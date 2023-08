“Son dos votos”: Bullrich minimizó los respaldos de Manes y Vidal a Larreta

La precandidata a presidente Patricia Bullrich se refirió este jueves a los respaldos de María Eugenia Vidal y Facundo Manes que sumó su contrincante en la interna de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta.

Al ser consultada sobre la cuestión durante una recorrida de campaña por Olavarría, la dirigente del PRO contestó: “Son dos votos”. La ocurrencia generó el aplauso de los dirigentes y los militantes que la acompañaban, entre ellos Néstor Grindetti, su candidato a gobernador bonaerense.

“¿Se siente traicionada?”, le consultaron a Bullrich en medio de una improvisada conferencia de prensa. “No, son dos votos, nuestra decisión es estar con la gente y vamos a ganar por más de dos votos, estamos tranquilos”, respondió la líder de los “halcones”.

Video: Patricia Bullrich se refirió al apoyo de Vidal y Manes a Larreta

Los apoyos que sumó Rodríguez Larreta en las últimas horas, especialmente el de la diputada nacional Vidal, elevaron la tensión en la interna de Juntos por el Cambio. El propio ex presidente Mauricio Macri abandonó la neutralidad que había cultivado en las últimas semanas y criticó a la ex gobernadora al plantear que había desdibujado su perfil político. También hubo fuertes expresiones de Juan Pablo Arenaza y de un dirigente hasta hoy cercano a Vidal, Cristian Ritondo.

El jefe de Gobierno porteño evitó por ahora contestar las críticas de su ex jefe político. Ayer, cuando las declaraciones de Macri habían llegado a la mayoría de los medios nacionales, el alcalde porteño reunió a su mesa chica en una de sus oficinas.

“No entremos en esa”, sugirió uno de los dirigentes que frecuenta a Larreta. “Nosotros sigamos con nuestra línea. No confrontamos ni hablamos de los otros. Es un tema de él (por Macri)”, insistió otro de sus colaboradores. El jefe de Gobierno quería unificar criterio y evaluar con su mesa política una respuesta ante los dichos del ex Presidente. Buscaba sentirse seguro. Su táctica fue, como siempre, eludir una confrontación directa y capitalizar el respaldo de Vidal. “Para mí es un orgullo seguir trabajando, como hace 27 años, junto a María Eugenia”, manifestó el jefe de Gobierno más tarde en una entrevista televisiva.

La campaña bonaerense

Durante la recorrida de este jueves en Olavarría, Bullrich y Grindetti se mostraron junto a Ritondo y el radical Maximiliano Abad. Los candidatos visitaron comercios y dialogaron con vecinos sobre diversas problemáticas.

“En todas nuestras recorridas las principales preocupaciones que nos trasladan los vecinos son la inseguridad y la incertidumbre por la situación económica, sin embargo estamos viendo que empieza a aflorar la preocupación por la educación en la provincia, los padres están tomando conciencia respecto de la profunda ideologización con un sesgo hacia el kirchnerismo que tienen los contenidos curriculares que reciben los chicos y la falta de inversión en materia de infraestructura escolar”, planteó Grindetti, quien enfrentará a Diego Santilli en la primaria bonaerense. Y agregó: “Desde la provincia vamos a tomar el compromiso para que se garanticen los 190 días de clases y vamos a adherir al proyecto para declarar a la educación como servicio esencial”.

La gira de Grindetti y Bullrich continuará este viernes en Mar del Plata para luego volver al conurbano bonaerense y encarar el ultimo tramo de la campaña electoral que tendrá su cierre el próximo jueves 10 de Agosto desde las 17 en el microestadio del club Lanús.

