El pronunciamiento público de Vidal reavivó la interna en Juntos por el Cambio: “Me decepciona”, sostuvo Ritondo

María Eugenia Vidal junto Cristian Ritondo

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Cristian Ritondo criticó hoy a María Eugenia Vidal por su decisión de votar a Horacio Rodríguez Larreta como candidato a Presidente de la Nación en el marco de la interna de Juntos por el Cambio. Así, reavivó la tensión dentro de la coalición opositora.

“Está claro que me decepciona la decisión de María Eugenia y se lo dije personalmente. Me dijo que iba a mantenerse neutral. Yo trabajé con ella durante años y dimos batallas importantes en la provincia de Buenos Aires que nunca se habían dado y la persona con carácter para seguir ese cambio es Patricia Bullrich”, aseguró el legislador en comunicación con CNN Radio. Y agregó: “No vale todo por un voto y no me gusta cuando se critica la propuesta de Patricia. Tiene que haber una armonía”.

Cristian Ritondo no solo fue Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires en la gestión de María Eugenia Vidal (en el período 2015-2019), sino que además contó con el apoyo de la dirigente en su intención de ser precandidato a mandatario provincial, para las PASO 2023. Lo que marca, que estas declaraciones de Ritondo llevan a una ruptura de su relación política, por lo menos, durante la interna de Juntos por el Cambio.

Cristian Ritondo salió a defender la precandidatura de Patricia Bullrich dentro de Juntos por el Cambio (Foto: Twitter @cristianritondo)

“Mauricio (Macri) apoya la idea del cambio y la transformación. Lo hablo constantemente con él. Macri tiene claro que el cambio tiene que ser profundo y que la experiencia de su gobierno y la autocrítica hay que llevarla a la realidad”, manifestó el diputado nacional, sumando a la disputa interna al principal referente del PRO. Y sentenció: “No tengo dudas que el 13 de agosto la gente va a votar a Patricia Bullrich”.

Más allá de pronunciarse sobre la decisión de Vidal, el legislador también salió al cruce de las críticas a Patricia Bullrich por sus propuestas en la campaña electoral. “Patricia nunca habló de blindaje, y esto habla de la falta de propuestas del otro lado. Y yo también escucho muchas y me pregunto, ¿por qué no lo hiciste en la Ciudad de Buenos Aires?”, en clara referencia al Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, a que quien también le cuestionó que “cuando habla de lucha contra el narco ahonda en el desconocimiento de cómo funciona la Policía”.

“Yo hablo por la positiva y ellos por la negativa o las cosas del otro, pero hay que fijarse en las propuestas de cada uno. Y el desafío está en que Juntos por el Cambio el 14 de agosto tiene que estar unido, para ganarle al verdadero adversario”, agregó.

Sin intención de bajarle el tono al mensaje, Ritondo también apuntó contra Miguel Ángel Pichetto, quien como él encabeza la lista de candidatos a diputado nacional, pero por la lista de Rodríguez Larreta. “Yo tengo la tendencia de cuidar la casa en común, el PRO y Juntos por el Cambio. Y me vas a escuchar por la positiva porque son mejores nuestras candidaturas que las que ellos representan. Tengo mis diferencias con PIchetto. Hay cosas que pensamos distinto y la gente va a elegir”, aseguró.

Cristian Ritondo, diputado nacional

Por su parte, el candidato a diputado nacional también se expresó sobre las encuestas. “Miro las encuestas del PASO del 2019 y la que menos le pifió fue por 11 puntos. Me cuesta creer en las encuestas. Hay trabajos más serios, que por trayectoria le podés creer porque va viendo la subida y bajada de los candidatos”, manifestó.

Y aseguró: “Pero la encuesta que yo miro es la de la calle y lo que me encuentro es la conexión impresionante que tiene Patricia (Bullrich) con la gente. En cada caminata, la gente se le pone a llorar, principalmente la gente grande”.

Juan Pablo Arenza también cruzó a Vidal

Juan Pablo Arenaza, Legislador PRO por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue otro de los dirigentes que responde a Patricia Bullrich, en pronunciarse en sus redes sociales en contra de la decisión de María Eugenia Vidal, por respaldar la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta.

“La más bonaerense, la más porteña, la más neutral y al final de nuevo la empleada del mes. Sin comentarios”, tuiteó Arenaza este miércoles.

El mensaje de Juan Pablo Arenaza para María Eugenia Vidal

