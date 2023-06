Martín Lousteau: “Jorge Macri tiene a la ciudad como un plan B”

Diego Iglesias entrevista al precandidato a jefe de Gobierno porteño Martín Lousteau

-Aprovechando que estamos dentro de una librería, te digo nombres vinculados a la actualiad política y quiero que le pongas el título de un libro. ¿Qué título le pondrías a Jorge Macri?

-“El extranjero”, de Albert Camus. También puede ser otro que leí en el verano: “La familia”, de Sara Mesa.

-No hace falta que pregunte por qué, ¿no?

-(Risas) No, no.

-¿Y a la Unión Cívica Radical?

-Otro que leí en el verano, de Juan Gabriel Vázquez, “Volver la vista atrás”. La UCR es un partido que tiene una gran historia, pero muchas veces, y eso es contra lo que peleo yo, se queda anclado mirando sus grandes glorias, sus grandes momentos, y honrando a sus grandes próceres, en lugar de mirar para el futuro. Creo que ahora está mirando para el futuro.

-¿Sí? Después de que renunciaron a presentar un candidato presidencial del partido en esta elección y que los radicales van de vices de los dos candidatos presidenciales del PRO tal vez un buen título para la UCR sea “Furgón de cola”…

-No, no es furgón de cola.

-¿Por qué el radicalismo no lleva un candidato a presidente propio entonces?

-Porque si vos tenés cuatro o cinco gobernadores, si tenés 400 intendentes, senadores, diputados, legitimidad popular, no importa quién sea el presidente, tu agenda, la de la UCR en este caso, va a estar considerada.

-¿Qué título de libro le pondrías a CFK?

-Hay un libro muy lindo, de Julian Barnes, que es “El sentido de un final”.

-¿Ves que es el final de la vicepresidenta?

-Bueno, pero porque a todo el mundo le llega así.

El senador habló del radicalismo

-Sigamos con la temática de libros. Inspirado en la famosa saga “Elige tu propia aventura” te propongo “Elige tu propio Lousteau”. Si vas a la página 27, Lousteau decía de Horacio Rodríguez Larreta: “Larreta usa recursos oficiales para hacer campaña”. Y si vas a la página 38, Lousteau decía: “Hay gastos que son innecesarios en la ciudad”. ¿Qué Lousteau elegís?

-El de “hay gastos que son innecesarios en la ciudad”. Hay que dejar de gastar en ciertas cosas para gastar en otras que son prioritarias.

-¿Y del Lousteau de la página 27 qué decís, el de “Larreta usa recursos oficiales para hacer campaña”?

-Lamentablemente en Argentina casi todos los gobiernos hacen eso. No debería ocurrir. De la misma manera que me gustaría ver que las obras digan: “esto se hace con sus impuestos”.

-¿Y la campaña también debería decir: “Esto se hace con sus impuestos”?

-(Risas) No, bueno, es que no debería usarse para eso. Pero hay un enorme capítulo de financiamiento de la política que hay que abordarlo.

-¿Esta es una crítica que le seguís haciendo al jefe de Gobierno?

-No, creo que es una crítica en general a la política.

-¿Incluido al jefe de Gobierno?

-Incluidos todos.

-Si el candidato de Horacio es Jorge Macri, ¿por qué todos los actos que él hace te invita a vos y no lo invita a él?

-(Risas) Es una muy buena pregunta.

-Quiero conocer tu mirada sobre algunas políticas públicas. ¿Estás a favor o en contra de una reforma laboral?

-A favor. Hay que eliminar multas y modernizar los convenios laborales.

"Hay un enorme capítulo de financiamiento de la política que hay que abordarlo", sostuvo el precandidato a jefe de Gobierno porteño

-¿Y de una reforma tributaria para que los que más tienen paguen más?

-En contra. Me parece que tenemos que hacer que el que consume pague menos. Pero la verdad es que tenemos una carga tributaria importante en la Argentina. Entre impuesto a bienes personales y ganancias, tenemos una carga tributaria importante.

-¿De eliminar los planes sociales?

-En contra. Se necesitan los planes sociales. Lo que hay que hacer es que el control de las organizaciones esté en el Estado.

-¿A favor o en contra de legalizar la marihuana?

-De lo que estoy a favor es de la despenalización de la marihuana. La Corte Suprema tiene un fallo al respecto, pero no se cumple. Entonces el sistema penal anda persiguiendo un montón de consumidores en lugar de perseguir el narcotraficante.

-¿Estás a favor o en contra del uso de los militares en el combate contra el narcotráfico?

-En contra. Tenemos una ley de Seguridad Interior, que es una de las leyes fundantes de la democracia. Además, las fuerzas militares no están preparadas para la seguridad interna.

-¿A favor o en contra de renegociar un nuevo acuerdo con el FMI?

-A favor. Hace falta renegociar un nuevo acuerdo que cumpla con las cosas que nosotros queremos hacer, no que quieren hacer los demás.

-¿De la nacionalización del litio?

