.

Para el viernes, Bullrich tiene prevista a las 11 una reunión en Pilar con un importante grupo de intendentes bonaerenses de Juntos por el Cambio para dar una imagen de unidad que apuntale el objetivo de tratar de ganar las elecciones en la decisiva provincia de Buenos Aires.

La candidata presidencial estuvo este martes en Rosario, Santa Fe, donde para relanzó sus propuestas de seguridad y mostrarse junto con Maximiliano Pullaro, el candidato a gobernador de JxC, un aliado de Horacio Rodríguez Larreta. El equipo bullrichista estrenó luego un spot con las propuestas contra la inseguridad que hizo en Santa Fe, en el debut de una estrategia proselitista: luego de cada salida que haga, lanzará videos en las redes con sus planes concretos.

