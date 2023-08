JxC apuesta a la unidad de cara a octubre: Bullrich estuvo en Santa Fe junto al candidato a gobernador que apoyó Larreta

Patricia Bullrich viajó a Rosario junto con Luis Petri. Fue recibida por Maximiliano Pullaro, el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio

Santa Fe será la primera provincia que tendrá elecciones luego de las PASO nacionales y de la sorpresa que generó Javier Milei. Junto con Chaco y Mendoza -que también elegirán gobernador en el mes de septiembre- son los territorios con los que Juntos por el Cambio busca recomponerse como fuerza opositora. En las internas del mes de julio, el Frente de Frentes se impuso cómodamente por encima del peronismo local y esperan repetir el batacazo para el próximo domingo 10. Es por eso que este martes Patricia Bullrich arribó a la ciudad de Rosario, atravesada por la problemática del narcotráfico, para relanzar sus propuestas de seguridad y mostrar unidad junto con Maximiliano Pullaro, un aliado de Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau.

La candidata a presidenta recorrió la zona sur y el centro de Rosario, donde aprovechó para profundizar su agenda de campaña en seguridad. De hecho, en su visita prometió que - en caso de llegar a la Casa Rosada- el 11 de diciembre volverá para concretar su plan de seguridad que consiste, entre otros puntos, en enviar 5 mil gendarmes a los sectores más afectados por el narcotráfico.

Acompañada por su compañero de fórmula, Luis Petri; Pullaro; el intendente de Rosario, Pablo Javkin; y ex jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, Bullrich expresó: “Construiremos, junto al sistema federal y el sistema provincial, una cárcel de alta seguridad en zonas alejadas para narcotraficantes y delincuentes que han sido partícipes del narcotráfico, porque también están los que lavan la plata, los que generan las condiciones para que el narcotráfico se instale en una ciudad tan importante para el país como es Rosario. Estas instalaciones carcelarias no van a tener ningún tipo de control externo, no van a poder tener ni comunicaciones, ni internet, ni ninguna posibilidad de que sean centros de delito”.

Te puede interesar: JxC busca recuperarse en las próximas tres elecciones a gobernador: cómo jugará Milei y cuál será su influencia

“Esta es la unión que nos va a devolver la paz y tranquilidad que nos quitaron. Nación, Provincia y Municipio tienen que tirar juntos para el mismo lado, y esa es la gran oportunidad que tenemos el 10 de septiembre”, resaltó Javkin a su turno. Además, el especialista en seguridad y diputado macional Gabriel Chumpitaz sumó: “La articulación entre el manejo de las Fuerzas Federales y las provinciales va a ser fundamental en la lucha contra el narcotráfico. Pullaro y Bullrich esta comprometidos a trabajar juntos para que de una vez por todas haya orden en las calles de Santa Fe”.

Patricia Bullrich dio una conferencia de prensa para adelantar sus medidas para combatir el narcotráfico

Luego de las PASO, donde Javier Milei se posicionó como el candidato a presidente más votado, Juntos por el Cambió vivió días de incertidumbre y de desorden estratégico, que se profundizaron con los coqueteos de Mauricio Macri con el líder de La Libertad Avanza y la interna en la provincia de Buenos Aires por el escrutinio definitivo. Con ese panorama, Bullrich encaró las últimas semanas con una agenda enfocada a la seguridad, con visitas a víctimas de delitos. Para suplir la parte económica, se confirmó a Carlos Melconian como su futuro ministro de Economía.

El desafío de Pullaro

La presencia de Bullrich en Rosario no fue sólo para lanzar su propuesta en materia de seguridad. También viajó para apoyar a Pullaro, el candidato de Juntos por el Cambio para la Gobernación, quien busca derrotar al peronismo local. El próximo 10 de septiembre el radical deberá revalidar los más de 500 mil votos que cosechó en las internas locales del pasado 16 de julio, cuando se impuso ante Carolina Losada y Mónica Fein. En total, la coalición opositora alcanzó cerca de 1 millón de votos, que representó el 63,75% del electorado. El Frente Juntos Avancemos, que llevaba a Marcelo Lewandowski como candidato a gobernador, obtuvo un 25,62% y quedó lejos en el segundo lugar.

Ese amplio triunfo fue capitalizado, en ese entonces, por la alianza moderada que encabezaban Rodríguez Larreta, Gerardo Morales y Lousteau. Se debe a que, en la interna local, Bullrich jugó a favor de Losada, en medio de una campaña protagonizada por denuncias cruzadas por narcotráfico. Previo a la contienda provincial, la ex periodista había puesto en duda la unidad, ya que aseguró que no compartiría actos de campaña con su contrincante post PASO. Es por eso que generó sorpresa su presencia en una reunión que mantuvieron ayer los máximos representes del frente de Frentes en el distrito Noroeste de Rosario para evaluar políticas sociales que pondrán en marcha.

Todos los integrantes del Frente de frentes se reunieron para evaluar políticas públicas. Fue la primera vez que Carolina Losada se sumó a una foto de unidad

Si bien el gesto de Losada de sumarse la foto fue bien recibido, en Santa Fe aseguran: “Maxi no necesita unidad para ganar”. Según detallaron a este medio, al día siguiente de la derrota que sufrió la senadora radical, “todo el equipo de Losada se plegó a la campaña de Pullaro”. De hecho, el referente de Evolución sumó a los intendentes que habían sido parte del armado de la senadora radical, entre ellos, Javkin (Rosario), Amadeo Enrique Vallejos (Reconquista), Luis Castellano (Rafaela) y Andrés Golosetti (Casilda). “Todos están trabajando con Maxi”, insisten en el armado santafesino. La mirada nacional no sólo está puesta por la necesidad de Juntos por el Cambio de sumar una Gobernación, sino también por el deseo de impulsar el sello de Evolución Radical, que viene de perder la ciudad de Córdoba y de Buenos Aires.

“Son elecciones distintas”, repiten en Santa Fe, consultados por la posibilidad de que la ola violeta infiera en sus comicios. Por el contrario, creen que Pullaro es la única alternativa para ese malestar social que se expresó en las urnas. Sólo con conservar los números de las PASO, Pullaro se convertirá en el sucesor de Omar Perotti. “Estamos bien posicionados, vamos a ganar por más de 20 puntos”, vaticinan.

Seguir leyendo: