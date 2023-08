Javier Milei cerró su campaña con guiños a Mauricio Macri, fuertes críticas a la UCR y preocupación por el posible ausentismo en las PASO

El dirigente opositor dio un discurso ante un estadio prácticamente lleno (Franco Fafasuli)

Cuando comenzaba a caer la tarde, los alrededores del Movistar Arena ya estaban invadidos por miles de militantes de La Libertad Avanza que se acercaron hasta el lugar para escuchar las palabras de Javier Milei, el primero de los precandidatos presidenciales en hacer su cierre de campaña previo a las elecciones primarias. Durante su discurso, el dirigente opositor le hizo un guiño al sector de Mauricio Macri, expresó fuertes críticas contra la UCR y convocó a votar.

De a poco, el estadio, con capacidad máxima para unos 15.000 espectadores, comenzó a llenarse, a medida que ingresaban por otro sector los principales referentes del espacio, como Lilia Lemoine, Marcela Pagano, Diana Mondino, Juan Nápoli, Alberto “Bertie” Benegas Lynch y Martín Menem.

En su encendido discurso, que varias veces se vio interrumpido cuando se quedó sin voz, el dirigente opositor criticó duramente al radicalismo y a “este modelo clientelista que empezó con el primer populista que fue Hipolito Yrigoyen”.

“Este modelo de políticos ladrones, empresarios prebendarios, sindicalistas que le dan la espalda a los trabajadores dejó este desastre. En ese contexto, de tener una sociedad de ricos, pasamos a tener una sociedad de pobres, donde los únicos que prosperaron son los de la maldita clase política. En esta situación en la que estamos estancados y no se genera empleo privado, nuestros hijos están atrapados entre irse del país o caer en la droga y la delincuencia. Entre tanto, pasaron políticos de todos los partidos que lo único que hicieron fue enriquecerse a costa nuestra”, agregó.

El Movistar Arena estuvo prácticamente lleno

Asimismo, defendió el programa económico del menemismo, al señalar que en los años noventa “apareció un riojano que cambió las cosas, reapareció el crédito, se podía comprar una casa, un auto”, y también le hizo un guiño a Macri.

“En el 2015 volvimos a tener una oportunidad: un outsider llegó al poder con una premisa muy clara, ‘cambiemos’. Nuevamente, los argentinos tuvimos la oportunidad de romper con el sistema empobrecedor, de abrazar las ideas de la libertad y de terminar con el Estado presente, que a los únicos que beneficia es a los que viven del Estado. Pero, nuevamente, la clase política se puso en el medio, no solo desde afuera, sino también desde adentro. Los propios integrantes de la coalición se opusieron a los cambios que el país necesita. Por lo tanto, hoy tenemos una nueva oportunidad, y no quiero ser trágico, pero puede que sea la última”, advirtió.

Javier Milei fue el único orador de la jornada

En este sentido, sobre el final del acto, Milei reconoció que “hay muchos que le tienen miedo al cambio” o a los que no les gusta “la forma” que tiene de expresarse, pero instó a todos a ir a las urnas en estas PASO, porque “se trata del país que quieren para ustedes y para sus hijos”.

Previo a todo eso, cuando el evento todavía no había comenzado, afuera del predio, cientos de personas se bajaban de los colectivos estacionados, los cuales estaban adornados con banderas con diferentes consignas partidarias -incluso había uno de larga distancia y de dos pisos-, y se apresuraban a hacer la cola, que ya superaba la cuadra de extensión.

La fila para ingresar al estadio tenía más de una cuadra de extensión

En el parque Los Andes, ubicado a unos metros, sobre la avenida Corrientes, Ramiro Marra, precandidato a jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, alentaba y se sacaba fotos con un reducido grupo de simpatizantes que, con bombos y platillos, saltaba y gritaba para alegrar la previa del acto.

Paralelamente, una camioneta daba vueltas a la manzana llevando un gran parlante que reproducía antiguos discursos encendidos de Milei y que, sumado a los carteles pegados en las paredes y los pasacalles, iban preparando el clima para la ocasión.

Unos minutos después de las 19:00 se abrieron las puertas del estadio y comenzó a ingresar el público, que se amontonaba para poder entrar rápido y resguardarse del frío, ya sea en el campo del Movistar Arena como en las plateas inferiores y superiores, que se llenaron casi por completo.

Ramiro Marra junto a militantes en la fila para entrar al Movistar Arena

“Particularmente yo no creo en las encuestas, así que no me guío por eso. Me voy a guiar por la cantidad de gente que vaya a votar y por la cantidad de gente que nos elija. Así que, lo estoy viviendo con ansiedad. Creo que este acto es todo un símbolo. Acá han pasado de verdad muchos artistas de primera línea, tanto de Argentina como de nivel internacional. Me parece que Javier, irrumpiendo acá y haciendo un acto político, nos muestra otro costado. Verdaderamente, yo creo que es como un rockstar. La gente quiere tocarlo, acercarse, sacarse una foto. Así que me pareció excelente el hallazgo de este lugar y haber elegido esto. Muy ansiosos por ver la repercusión”, expresó Marcela Pagano.

Cuando todavía estaban todos esperando al líder del espacio, un niño del público le pidió una foto a Marra y el legislador, que estaba en un sector vip del lugar, cruzó la valla de seguridad y comenzó a saludar a todos los que ya estaban en la zona del campo, que en un momento incluso lo alzaron en brazos y la situación derivó en un pogo improvisado, que finalizó cuando el precandidato se bajó y regresó a su sitio.

Sorprendieron, por otra parte, los globos blancos que agitaba la multitud, que además del nombre de Milei tenía el de Sebastián Pareja, armador de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y de diálogo fluido con los dirigentes bonaerenses. Su apellido también se podía ver en varios de los carteles de la calle, en los ómnibus en los que llegaron varias personas y hasta en una bandera de gran tamaño que se desplegó más tarde.

Varios micros llegaron hasta el lugar con militantes

A lo largo de la jornada, el musicalizador pasó en reiteradas oportunidades el jingle que se viralizó en las redes sociales y que fue hecho por el oyente de un conocido canal de streaming, que le cambió la letra a la canción “provócame”, de Chayanne, para convertirla en un tema de campaña: “Votá a Milei, ya fue. Votá a Milei. Votá a Milei y que dolarice”.

Pasadas las 21:00, luego de un breve mensaje del economista Alberto Benegas Lynch, en las pantallas ubicadas a los costados y detrás del escenario empezaron a proyectarse intervenciones del diputado nacional en el Congreso, y la gente alentó particularmente cuando cerró una de sus alocuciones refiriéndose a Cecilia Moreau como la “presidente” del recinto.

Posteriormente, en el climax de la noche, las luces se apagaron y en imagen aparecieron videos de edificios derrumbándose y fuertes explosiones. Del fuego de uno de esos estallidos, que también se escuchaban por los parlantes, salió un león en llamas que dio pasó a la canción “Panic show”, de La Renga, la señal indiscutible de que Milei estaba saliendo a escena.

El precandidato presidencial estuvo acompañado por su hermana y varios referentes de su espacio

Efectivamente, el precandidato presidencial ingresó por una de las entradas que dan al sector del campo y pasó entre la gente, acompañado por Marra, hasta llegar al escenario, donde lo esperaban su hermana, Karina Milei, a quien antes se la vio por los pasillos del Movistar Arena, dándoles indicaciones a los empleados del lugar que estaban a cargo de la organización; su compañera de fórmula, Victoria Villarruel; la aspirante a gobernadora bonaerense, Carolina Píparo; el cantante de cumbia David Adrián “El Dipy” Martínez, que competirá por la intendencia de La Matanza, y Romina Diez, que encabeza la lista de diputados en Santa Fe, además de Lemoine, Pagano, Nápoli, Benegas Lynch y Martín Menem, entre otros.

“El domingo que viene serán las elecciones más importantes de los últimos 100 años. El domingo que viene tenemos la oportunidad de que ese grito del 2001, el famoso ‘que se vayan todos’, se convierta en una realidad. Necesitamos su apoyo, necesitamos que vayan a votar. Si quieren sacar a estos políticos ladrones, levántense el domingo, vayan a las urnas y voten. Lleven a sus amigos, a sus hijos, a sus madres, a sus abuelas, no se queden en sus casas. La forma de cambiar este modelo es yendo a votar”, cerró.

*Fotos: Franco Fafasuli.