-En contra. Los recursos son de las provincias y lo dice la Constitución Nacional.

El economista también opinó sobre el acuerdo con el FMI

-¿De la ley de humedales?

-A favor. Pero contemplando los distintos intereses que hay, tanto en la parte ambiental, como en la parte productiva.

-¿A favor o en contra de dolarizar?

-En contra. Es una trampa que nos va a hacer estar cada vez peor. Por más que parece una aspirina que a todo el mundo le viene bien, le va a venir mal. Y aquel que gana $100.000 va a ganar 30 dólares.

-¿Y de una moneda única con los países de la región?

-En contra. Estamos muy lejos de eso y la verdad que, si podemos tener una buena moneda nuestra, tendríamos que tener una moneda soberana. Y si no hacemos las cosas que hay que hacer, tampoco vamos a poder entrar en una moneda única.

-¿A favor o en contra del déficit fiscal cero?

-A favor. En el contexto argentino actual solo tenemos que dar muestras de que podemos no excedernos con los gastos. Después, más adelante, cuando la Argentina tenga otra reputación, es otra cosa. Hoy el problema de la Argentina es que tiene inflación del 100% y reputación cero. Entonces, emitis un peso, se va a inflación, emitís un título de deuda y es una tasa exorbitante. Tenés que construir reputación y para eso el déficit cero es muy importante

-Pasemos a la pregunta “For kids”. Tenés que responderla como si le estuvieras hablando a niñitos y niñitas de 6 años: ¿Por qué querés ser jefe de Gobierno?

-¿Viste que hay veces que ves cosas que no te gustan, que te molestan o que te parece que podrían ser de otra manera?. Bueno, nosotros vivimos en este espacio que se llama la Ciudad de Buenos Aires y hay muchas cosas que a mucha gente no le gustan o le molestan, y yo creo que puedo ayudar a resolver esas cosas.

"En el contexto argentino actual solo tenemos que dar muestras de que podemos no excedernos con los gastos", sostuvo Lousteau

-¿Creés que entendieron los niñitos y niñitas?

-Sí, porque mi hijo me entiende bastante. Después me explica.

-¿Qué cosas no te gustan de la ciudad de Buenos Aires?

-Lo principal es que hay una ciudad muy linda y una ciudad pendiente, y la pendiente es la ciudad que no está integrada. Yo recorro mucho la ciudad y a veces me cruzo con una madre o un padre cuyo hijo no sabe escribir. O alguien que para llevar a su hijo a la escuela tiene miedo que lo roben en el camino. Es decir, me parece que es una ciudad que todavía tiene cosas pendientes en materia de salud, seguridad y educación.

-¿Qué tres medidas tomarías si fueses jefe de Gobierno?

-Pondría más tecnología para seguridad y más policía en la calle. Hoy hay 1800 policías que no están en la calle y podrían estar. Invertiría mucho en comprensión de texto y también en matemática desde muy temprano. Y por último, invertiría mucho en salud y priorizaría los turnos para los porteños.

-El candidato de Unidos por la Patria en la Ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro, dijo: “Lousteau y Jorge Macri son lo mismo”. ¿Fala verdachi Santoro?

-(Risas) No fala verdachi.

-¿Qué diferencias hay entre vos y Jorge Macri?

-Muchas. La principal es que yo no tengo a la ciudad como un plan B. Yo construí una fuerza acá en la ciudad, en el año 2013, en 2015 competí y perdimos por poco. Hicimos propuestas desde la oposición, desde no integrar un gobierno y de las 32 que hicimos 28 se llevaron adelante. No es que porque no pude ser jefe de Gobierno y perdí por 1,4% de los votos, algo que todavía me duele, me fui a otro distrito. No ando persiguiendo lugares de poder en distintos ámbitos. Nací acá, viví acá, trabajo acá. Mi familia vive acá. Esta es la ciudad de mi pasado, de mi presente y de mi futuro. No fui diputado provincial, no fui intendente de otro distrito.

-El Partido Obrero y el MST, y también ahora Nito Artaza, denunciaron en la justicia que Jorge Macri no cumple los requisitos de residencia en la ciudad necesarios para presentarse como candidato. ¿Tenés alguna posición al respecto?

-Yo tengo siempre una posición que es voy a las PASO y compito. Pero no me gusta que estemos forzando las constituciones y no me gusta la doble vara. No me gusta señalar San Juán o Tucumán y no señalar acá. Hubo dos impugnaciones, que las mire la Justicia, yo voy a competir.

-Cerremos con la “Pregunta emoji”. ¿Cómo definirías los 16 años de gestión del PRO en la ciudad?

La respuesta de Martín Lousteau

-¿Uno de los emojis es una lágrima? ¿Así definís la gestión de PRO?

-¡No es una lágrima! Es una gota y quiere decir “no se inunda más”. El resto, se entiende: es una buena gestión que transformó muchas cosas de la ciudad, muchas obras, creó la policía de la ciudad, pero también creo hay otras prioridades y por eso lo pongo un poquito de maquillaje.

Seguir leyendo: