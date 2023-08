Ley de Alquileres: no hubo acuerdo entre JxC y el kirchnerismo y la negociación se dilata en el Senado

Reunión plenaria para discutir la Ley de Alquileres en el Senado

El oficialismo y la oposición no lograron llegar a un acuerdo y el proyecto de modificación de la Ley de Alquileres —que llegó con media sanción de Diputados— no obtuvo dictamen en las comisiones del Senado.

Desde Juntos por el Cambio avanzaron con la intención de dictaminar de manera favorable el proyecto que llegó de la Cámara Baja y encontraron la primera respuesta de parte del Frente de Todos en la voz de la senadora Juliana Di Tullio, quien pidió que el tema sea girado a “asesores” —los especialistas de cada sector— y “tomarse un tiempo”. “Porque nosotros también tenemos ideas que nos parecen que son para mejorar y que les podemos alcanzar”, fundamentó la legisladora.

Te puede interesar: Ley de Alquileres: la oposición logró la media sanción a su proyecto de reforma pero enfrentará un escenario adverso en el Senado

La respuesta al planteo en una discusión que transita por los pasillos del Senado apareció rápidamente. Fue el senador Julio Martínez —de la UCR de La Rioja— quien hizo referencia a que no le cree al kirchnerismo, que “ahora dice que quiere mejorar la ley”. El legislador también señaló: “El kirchnerismo quiere utilizar esto para aprobar el pliego de la jueza Ana María Figueroa, dejen de legislar para Cristina Kirchner”. Los dichos generaron los primeros murmullos.

Seguidamente el senador del oficialismo Maurice Closs indicó: “Nadie llegó acá con una sonrisa después de las PASO, ni ustedes ni nosotros, y si seguimos diciendo que es culpa de uno o de otro somos funcionales a quien hizo la mejor elección —por Javier Milei—. Esto lo vamos a revertir los que amamos la político y si no somos funcionales a quien nos agrede”.

A partir de esto, el oficialismo presentó un nuevo proyecto pero esta vez se trató de uno “de un solo artículo con el que se autoriza a las partes a que celebren acuerdos para actualizar por no menos de tres meses y que se pueda actualizar por IPC, por dólar oficial y el índice de alquileres del Banco Central”, indicaron.

La senadora Guadalupe Tagliaferri, en tanto, apuntó contra el kirchnerismo y sus tiempos respecto de la conformación de la comisión. Luego, después de llamar “mentirosos” al oficialismo, la legisladora recibió la respuesta de Di Tullio, quien de manera vehemente le dijo: “No nos llamen mentirosos porque sos senadora de una ciudad —CABA— en la que tu proyecto político se la pasó destruyendo casas para vender las tierras y sos parte de ese proyecto”.

Anabel Fernández Sagasti

Por su parte, el senador Martín Lousteau señaló en relación a la posición del oficialismo de estirar los plazos: “Esta Ley que viene en revisión no es la mejor, pero si encima la revisión la ponemos en un limbo, lo que va a pasar es que todos aquellos que están en proceso de alquilar van a perder peor y vamos a generar más problemas”.

Te puede interesar: Juntos por el Cambio presiona a Cristina Kirchner para tratar la Ley de Alquileres en el Senado

Promediando la discusión, el senador de Juntos por el Cambio Víctor Zimmermann reconoció frente a una pregunta del bloque del Frente de Todos que su bloque “busca darle una pronta sanción” al proyecto. “No vamos a aceptar cambios. Nuestra propuesta es hoy dictaminar”, enfatizó. El mismo senador preguntó al Frente de Todos si era posible pasarlo a la firma “o que nos digan que van a hacer”.

La respuesta llegó de una de las espadas del oficialismo, la senadora Anabel Fernández Sagasti. “Coincidimos en la celeridad que necesita este proyecto, no entiendo por qué dicen que nosotros creemos que no es urgente. No tenemos una mirada diferente en la urgencia, sino que no estamos de acuerdo con lo que viene de Diputados y se reflejó en la votación en Diputados”.

Luego, la senadora se refirió a que la norma a discutir “no tiene un amplio consenso y no estamos de acuerdo con varios artículos que tiene el proyecto y hemos decidido seguir trabajando”. Respecto a los plazos, señaló que “si lo podemos hacer esta semana lo podríamos dictaminar el jueves o la semana que viene. No lo queremos retrasar, simplemente no estamos de acuerdo con lo que vino. La media sanción modifica la prohibición de pagos anticipados ¿por qué?. Y esto habilita que se pueda pedir dos o tres meses de adelantado y no estamos de acuerdo”.

La senadora mendocina señaló que no están de acuerdo “con los cambios de los plazos, la forma de revisión, los adelantos en los pagos entre algunos de los puntos del proyecto de Juntos por el Cambio. Si no quieren debatir, debatiremos entre nosotros un dictamen propio y trataremos de sumar a otros senadores”.

La propuesta del Frente de Todos fue debatir la ley, mañana tratar créditos UVA y pasado mañana —por el jueves— los alquileres temporarios y esperamos que todos estemos dispuestos a venir las veces que sea necesario para encontrar los consensos.

Frente a esto, desde el interbloque del Frente de Todos no se movieron de su posición de “tomarse el tiempo” para revisarla. “Tenemos que ser ligeros pero no por eso debemos cometer el mismo error”, dijeron desde el espacio oficialista.

A partir de esto se pasó a un cuarto intermedio hasta la semana que viene en donde se invitará a las cámaras y los representantes de los inquilinos.

Seguí leyendo: