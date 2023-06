Ramiro Marra: “Al quemar el Banco Central, no tenés la opción de que te roben”

Diego Iglesias entrevista al precandidato a jefe de Gobierno porteño

-En un video reciente que subiste a Instagram, detrás tuyo se ve lo siguiente:

Las latas de atún con las que ahorra Marra

-¿Por qué acumulas tantas latas de atún?

-Ahorro en latas de atún como sentido simbólico de dónde terminamos los argentinos. Tenemos que sacarnos los pesos de encima y comprarnos lo que podemos y la lata de atún, por tamaño y precio, es el mejor ahorro e inversión.

--Si la Libertad Avanza llega el Poder Ejecutivo, ¿en qué ahorrarías?

-No tendría que ahorrar, tendría que invertir para ganar plata en empresas argentinas.

-¿Por qué invertirías en empresas argentinas?

-Porque la Argentina va a repuntar y va a tener un desarrollo, de mediano y largo plazo, que hace mucho tiempo que no lo tiene.

-Pasemos ahora a “Escúchate a vos mismo”. Te hago una pregunta, te grabo tu respuesta y luego te hago escucharla. ¿De dónde sacarían los dólares para dolarizar si Milei es presidente?

-Los dólares para dolarizar están en el activo del Banco Central. O sea, ¿cómo hicieron para imprimir esos pesos? Lo que agarraron es poner un bono del tesoro dentro del Banco Central y bueno, de esos activos, ahí están los dólares.

-¿Te querés escuchar?

-Dale.

-Infobae aprieta play y le hace escuchar su respuesta a Marra: “Los dólares para dolarizar, están en el activo del Banco Central. O sea, ¿cómo hicieron para imprimir esos pesos? Lo que agarraron es poner un bono del tesoro dentro del Banco Central y bueno, de esos activos, ahí están los dólares” ¿Estás de acuerdo con esto que dijiste?

-(Risas) No, no estoy de acuerdo, lo voy a complementar. En el activo, vos lo que tenés es la garantía de los pesos que hay, eso es lo que quise decir, que hay una garantía. Con esa garantía, vos podés jugar. Pero la realidad es que no necesitas dólares, porque no es que dolarizás y todo el mundo va a ir a buscar los dólares, al revés, yo tengo dólares en la caja de seguridad, los voy a depositar.

Marra habló de la dolarización

-¿Vos decís que los argentinos traerían sus dólares al sistema financiero si hay un Presidente que dice que hay que quemar el Banco Central?

-Por supuesto, porque al quemar el Banco Central no tenés la opción de que te roben imprimiendo y emitiendo pesos. Entonces, te va a dar confianza. “Che, como no hay Banco Central, no me pueden cagar”.

-¿A qué tipo de cambio te parece que hay que dolarizar?

-Al tipo de cambio libre. Hoy sería a $500. Habrá que ver en cada momento. Al momento en que tengamos que gobernar habrá que ver a cuánto está el tipo de cambio libre.

-Pero si dolarizan, ¿te parece que va a ser a $500 por dólar o va a ser a mucho más?

-Sí, $500. Cuando uno hace los cálculos se hace a ese tipo de cambio. Lo que pasa es que los que te dicen que no se puede a ese tipo de cambio, es porque trabajan en otro espacio político. Pero el resto de los economistas, especializados, todos te dicen que sí, que es al tipo de cambio libre, se puede hacer tranquilamente.

-Pero si no hay dólares en el Banco Central…

-Es lo que te acabo de explicar. O sea, vos tenés que jugar con el activo del Banco Central. A partir de ahí tenés que hacer una estructura financiera, para eso hay diferentes modelos de dolarización que nosotros estamos trabajando; el más completo hoy, y el que más rápido se puede hacer el proceso de dolarización, es el de Emilio Ocampo. Que no es el nuestro, porque Emilio Ocampo no es parte de nuestro espacio político.

A diferencia del resto de los espacios políticos, nosotros no estamos defendiendo nuestro modelo. No. Defendemos el modelo de una persona, que es un especialista en el tema, que escribió un libro y está estudiando en detalle la situación de la organización y la apoyamos. Capaz dentro de seis meses digo: “No, mirá, el de Emilio Ocampo no es el mejor, el mejor es otro”.

El precandidato de La Libertad Avanza aseguró que la dolarización se haría a un tipo de cambio de $500

-Quiero conocer tu opinión sobre algunas políticas públicas. ¿Estás “A favor o en contra” de una reforma tributaria para que los que más tienen paguen más?

-Ni a favor ni en contra.

-¿De eliminar los planes sociales?

-En contra. Tengamos en consideración que hoy se necesitan. La idea es eliminarlos en el tiempo. Hoy no se puede, pero el objetivo es que, en el tiempo, desaparezcan.

-¿De la legalización de la marihuana?

-Ni a favor ni en contra. No quiero entrar en esa discusión. Me parece que no es pertinente a los tiempos que corren en la Argentina.

-¿Del uso de militares en el combate contra el narcotráfico?

-A favor.

-¿A favor o en contra de renegociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional?

--A favor.

-¿De la nacionalización del litio?

-En contra.

-¿De una reforma agraria?

-En contra.

-¿De la Ley de humedales?

-En contra.

-¿De una devaluación brusca del peso?

-En contra.

-¿De una moneda única con los países de la región?

-A favor.

-¿Del déficit fiscal cero?

-A favor. En realidad estamos a favor del superávit, no del déficit fiscal cero.

-Vamos ahora con “For Kids”. Te hago una pregunta y tenés que responderla como si le estuvieras hablando a niñitos y niñitas de 6 años. ¿Por qué la Libertad Avanza quiere eliminar la ESI?

-Chicos, les voy a explicar una cosa: hay cosas que te pueden enseñar en el colegio, hay otras cosas que te las tienen que enseñar en casa. Esa es la discusión que ustedes tienen que considerar. No puede ser que todo lo que les digan en el colegio sea lo único que ustedes tienen que escuchar. También hay otras voces.

-¿Qué cosas te parece que no se tienen que enseñar en la escuela vinculadas con la educación sexual?

-La educación sexual es una mentira que te la enseñan en el colegio. Los chicos agarran una computadora hoy y aprenden todo. O sea, ¿qué quieren hacer?, quieren hacer ideología de género.

-¿Pero la ESI no da herramientas para tener mayor libertad?

-No. La ESI es un eslogan político.

-Que en la escuela, a través de la ESI, se enseñe la importancia que tiene el consentimiento, ¿no es tener más libertad?

-A mí el consentimiento me lo enseñaron en mi casa.

-Dicho por vos, como legislador porteño que sos, tenés siete asesores y tu sueldo de junio fue de $856.000. Te lo voy a preguntar en términos de la Libertad Avanza, ¿todo eso “con la nuestra”?

-Primero, no estoy utilizando mi sueldo para mi beneficio personal.

-¿Pero es “con la nuestra” o no es “con la nuestra”?

-Te lo respondo. O sea, no estoy utilizando para mi beneficio personal, estoy reinvirtiendo esa plata en empresas que están generando una ganancia en el mercado. Después, yo no tengo por qué cobrar mi sueldo. Tranquilamente, o sea, podríamos hacer que los diputados no cobren su sueldo. Habría que sacar una ley para que pase eso. No estoy haciendo política por el oro. La verdad que lo hago por el bronce, porque por el oro me parece una pelotudez. Gano más plata como broker de bolsa que como legislador.

Marra también pidió eliminar la ESI

-¿Y siete asesores no es mucho?

-Esos asesores también están enfocados en lo mismo.

-¿En qué?

-Te voy a decir los parámetros de los asesores, porque está muy buena la pregunta. Están enfocados en que bajen los impuestos. Cada asesor trae un beneficio económico para la sociedad. Y después hay un problema: el problema es el presupuesto, que nosotros votamos en contra. Vos tenés un presupuesto, si no agarramos los siete asesores, ¿sabés quién los agarra? El Kirchnerismo, Juntos por el Cambio. Porque no es que esa plata se la devuelven a la gente. Yo no estoy a favor de los siete asesores, ¿se entiende? Pero siete asesores de ninguno.

-¿Cristina Kirchner es casta?

-La reina de la casta.

-¿Mauricio Macri es casta?

-Mauricio Macri está dejando de ser casta porque está defendiendo las ideas de la libertad. Está empezando, está dejando de ser casta.

-¿Larreta es casta?

-Sí, olvidate.

-¿Patricia Bullrich es casta?

-También dice que defiende las ideas de la libertad, pero…

-¿El “castómetro” lo manejan ustedes?

-El mío sí, vos tendrás el tuyo, yo tengo el mío.

-¿El “castómetro” es subjetivo entonces?

-Totalmente subjetivo, como la mayoría de las cosas en la vida.

-¿Cuáles son tus tres principales propuestas como precandidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires?

-Primero, ordenar la calle. Contra los chorros y contra los piqueteros. Después, reducir los impuestos. Y si reducís los impuestos, también tenés que reducir el gasto. ¿Cómo reducís el gasto? Reduciendo a todos esos ñoquis funcionarios que no hacen nada. Reduciendo cargos políticos.

-¿Cómo definirías con un filtro de Instagram la gestión de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires?

La respuesta del legislador porteño

-¿Qué quiere decir?

-No lo tengo que explicar. Bla, bla, bla, bla, bla. Todo bla, bla, bla. Todo verso, todo verso para su capricho presidencial.

