“Transparencia e integridad”: Roberto García Moritan devolvió los fondos que el Estado le otorgó para su campaña electoral

Después de que Roberto García Moritán anunciara que no va a competir en las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) por el puesto a jefe de Gobierno porteño para apoyar la candidatura de Jorge Macri, el miembro de Juntos por el Cambio regresó los más de 4 millones de pesos que el Estado le había otorgado para que pueda financiar su campaña electoral.

Por medio de su perfil en Twitter, el ex precandidato informó que ya había realizado la transferencia bancaria del monto total de 4.029.387 millones de pesos a la cuenta bancaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. “Me metí en política para ser diferente y predicar con el ejemplo”, explicó el empresario gastronómico al asegurar que sus valores se cimientan en la “transparencia e integridad”.

El presidente del bloque Republicanos Unidos compartió una imagen del ticket de la transacción realizada durante la tarde del martes, para luego resaltar que “en un contexto donde hay cada vez menos confianza en la política es importante estar a la altura. Cambiemos las cosas, pero cambiemósla en serio”.

De esta manera, el legislador porteño ratificó la unión que realizó junto al sector del PRO que lidera el ministro de Gobierno porteño con la intención de “a través de nuestros equipos de trabajo, incorporar ideas y visión liberal al próximo gobierno de la CABA”, según la información obtenida por Télam.

El legislador porteño publicó el ticket de la transferencia en las redes sociales (Twitter @Robergmoritan)

Asimismo, la alianza que habría sido orquestada por Mauricio Macri buscará sumar más votos en la competencia contra el líder radical de Evolución, Martín Lousteau. Al parecer, el acuerdo que habría cerrado el ex candidato con el ex presidente habría consistido en la negociación de las condiciones y la posibilidad de ocupar un rol dentro del próximo gabinete.

“Es alentador saber que existen liderazgos como el de Roberto, capaz de anteponer el bienestar de los porteños, la visión y los valores compartidos frente a la ambición personal. Con mucha alegría y ganas de trabajar juntos le damos la bienvenida”, celebró el líder del PRO por medio de un tweet después de que Moritán publicara un comunicado en el que consideró que “las circunstancias exigen que dejemos de lado los intereses personales y nos unamos quienes creemos que los piquetes están mal, que los impuestos nos ahogan y que las pymes deben ser protagonistas de la Ciudad que se viene”.

Moritán bajó su candidatura para apoyar la campaña de Jorge Macri

“Juntos vamos a recuperar el orden de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a terminar con los piquetes, las mafias y la violencia. Republicanos Unidos + PRO”, prometió el legislador, quien recibió el apoyo del resto de los integrantes del espacio político al dar un paso al costado.

La decisión que tomó el empresario se aparejó con la polémica pelea que protagonizó con el precandidato a jefe de Gobierno porteño del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Alejandro Bodart, luego de que el debate que tuvieron en el programa “A dos voces”, de TN, sobre las manifestaciones sociales escalara a otro nivel. “¿Te pensás que nosotros tenemos miedo? Vos tenés miedo de nosotros porque te vamos a cortar el chorro”, amenazó el dirigente de izquierda.

“Yo estoy tranquilo, gordito, mirá qué miedo te tengo”, contestó Moritán al enfrentarlo cara a cara en uno de los pasillos del canal de televisión. Sin embargo, la situación no generó un enfrentamiento físico, debido a que Bodart se alejó del ex precandidato, no sin antes chicanearlo al decir: “¿Sos macho? ¿Tenes huevos? Andá a discutir con tu mujer”.

