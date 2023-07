Carlos Maslatón: “Si hay balotaje con Bullrich, lo voto a Massa”

El abogado y especialista en inversiones charló con Diego Iglesias

Bullish y bearish son terminologías que se usan los mercados. Bullish quiere decir tendencia en alza y bearish tendencia en baja.

-Comencemos la entrevista con “Bullish o bearish de candidatos”: ¿Sergio Massa?

-Muy bullish.

-¿Horacio Rodríguez Larreta?

-Tendencia levemente bearish.

-¿Patricia Bullrich?

-Moderadamente bullish.

-¿Axel Kicillof?

-Muy bullish.

-¿Diego Santilli?

-Tendencia moderadamente bearish.

El analista calificó la situación de los diferentes candidatos políticos

-¿Máximo Kirchner?

-Estable, pero con tendencia levemente bullish.

-¿Martín Lousteau?

-Tendencia fuertemente bearish.

-¿José Luis Espert?

-Tendencia levemente bearish.

-¿Wado de Pedro?

-Tendencia fuertemente bullish.

-Y por último, ¿Javier Milei?

-Tendencia fuertemente bearish.

-Pasemos ahora a “Cómo empezó, cómo terminó”. Cómo empezó:

Carlos Maslatón con Javier Milei

-Cómo terminó:

Carlos Maslatón con Cristina Kirchner

-¿Qué pasó, Carlos?

-Milei es un tipo que no se banca ni siquiera a los políticos que lo ayudan. No quiere internas, no quiere discutir, al final armó un desastre con las listas, vendió candidaturas. Además, dice muchas boludeces todos los días. No sé qué le pasó.

-¿Qué pensás como dirigente política de Cristina?

-Ha sido grandiosa. Hablo en pasado porque la veo en semi retiro, porque no quiso ser candidata.

-¿Crees que está en el otoño de su carrera política?

-No, tiene mucha influencia.

-Según el libro “El loco”, del periodista Juan Luis González, Milei tiene un gabinete con sus perros, a quienes les hace consultas de política. La estrategia general está delegada en su perro Conan. ¿Qué le dirías a Conan que le recomiende a Milei?

-Que lo asesore bien. Lo hizo tomar medidas de armado político totalmente suicida y le hizo decir un montón de cosas que no tienen nada que ver con nada y mucho menos con la ideología liberal. Conan, ajústate un poquito.

-¿Cómo ves lo que dice el libro de que Milei tenga un gabinete con sus perros?

-Propio de un extraviado.

-La Justicia inició una investigación contra el candidato presidencial de la Libertad Avanza por la supuesta venta de candidaturas. Fuiste el primero en declarar el viernes pasado. ¿Qué dijiste?

-Fui porque me citó el fiscal. No presenté una denuncia. Comenté esto políticamente. No creo mucho en las denuncias judiciales. Lo que declaré es lo mismo que dije públicamente: Milei hizo muchos arreglos de venta de candidaturas para juntar plata para él, no para la campaña.

El abogado también opinó sobre Milei

-¿Cómo definirías a los dos principales armadores de su campaña política, Carlos Kikuchi y Karina Milei, su hermana?

-Dos personas que no jugaron a favor de la campaña, jugaron totalmente en contra. Son negocios personales. Los resultados están a la vista con la serie de elecciones en el interior, que fueron un fracaso total. Un tipo que estaba 25 o 30%, saca 3 o 4% con sus candidatos provinciales. Nunca vi una cosa igual.

-La existencia de Javier Milei, ¿es funcional a los intereses electorales de Unión por la Patria?

-El oficialismo necesita que no se caiga, porque están convencidos de que si se cae, los votos van automáticamente a Juntos por el Cambio. No estoy de acuerdo con esa teoría. Me parece que Milei tiene un componente de voto que también podría ir para el peronismo.

-Pasemos ahora a “Escúchate a vos mismo”. Te hago una pregunta, grabo tu respuesta y luego te la hago escuchar. ¿Por qué, a pesar de todas las cosas que decís de Javier Milei, igual lo vas a votar?

-Quiero dejar la marca de que cumplo formalmente con el partido. Estoy totalmente en contra de lo que hacen, pero el voto no lo voy a cambiar.

-Te hago escuchar tu respuesta:

-Quiero dejar la marca de que cumplo formalmente con el partido. Estoy totalmente en contra de lo que hace, pero el voto no lo voy a cambiar.

-¿Seguís estando de acuerdo con vos mismo?

-Estoy de acuerdo. Y fijate que hablé de partido, no de Milei. Ratifico mi propia declaración. Voy a votar a La libertad Avanza en las PASO y en primera vuelta.

"Voy a votar a La libertad Avanza en las PASO y en primera vuelta", aseguró Maslatón

-¿Y en el balotaje?

-¿Quiénes son los que se presupone que van a estar? Sergio Massa y Patricia Bullrich, ¿qué pensas que voy a votar? A Massa, obviamente.

-¿Creés que todos los liberales deberían hacer eso?

-Absolutamente.

-¿Te animás a hacer cinco proyecciones de la economía argentina?

-Vamos a poner de plazo tres a cinco años. Vamos a estabilizar la inflación en el 20% anual. La economía va a crecer normalmente 10% o 12% anual acumulativo. La demanda laboral va a ser tan alta que van a llegar a Argentina entre tres y cinco millones de nuevos inmigrantes para trabajar. Los precios de los activos financieros se van a multiplicar diez veces los precios actuales. El país va a ser irreconocible de lo bullish que va a estar.

-Sos un gran twitero, así que te propongo “Twitteando ao vivo” con Carlos Maslatón. Mauricio Macri.

-Retirado de la política.

-Izquierda argentina.

-Realmente muerta, pero está en piso. Va a recuperar.

-Carlos Maslatón.

-Soy un forista general de internet, pero la verdad, te digo, no se para dónde va mi vida.

