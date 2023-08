El kirchnerismo negocia contrarreloj un apoyo clave en el Senado para aprobar el pliego de la jueza de la causa Hotesur

La jueza Ana María Figueroa (Foto: Adrián Escandar)

El kirchnerismo avanza. No hay nada que parezca desviarlo de su objetivo y en el medio acomoda sus estrategias. Al menos eso se observa en el Senado de la Nación, donde —sin la mayoría propia— el espacio oficialista negocia, ofrece y cede en pos de alcanzar un objetivo primordial por estos días: aprobar el pliego de la jueza de la causa Hotesur.

Esa parece ser la estrategia adoptada con el fin de tener una sesión antes de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que le permita aprobar casi un centenar de pliegos para la Justicia. Entre ellos se encuentra el de Ana María Figueroa, la jueza de Casación Penal que el próximo miércoles 9 de agosto cumple 75 años de edad; por lo que si no hay acuerdo en la Cámara Alta, no podría continuar 5 años más y deberá jubilarse. Se trata de una funcionaria clave de la sala en la que se tramita si pasa a juicio oral o no la causa conocida como Hotesur, en la que están involucrados Cristina Kirchner y sus hijos.

En ese camino, el oficialismo ayer dictaminó a favor de un proyecto del senador Edgardo Kueider —un ex miembro del FdT que hoy integra el bloque Unidad Federal— y lo hizo con disidencias. El proyecto busca establecer una tarifa eléctrica diferencial para Entre Ríos como provincia generadora de ese tipo de energía. En el Frente de Todos están convencidos de que el proyecto es inconsistente y “no pasa Diputados”, pero necesita de Kueider para alcanzar el quórum.

Hace una semanas atrás también había acordado con el presidente del bloque de UF —Guillermo Snopek—, lo que le aseguraba alcanzar el número para ir al recinto: con 31 senadores propios, tres de UF (Kueider, Snopek y María Eugenia Catalfamo, además de los tres “socios” habituales Magdalena Solari Quintana (bloque Frente de la Concordia), Alberto Weretilneck (bloque Juntos Somos Río Negro) y Clara Vega (bloque Hay Futuro Argentina).

Sin embargo, Weretilneck ayer se negó a volar a Buenos Aires y en declaraciones públicas se refirió a que no iba a dar quórum hasta después de las PASO. Además apuntó que está en contra de extender el plazo de los jueces. “Con 75 años es una edad adecuada para que se jubilen”, señaló.

Ayer por la tarde, el oficialismo, que tenía pensado llamar a sesionar para hoy, entendió que no podía convencer al rionegrino y que, nuevamente, le faltaba un legislador para abrir la sesión. En ese contexto hizo trascender que “hay un tema personal de una senadora y por eso se cancelaron el llamado a sesión y se cancelaron negociaciones con Weretineck”.

Pero las tratativas continuaron o por lo menos así le aseguraron desde el kirchnerismo a Infobae: “Todo listo”, resumieron en referencia al próximo gobernador de Río Negro. “Lo que están conversando es que esté presente y que vote en contra. En eso está el acuerdo”, precisaron desde el espacio oficialista.

Sin embargo, desde la Patagonia el mensaje es otro: “No se habló eso”, aseguran. Pero ante la pregunta sobre si el senador podría estar la próxima semana en Buenos Aires para sesionar, la respuesta cambió de un negativa rotunda a un, “por ahora no”.

La jueza Figueroa ocupa un lugar clave en esta historia, porque comparte la sala con Diego Barroetaveña y Daniel Petrone en Casación Penal. Y es en esa sala en donde se tramita si pasa a juicio oral o no la causa conocida como Hotesur, en donde están imputados por lavado de dinero la vicepresidenta, Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia.

En Juntos por el Cambio la decisión de no dar quórum se tomó hace tiempo y busca bloquear el pliego de Figueroa, ya que la magistrada ha expresado públicamente hubo un “hostigamiento” de parte de la Justicia sobre la Vicepresidenta, algo que reiteró frente a los senadores opositores en la Comisión de Acuerdos, al señalar que “no existe en la historia judicial que una persona tenga ocho llamados a indagatorias en un mismo día”, como llevó adelante el fallecido juez Claudio Bonadio sobre Fernández de Kirchner.

El próximo 9 de agosto Figueroa cumple 75 años; desde el interbloque del Frente de Todos confían en que pueden cumplir el pedido de su jefa política de sesionar ese día y aprobar el pliego que permitiría que la magistrada continúe en su cargo hasta que cumpla 80 años de edad.

A la par, hay una discusión técnica respecto del margen que hay entre la fecha en la que un juez cumple la edad jubilatoria y el acuerdo del Senado para continuar. Desde el kirchnerismo no hay dudas: “No es ese día, hay margan para aprobar el pliego y publicarlo en el Boletín Oficial”.

