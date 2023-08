Santiago Cúneo: “Castells no puede organizar ni el saqueo de un kiosco”

Santiago Cúneo (Foto:Adrián Escandar)

Este miércoles, el precandidato a presidente por el MIJD Confederado, Santiago Cúneo, apuntó contra Raúl Castells tras adjudicarse la responsabilidad de los intentos de saqueo producidos los últimos días. “Castells no puede organizar ni el saqueo de un kiosco”, aseguró.

En diálogo con Infobae, Cúneo aseguró que el Castells confunde los hechos que se desarrollaron en las últimas horas, al entender que se tratan de acciones de movimientos populares. “Castells cree que esto es por hambre, pero son hechos delictivos, con gente armada y con operación de inteligencia. Piensa que se está haciendo cargo de una rebelión popular, pero esto es un acto delictivo”, manifestó.

“Está cometiendo un error, porque lo ve desde su situación de clase, y está equivocado. Él no es el responsable de esto”, agregó. Y aclaró: “Nosotros no compartimos esta postura con Castells, tenemos otras ideas dentro del sector”.

Vale recordar, que Santiago Cúneo se impuso en la interna del Movimiento Independiente de Justicia y Dignidad (MIJD) con 56.226 votos (0,24%), por sobre los 25.746 votos (0,11%) del representante del Frente MIJD Laborista. Más allá de la picante interna, no le alcanzó el porcentaje total a la fuerza para superar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Santiago Cúneo le ganó la interna del Movimiento Independiente de Justicia y Dignidad (MIJD)

Asimismo, sobre los intentos de saqueos en diferentes lugares del conurbano bonaerense, el dirigente del Movimiento Confederado hizo referencia a la una falla en Seguridad. “Nada de esto pasaría si hubiera inteligencia criminal previa, el gobierno no la tiene”, expresó. Y sumó: “Estas cosas pasan cuando vas atrás de los hechos, con inteligencia criminal llegás antes”.

Teniendo en cuenta esta crítica al Gobierno nacional, Cúneo confirmo a Infobae, que desde su sector están en conversaciones para respaldar a Sergio Massa en las elecciones de octubre. “Estamos en diálogo con el Frente Renovador para apoyar la candidatura de Sergio Massa”, dijo.

De hecho, pidió que el Ministro de Economía renueve el Gabinete de Ministros: “Massa le debería pedir la renuncia a todo el Gabinete y al presidente del Banco Central. Tiene que volver de su viaje y conducir el país, pensando en las elecciones de octubre”.

“La argentina era una bomba de tiempo antes de la PASO, y con el resultado que se dio, la gente activó el detonador”, aseguró.

Sobre Milei y Bullrich

Por su parte, Cúneo evitó involucrar a referentes políticos a los hechos delictivos. Pero criticó fuerte al líder de La Libertad Avanza, Javier Milei. “Él no está atrás de esto, no puede conducir ni una calesita porque la choca. Milei no pasa un test psicológico. Pero si están detrás organizaciones delictivas, vinculadas a las del Proceso de Reorganización Nacional, que tienen intereses en la candidatura de Milei”, sostuvo.

Santiago Cúneo dijo que Javier Milei "no puede conducir ni una calesita"

Y amplió sobre este concepto: “Estas organizaciones están tratando de generar un clima de época, que sea una pintura lo más parecida a la caída del gobierno de Fernando De La Rúa en el 2001 o el de Raúl Alfonsín en 1989”.

Así también, el dirigente nacionalista y peronista apuntó contra la referente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. “A Patricia Bullrich también la descarto de estos hechos. Ella propone bala”. Y en ese sentido, Cúneo asoció a Bullrich con Javier Milei. “Con Bullrich o con Milei tenemos un Cacarazo en la Argentina”.

