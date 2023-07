Leandro Santoro: “Soy hijo adoptivo del peronismo”

Leandro Santoro en Políticos en el Recreo

-Empecemos con el “Yo nunca”. Te hago una serie de afirmaciones, de cosas que podés o no haber hecho. Si lo hiciste, bajás un dedo y si no lo hiciste, lo tenés que dejar arriba. Arranquemos: “Yo nunca voté un candidato de derecha”.

-(No baja ningún dedo)

-“Yo nunca hablé mal de Cristina”.

-(Baja un dedo).

-“Yo nunca me dije qué malo es este gobierno”.

-(Risas, mueve el dedo dudosamente).

-“Yo nunca pensé: Juntos por el Cambio no se va a más de la ciudad”.

-(Baja el dedo).

-“Yo nunca puteé a Alberto”.

-(Risas, baja el dedo)

-¿Qué fue lo más duro que le dijiste en la cara a Alberto?

-Cosas que no ameritan que las diga públicamente.

Leandro Santoro se sometió al "Yo nunca"

-¿Se enojó?

-No se enoja.

-Le pregunté a ChatGPT: “¿Por qué el PRO gobierna la ciudad de Buenos Aires hace dieciséis años?” Me respondió: “Marketing político, buena gestión y fragmentación de la oposición”. ¿Coincidís con chatGPT?

-Buena gestión no. Le agregaría: porque el poder real lo protege y le permite cosas que al resto de las fuerzas políticas no le permiten.

-Pero los ciudadanos votaron al PRO durante 16 años, ¿no significa también que algo deben haber hecho bien en cuanto a gestión?

-Sí, claro, por supuesto.

-Vos decís que Jorge Macri y Martín Lousteau son lo mismo. Martín Lousteau dijo en Políticos en el recreo: “Hay muchas diferencias entre él y yo. Muchas. La primera es que yo no tengo a la ciudad en plan B”. ¿Qué pensás de esto que dice Martín?

-Que Martín Lousteau es el plan B de Mauricio Macri.

-¿Por qué?

-Porque representan el mismo esquema de negocio inmobiliario. En Vicente López hay convenios urbanísticos que son excepciones al Código para hacer grandes negocios inmobiliarios. En la Ciudad de Buenos Aires, también. Se votaron más de 15 excepciones y todas las votó la fuerza política de Martín Lousteau. Y en la venta de tierras públicas, también: Costa Salguero votaron la autorización de la venta y también la zonificación para hacer un barrio de lujo. ¿Qué es el macrismo? ¿Qué es el larretismo? ¿Cuál es el proyecto de la derecha en la ciudad? Es una ciudad de negocios para pocos y una ciudad excluyente. Son lo mismo.

-Estamos en la semana de la dulzura. ¿Le podés decir algo dulce a tus principales competidores?

-(Risas) Dale.

-Jorge Macri.

-Bienvenido a Buenos Aires, Jorge.

-Martín Lousteau.

-Qué bien que te queda el amarillo, Martín. Te sentís tan cómodo.

-Ramiro Marra.

-Nada dulce para los libertarios.

-Así como Sergio Massa cree que polarizar con Patricia Bullrich es lo que más le conviene de cara a un balotaje, ¿vos preferís enfrentar a Jorge Macri?

-Macri dice más brutalmente las mismas cosas que piensa Martín Lousteau. No tengo duda de eso. Porque finalmente, cuando vos definís un proyecto político, no lo definís por las particularidades, lo definís por las generalidades, ¿no es cierto?. Y en término de las generalidades, me parece que hay mucha coincidencia. Política educativa: la defiende Martín Lousteau como si fuera un militante del PRO. De hecho, estaba pensando en llevar a la actual ministra de Educación en su fórmula. La política de venta de tierras públicas, ¿qué va a decir? ¿O la de los convenios urbanísticos? Está absolutamente de acuerdo con la línea central. Lo que yo analizo son políticas públicas e intereses. ¿Qué intereses defienden ellos y cuáles queremos defender nosotros? Esa es la diferencia.

El precandidato a jefe de Gobierno porteño opinó de sus rivales electorales

-¿Podés sintetizar tres medidas que tomarías si fueras jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires?

-Derogaría el código urbanístico para combatir la crisis habitacional. Segundo, armaría un plan de salud mental integral porque es uno de los graves problemas que tiene la ciudad. Y tercero, subte las 24 horas en todos los barrios y accesible para las personas con discapacidad.

-Con respecto a los cortes de calles, ¿algún plan para reducirlos?

-Sí, por supuesto. Lo que hay que hacer es dialogar y tener una persona encargada que sea la que oficie de articulador entre los movimientos sociales y el Estado. En el sistema tradicional funcionaba la conciliación obligatoria, donde los laburantes hacían huelgas y había una instancia de negociación y el Estado intervenía para eso. Hoy el fenómeno de los piquetes es a partir del cambio de la estructura social y la aparición del trabajador desocupado. Entonces vos lo que tenés que tener es una persona que se ocupe de negociar y de articular para garantizar los dos derechos. Esto es muy importante: garantizar el derecho a la protesta y el derecho a la circulación.

-¿Cuáles son los tres principales problemas de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires?

-Inseguridad, vacantes en las escuelas y alquileres.

-Vos seguís diciendo que tu identidad política es la de radical alfonsinista. Sin embargo, en el lanzamiento de tu campaña hiciste esto:

Leandro Santoro en el acto de inicio de campaña (Télam/Ferrari Raúl)

-¿Te agarró el rayo peronizador?

-(Risas) Lo que pasa es que me adoptó el peronismo.

-Si sos hijo adoptivo, ¿quién es tu papá y quién es tu mamá adoptiva en el peronismo?

-Mamá Cristina, por supuesto. Y papá Roberto Digón.

-¿Qué consejo creés que te daría Alfonsín para esta campaña?

-“Leandro, cuando hables tenés que hablar más despacio, no pongas esa cara de enojado, que la gente piensa que estás enojado con ella”.

-Quiero conocer tu mirada sobre algunas políticas públicas. ¿Estás a favor o en contra de una reforma laboral?

-En contra. Creo que cuando se habla de reforma laboral en realidad se habla de precarización laboral. Obviamente que las relaciones laborales cambiaron y hay sectores que tienen que tener convenios colectivos de acuerdo a la realidad del siglo XXI. Pero creo que hay una trampa, porque cuando se plantea la reforma laboral, en realidad estamos pensando en una sociedad con menos derechos. Imaginate con lo que cuesta hoy alquilar lo que le puede pasar a un pibe o una piba que no tiene recibo de sueldo, que tiene un contrato de trabajo basura para conseguir un departamento. No se puede no pensar en las consecuencias de las definiciones que uno da. Yo quiero ser responsable. Entonces me parece que tenemos que ir hacia una sociedad que garantice, entre otras cosas, que la gente pueda desarrollar su proyecto de vida autónomamente, con laburo y con su esfuerzo.

"Me adoptó el peronismo", sostuvo el dirigente de origen radical

-¿Y de una reforma tributaria para que los que más tienen paguen más?

-A favor.

-¿De eliminar los planes sociales?

-En contra.

-¿A favor o en contra de la legalización de la marihuana?

-A favor.

-¿Y del uso de militares en el combate contra el narcotráfico?

-En contra. Me parece un delirio total. Los militares tienen que tener otra tarea, no la de la seguridad interior. ¿Vos te imaginás tanques de guerra, aviones militares, misiles? No, me parece que eso es un delirio. En todo caso, hay que fortalecer las fuerzas federales, en eso sí estoy de acuerdo.

-¿De renegociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional?

-A favor.

-¿De nacionalizar el litio?

-A favor.

-¿Estás a favor o en contra de dolarizar?

-En contra.

-¿Y de una devaluación brusca del peso?

-En contra.

-¿De crear una moneda única con los países de la región?

-Ni a favor, ni en contra.

-¿Déficit fiscal cero?

-Ni a favor, ni en contra. Me parece que siempre es conveniente tener una macroeconomía sana e ir hacia un déficit fiscal cero o incluso hacia superávit, superávit fiscal, superávit comercial. Lo que pasa es que creo que los dogmatismos son equivocados: todas las economías del mundo muchas veces tienen que gastar para sacar a sus países de la recesión. El tema es el freno y el acelerador, es ir regulando. Cuando escucho dogmáticos que dicen: “hay que emitir como si no pasara nada”, digo, estamos frente a un problema. Pero también cuando escucho a dogmáticos que dicen: “déficit cero de la mañana a la noche”, digo esta gente no piensa en las consecuencias sociales. Hay que ir regulando y midiendo cómo va el ciclo económico para saber qué decisión tomar. Hay que ser inteligente.

-Vamos a cerrar con “La respuesta filtro”. ¿Cómo definirías con un filtro de Instagram la gestión de Horacio Rodríguez Larreta?

La respuesta filtro de Santoro

-¿Por qué con billetes?

-Hay mucho negocio, ¿no? De los convenios urbanísticos, atrás de las concesiones, las grúas, los parquímetros, de las ventas de tierras públicas. La gente sabe que estoy diciendo la verdad.

