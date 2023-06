La foto de Sergio Massa que publicó en redes sociales Malena Galmarini tras la candidatura

Sergio Massa, candidato a presidente por Unión por la Patria, junto a su esposa Malena Galmarini.

Apenas unas horas después de que se confirmara la candidatura a presidente de Sergio Massa en la fórmula de unidad que presentó Unión por la Patria horas antes del cierre de listas, la cual compartirá con Agustín Rossi como su postulante a vice, Malena Galmarini, la esposa del vigente ministro de Economía de la Nación, compartió una foto íntima del dirigente oficialista, a quien calificó como un “guerrero” tras lograr su gran objetivo.

“‘El reposo del guerrero’. Con vos hasta el infinito”, escribió Galmarini en una publicación de Twitter, a la cual acompañó con una imagen de Massa durmiendo junto a su perro “Patán” en la cama. Además, acompañó el posteo con cuatro hashtags en clave electoral: “#EspaldaConEspalda, #CreoEnArgentina, #AmorPorLaPatria y #UniónPorLaPatria”.

Sergio Massa durmiendo junto a su perro "Patán".

Sorpresivamente, y luego de intensas negociaciones durante todo el viernes, Unión por la Patria anunció una lista de consenso para las próximas elecciones presidenciales encabezada por Massa y Rossi.

Según las fuentes consultadas por Infobae, los intercambios telefónico entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner y a través de emisarios fueron determinantes para que el bando oficialista llegue a un acuerdo.

Ayer, el ministro de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, había oficializado su candidatura a través de un video que difundió en las redes sociales. La noche anterior, Cristina Kirchner y su hijo Máximo, y el propio Wado se habían reunido y definieron que el plazo para confirmar el binomio presidencial sería este viernes a las 16.

Si para ese horario, de acuerdo a las fuentes consultadas por este medio, no se vislumbraba la posibilidad de una fórmula única, finalmente el ministro del Interior y el gobernador tucumano Juan Manzur quedarían consagrados como el binomio principal de Unión por la Patria en una PASO con Daniel Scioli de la vereda de enfrente.

Te puede interesar: Tras el anuncio de la fórmula, Grabois dio marcha atrás y adelantó que será candidato a presidente en las PASO del oficialismo

Eduardo "Wado" de Pedro y Juan Manzur habían anunciado su precandidatura horas antes de que se confirmara la fórmula Massa-Rossi. (NA)

Finalmente, la fórmula oficialista se terminó de confirmar a las 20.49 del viernes, poco más de cuatro horas después del horario estipulado. La reacción interna, a diferencia de la pobrísima cosecha cuando De Pedro lanzó su aspiración presidencial, fue apabullante: “Por responsabilidad institucional, política y social, nuestro espacio ha decidido conformar una lista de unidad que nos representará en las próximas elecciones”.

Tras el anuncio, las reacciones de los gobernadores no se hicieron esperar y celebraron la decisión de cerrar las internas. En ese sentido, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, fue uno de los primeros en reaccionar positivamente al anuncio. “La unidad es el camino”. “Celebro la candidatura de Sergio Massa y Agustín Rossi a presidente y vice que, junto con Adán Bahl y Claudia Monjo, le darán a la Argentina y a Entre Ríos un futuro de crecimiento, inclusión, justicia social y federalismo”, escribió.

Mariano Arcioni, de Chubut, por su parte, aseguró que “acompaña con fuerza y convicción” la postulación del actual ministro de Economía. “Estoy convencido de que continuarás trabajando por un país unido en desarrollo y con igualdad de oportunidades para todos los argentinos y argentinas”, expresó. El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, también se sumó a los mensajes de sus pares y acompañó la lista única luego de que haya trascendido como uno de los posibles integrantes de la fórmula. Con un mensaje en su cuenta de Twitter, sostuvo: “Celebramos la unidad de nuestro espacio político y le deseamos éxitos a nuestros candidatos a presidente Sergio Massa y a vicepresidente de Agustín Rossi, quienes expresan el consenso de las fuerzas que integramos Unión por la Patria”.

Te puede interesar: La economía operó en la interna: CFK se cierra en Buenos Aires y deja la apuesta nacional a Massa y al Presidente

Ayer a la mañana, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, había dado a entender que Massa no estaba “descartado” en la pulseada por la conformación de las boletas electorales y reveló que el presidente Fernández propuso una fórmula de unidad que sea encabezada por el ministro de Economía y un vicepresidente sugerido por él. De esa manera, el mandatario riojano abría la puerta para una lista de consenso en medio de una interna frenética.

El regreso al diálogo del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner fue determinante para definir a Sergio Massa como candidato a presidente por Unión por la Patria. (REUTERS/Tomas Cuesta)

Quintela reveló que esa oferta surgió durante la reunión que el jueves mantuvo el Presidente con los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), quienes fueron a mediar entre la Casa Rosada y el kirchnerismo. No obstante, desde el albertismo aseguran que el ofrecimiento no fue exactamente de ese calibre y que Fernández les confió a los dos comensales que la postulación ya lo había excedido, pero bastó para que la ex Presidenta se impacientara desde el Senado.

Por otra parte, desde el miércoles se mantuvieron constantes las presiones para que Scioli bajara su candidatura y, en consecuencia, allanara el camino para un fórmula de unidad que incluya a todos los sectores. Finalmente, el diplomático cedió en sus intenciones de competir en las elecciones tras recibir la llamada del Presidente y regresará a Brasilia para continuar con sus funciones como embajador del país vecino.

“Opté por el silencio. La gente escucha el silencio”, expresó a sus colaboradores después de haber declinado su candidatura por apostar a la unidad.

El próximo lunes, el ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires recibirá al presidente Fernández, quien tiene programada una visita oficial en la que se reunirá con el presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva.

Seguir leyendo: