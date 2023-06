Agustín Rossi: “No hay candidato de síntesis en el Frente de Todos”

Diego Iglesias entrevistó al jefe de Gabinete y precandidato presidencial

-En 2015 bajaste tu candidatura presidencial, en 2019 también. Parafraseando al relator cuando el “Pity” Martínez iba a hacer su gol en la final de la Copa Libertadores contra Boca en Madrid: ¿”Y va la tercera, y va la tercera, y va la tercera”?

-(Risas) Esperemos que la tercera sea la definitiva, en el sentido que sea exactamente al revés a las otras dos veces.

-¿En esta tercera precandidatura no te bajás, entonces?

-Trabajo para eso. Este es un escenario distinto, así que presenté la precandidatura y ahora estoy trabajando para convertir esa precandidatura en una lista y espero que pueda estar en las elecciones PASO de este año.

-¿Te bajarías únicamente si hay un candidato de síntesis?

-Exacto.

-¿Sergio Massa es un candidato de síntesis?

-Hoy no.

-¿Daniel Scioli?

-Hoy no.

-¿Juan Grabois?

-No.

-¿“Wado” de Pedro?

-Tampoco, hoy no es un candidato de síntesis.

-Entonces para vos no hay candidato de síntesis…

-Claro, esto es lo que digo. Cada uno tiene sus valores y sus atributos. Juan es un tipo que aporta desde su rol, desde su transparencia, desde su frontalidad para decir las cosas. Sergio vino, desde que ingresó al Frente de Todos, actuando con muchísima responsabilidad. De Wado soy un compañero y Daniel tiene todos los méritos de haber sido gobernador, nuestro candidato en el 2015 y haber quedado ahí cerca de la presidencia.

Para Rossi, el oficialismo no tiene actualmente un candidato de síntesis

-Hace poco dijiste: “Yo no creo que estemos en Disney, pero tampoco estamos en el infierno”. ¿Dónde estamos exactamente?

-(Risas) En la Argentina. Estamos viniendo del infierno y yendo a Disney.

-¿Quién nos va a llevar hacia Disney?

-Espero que yo.

-Me interesa saber si estás a favor o en contra de determinadas políticas públicas. ¿A favor o en contra de una reforma laboral?

-En contra.

-¿De una reforma tributaria para que los que más tienen paguen más?

-A favor.

-¿De eliminar los planes sociales?

-En contra.

-¿De la legalización de la marihuana?

-A favor. Pero me parece que merece un debate. En realidad estoy a favor de la despenalización, que es distinto de legalizar, y hay que ver en qué condiciones.

-¿Del uso de militares en el combate contra el narcotráfico?

-En contra.

-¿A favor o en contra de renegociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional?

-A favor.

El funcionario se mostró a favor de renegociar la deuda con el FMI

-¿De la nacionalización del litio?

-En contra. No se puede. Todo lo que está debajo del suelo, pertenece a las provincias. Son recursos provinciales a partir de la reforma del 94. Es imposible entonces que nosotros nacionalicemos el litio.

-¿De una reforma agraria?

-A favor de la segmentación de las retenciones. Que el productor más pequeño pague menos retenciones que los productores más grandes. Y también a favor de una ley de arrendamiento. Que exista una ley marco que establezca los arrendamientos para que, los que trabajen la tierra y que tengan que alquilarla, tengan un marco desde dónde discutir, mucho más favorable que el dueño de la tierra.

-¿Ley de Humedales?

-A favor.

-¿Dolarizar?

-En contra.

-¿Devaluación brusca del peso?

-En contra.

-¿Déficit fiscal cero?

-A favor, pero en el tiempo. No de un día para el otro.

-Le pregunté a CHAT GPT qué pregunta te haría y me respondió: “¿Cuál considerás que es el mayor desafío que tiene la Argentina actualmente?”

-Encontrar un sendero de crecimiento económico con distribución del ingreso. Y para eso, sin duda que hay una condición necesaria que es fortalecer las reservas del Banco Central. No es suficiente, pero es absolutamente necesario. En un país, en un mundo como el que tenemos hoy, en donde hay dos potencias como Estados Unidos y China, que se disputan alineamientos, adhesiones y espacios de influencia, es necesario tener fortaleza económica para tener capacidad autónoma de toma de decisiones y eso te lo da el nivel de reservas que tengas en tu banco central.

-Pasemos ahora a un Multiple Choice. Tu relación con Cristina está:

A. Fría como una mañana de invierno.

B. Tibia como un mediodía otoñal.

C. Cálida como una tarde primaveral.

¿A, B o C?

-C. Tengo una muy buena relación con Cristina, de respeto, fraterna. Después, no siempre coincido en las posiciones políticas.

-¿En qué punto no estás de acuerdo con Cristina en cuestiones políticas?

-En general, no en las miradas estratégicas. He tenido diferencias coyunturales. De hecho, vengo de una elección hace dos años en Santa Fe, donde ella apoyó a un candidato distinto al que yo apoyaba, que era yo.

El jefe de Gabinete habló de su relación con Cristina Kirchner

-Tengo otro Multiple Choice. Que no te hayan invitado al escenario donde Cristina habló del 25 de mayo, te dolió como:

A. Cuando llegan las expensas.

B. Una derrota de River en un superclásico.

C. Cuando el INDEC publica la inflación.

¿A, B o C?

-(Risas) No, no me dolió tanto.

-En octubre de 2018, Sergio Massa dijo que Cristina tenía que ir presa. Que haya estado él en ese escenario y vos, que siempre la bancaste a Cristina no, ¿qué te genera?

-Es una decisión de Cristina y esa respuesta la tiene que dar Cristina, no yo.

-En ese acto, escoltaban a Cristina Wado de Pedro, Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa. ¿Qué te dice esa foto?

-Un acuerdo que tiene La Cámpora con el Frente Renovador.

-¿Y qué acuerdo tienen?

-No lo sé, pero está claro que tienen un nivel de coincidencia, de bastante sintonía en estos últimos años y me parece que la foto, legítimamente, expresa eso.

-Pasemos ahora a “Rossi for kids”. ¿Por qué hay funcionarios del gobierno que declaran como si no fueran parte del gobierno?

-(Risas) Bueno, es difícil, no solamente para explicárselo a los chiquitos. Creo que hay una idea de que se puede ser candidato oficialista sin ser oficialista. Y eso es un grave error. Lo que hay que hacer es hablarle con la verdad a los argentinos. Y hay que decirle a los argentinos qué cosas se hicieron bien en este gobierno y qué cosas no se hicieron bien.

-¿Y a quién ubicas en ese lugar, a Wado de Pedro?

-No, no ubico a nadie. Que cada uno se ubique en el lugar que quiere ubicarse. Pero a mi me parece que uno tiene que hacerse cargo. Hay que hacerse cargo de todos estos cuatro años de gestión.

-Vamos a cerrar con La pregunta emoji. ¿Cómo definirías la presidencia de Alberto Fernández?

La respuesta emoji de Rossi

-¿Qué significa esto?

-Que fue una presidencia compleja.

Seguir leyendo: