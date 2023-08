Julio Alak: “Nos preocupa la baja participación electoral”

(Aglaplata)

Julio Alak es el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Fue intendente de la ciudad de La Plata durante 16 años, desde 1991 hasta 2007. Ahora buscará reconquistar al electorado platense de la mano de la gestión de Axel Kicillof. La capital provincial es clave por su peso electoral en la elección provincial y en los últimos años el peronismo no pudo hacer pie. Desde 2015 a esta parte su intendente, Julio Garro (PRO), ganó todas las elecciones. Alak deberá ir a una interna contra otras cuatro listas, cuenta con el respaldo de la estructura dirigencial y de diferentes sectores del peronismo.

“Es saludable que haya varias alternativas a nivel local”, dice y sugiere que se impondrá en esa interna. Plantea que en La Plata hay una campaña sucia y acusa al municipio de romperle toda la cartelería en la vía pública. Advierte que el peronismo está competitivo y asegura que “Sergio Massa va a ser el próximo presidente”. Aclara tiene encuestas que desde diciembre que lo posicionan como el candidato que más mide en la ciudad que gobernó; al igual que Kicillof. El gobernador se juega un pleno en la elección local, mientras que Juntos irá a una interna entre el intendente por un lado que va con la boleta con Horacio Rodríguez Larreta y el senador bonaerense, Juan Pablo Allan, que es el candidato de Patricia Bullrich.

La vieja disputa por el estadio del Club Estudiantes de La Plata, las propuestas para la capital bonaerense, la discusión por la Policía de la Ciudad que prometen Rodríguez Larreta y Diego Santilli y el temor al ausentismo electoral, como parte de la charla con Infobae.

-¿Por qué quiso ser candidato a intendente de La Plata nuevamente?

-Porque veo mal a la ciudad. Está en un proceso de decadencia desde hace unos años, que se va a agravando. La decadencia no es solo por la pérdida de jerarquía como capital provincial ya que otras capitales de provincia han crecido mucho. La Plata desmejoró, al igual que la calidad de vida de muchos habitantes. Hay casi 800 mil habitantes, pero de ese total 180 mil habitantes viven sin pavimento, sin agua potable y sin iluminación fundamentalmente. Hay un enorme déficit de inversión pública. Hay 7500 cuadras de tierra, 175 barrios populares sin servicios públicos que es el 25% de la población que está viviendo sin pavimento. Hay un municipio ausente que no promueve las obras fundamentales que requiere una ciudad capital del Estado argentino.

-¿Pero es potestad exclusiva del municipio esta situación? ¿No hay responsabilidad conjunta del gobierno provincial o nacional?

-La responsabilidad política es del municipio, porque debe ser el actor que gestione ante el estado provincial y nacional el desarrollo de la ciudad y no lo hace. Es un municipio que por diversas razones tiene una tendencia a aislarse, tanto ahora como con el gobierno de Macri, pese a que eran del mismo espacio político. Incluso con los municipios vecinos, Berisso y Ensenada.

-Usted es funcionario del gobierno provincial…¿cuál es el rol de la Provincia en el desarrollo de La Plata?

-La ciudad tiene una inmensa posibilidad con el gobernador Kicillof. Ser intendente de la ciudad con un gobernador como Kicillof es la posibilidad de llevar a la ciudad a un futuro de desarrollo y progreso. Axel es un gobernador comprometido con la ciudad. Me preocupa la ciudad que está mal, pero me entusiasma la posibilidad de ser intendente con un gobernador como él.

-El Gobernador estuvo presente en la presentación de su lista, no así con el resto de los candidatos en la interna…¿es usted el candidato de Kicillof?

-Soy uno de los candidatos de Axel. Él tiene cinco en la ciudad y yo soy uno de ellos. Lo que sí tengo es una relación de cercanía en la gestión porque soy el único que es ministro y nuestra lista está integrada por otra funcionaria que es Florencia Saintout (presidenta del Instituto Cultural). Es la lista de los ministros de Kicillof. Pero él tiene otros candidatos que son compañeros de Unión por la Patria.

-En la ciudad de La Plata, el peronismo hace bastantes años que no logra una unidad efectiva, ¿por qué cree que sucede esto?

-Yo soy partidario de que todos los sectores que quieran participar en las PASO puedan participar. Me preocupé de que todos los compañeros y compañeras que quieran ser candidatos a intendentes puedan presentarse. Me preocupé y me ocupé, porque más allá de la estrategia electoral hay una cuestión que es indiscutida, que es la soberanía del pueblo para elegir un candidato. Confío más en la soberanía del pueblo que en la decisión de los dirigentes de promover a uno u otro. La soberanía del pueblo está avalada en nuestro movimiento por el creador; Juan Perón dijo ´mi único heredero es el pueblo´. Es saludable que haya varias alternativas a nivel local.

-¿Y a otros niveles? En Provincia no habrá internas y a nivel nacional una PASO parece media desbalanceada.

-A otros niveles sí puede incidir la intuición o la decisión de la estructura partidaria, como finalmente se terminó dando en la Provincia y en la Nación que se definió una PASO.

-¿Es una PASO a nivel nacional?

-Sí, claro.

- En la ciudad también habrá una interna dentro de Juntos, ¿cree que el resultado de la misma puede ser determinante para la elección de octubre y sus chances en caso de que gane la PASO?

-Nosotros estamos más preocupados por lo que van a ser nuestros desafíos.

-¿Qué le propone usted al electorado platense?

-Un gran plan de obras públicas, que tengan como objetivo promover la producción y mejorar la seguridad. Producción, trabajo y seguridad y en función de ese objetivo construir grandes obras que jerarquicen la ciudad y mejoren la calidad de vida. Esos son los dos grandes desafíos que tiene que tener un intendente de La Plata. Son desafíos que el resto de los 134 municipios no tienen. El objetivo de ellos es mejorar la calidad de vida de los vecinos pero acá tenemos un plus que es trabajar para que La Plata sea una capital reconocida por los bonaerenses. No la ciudad de Buenos Aires. Queremos que La Plata sea una gran capital del conocimiento, la producción y la cultura.

-El precandidato a gobernador Diego Santilli y el intendente Julio Garro propusieron la creación de una fuerza de seguridad como la Policía de la Ciudad para los municipios bonaerenses, ¿cuál es su mirada al respecto?

-Más que Policía de la Ciudad, lo que necesitamos nosotros es un plan único de seguridad municipio-Provincia, que hoy no existe. Y un plan que sea más amplio, que además de las fuerzas policiales esté involucrado el municipio en todo lo que se denomina la seguridad preventiva y la que tiene que ver con urbanizaciones, con desmalezamiento. Necesitamos un plan de seguridad único en la ciudad y obviamente con la provincia: más patrulleros, más prevención y más policía en las calles. En eso estamos trabajando, estamos construyendo alcaidías en toda la provincia y en La Plata también, para vaciar los calabozos de las comisarías y permitir que la policía deje de cuidar presos y salga a la calle a proteger a la ciudadanía. Nuestro plan va a ser plan único de la provincia y prevención. Hay que llegar antes.

-Desde su lugar de gestión en el gobierno de la provincia, ¿qué hizo para combatir la inseguridad?

-Estamos llevando adelante el plan de transformación penitenciaria más grande de la historia. Se construyeron 24 mil plazas en toda la historia, nosotros en cuatro años estamos construyendo la mitad. Esto es 16 alcaidías y 8 cárceles en el conurbano. Es el plan más grande de la historia. Eso nos va a permitir tener más policías en la calle.

-¿El peronismo está más o menos competitivo que hace algunos meses atrás?

-Sergio Massa va a ser el futuro presidente. Acá en La Plata desde diciembre que aparece como primero en intención de voto. Lo puedo decir categóricamente y no es expresión de deseo: arriba de Bullrich y arriba de Larreta. Y Axel Kicillof con una ventaja aún superior en base a los candidatos de Juntos.

-Pero en un escenario diferente al 2019

-Sí, es distinto. Pero actualizando la situación Massa y Axel están ganando en la ciudad.

-¿Y a nivel local?

-Estamos cabeza a cabeza con un municipio que pone mucho esfuerzo y todo el dispositivo municipal en destruir toda la propaganda nuestra en la vía pública. Nos han destruido 5800 pasacalles, más de 2 mil banner y utilizan el centro de operativo de cámaras para hacer seguimiento de nuestros móviles para darle la orden a control urbano para que los retire. Es una maniobra ilegal, hemos expresado formalmente nuestra queja al municipio y presentamos las denuncias correspondientes ante la justicia federal con competencia electoral e hicimos las denuncias ante la fiscalía general. Hemos acompañado las pruebas de video y testimonios de empleados municipales y cooperativistas a los que se los obliga a hacer esa tarea: la destrucción sistemática de Unión por la Patria en la vía pública.

-¿Preocupa una baja participación electoral?

-Sí, nos preocupa. Estamos estimulando a la gente que vaya a votar. Hay dos sectores que tienen tendencia a no votar: los jóvenes por un tema de motivación y los sectores populares en muchos casos por un tema de recursos. Consideran que esta primera elección no tiene mucho valor ni es obligatoria, entienden que la elección de verdad es la otra.

-Durante su gestión como intendente hubo un conflicto con el club Estudiantes de La Plata por lo que fue la reconstrucción del estadio UNO, ¿cree que puede impactar electoralmente?

-Es un tema del pasado que ya se resolvió. Estudiantes tiene su estadio, Gimnasia tiene su estadio y la ciudad tiene el Ciudad de La Plata, adonde vinieron la selección, Los Pumas y tantos otros espectáculos internacionales. Es un conflicto del pasado que por razones políticas se quiere reavivar. Estudiantes logró su objetivo, tiene su cancha en el bosque y Gimnasia tiene la suya en el bosque.