Horacio Rodríguez Larreta: “Respeto a Luis Juez y lo apoyo como candidato a gobernador”

En medio del fuerte debate interno por la ampliación de Juntos por el Cambio —a raíz de la posible incorporación de Juan Schiaretti a la coalición— y tras casi 24 horas del debate para resolver el conflicto, Horacio Rodríguez Larreta se refirió a Luis Juez, quien se presentó de manera sorpresiva al cónclave opositor de ayer.

“Yo respeto a Luis Juez y lo apoyo como candidato a gobernador”, indicó el presidenciable de JxC y evitó confrontar con quien demostró en las últimas horas estar en desacuerdo con su iniciativa de incorporar a Schiaretti —actual gobernador cordobés y rival directo de Juez en el territorio—

“No se puede hacer cualquier cosa, por eso me subí al auto y me vine para acá. Yo no necesito pedir permiso para estar en la reunión, pero creo que el candidato a gobernador del espacio debe ser escuchado”, había asegurado ayer Juez antes de ingresar al cónclave.

Vale recordar que la incorporación del gobernador de Córdoba es impulsada por el precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, quien argumenta sobre la necesidad de ampliar el espacio. En este sentido, justamente esta mañana también en declaraciones a Más Radio de Córdoba, Larreta aseguró: “Juntos por el Cambio necesita seguir sumando y es lo que venimos haciendo desde hace muchos años: sumar para ganarle al kirchnerismo y de ahí cambiar la vida de todos los argentinos y desde ahí impulsar una reforma impositiva. Pero además, ganarle con el mayor margen posible para tener presencia en el Congreso. No es solo ganar la presidencia”.

“La argentina necesita un cambio profundo en todos los órdenes, en el plano educativo, en la seguridad, en la economía, en bajar la inflación, en abrirnos al mundo. Todo eso merece un apoyo legislativo fuerte. Todo esto requiere leyes”, argumentó el jefe de Gobierno porteño en relación a la necesitada de ampliar el frente opositor.

Entonces, Larreta enfatizó: “Yo respeto a Luis Juez y lo apoyo como candidato a gobernador”. Luego, el presidenciable de JxC amplió: “Y en la ciudad de Córdoba yo apoyo a Rodrigo de Loredo. Con él venimos trabajando codo a codo, intercambiando experiencias que hemos tenido en la Ciudad de Buenos Aires. Estuvimos viendo el tema de movilidad y seguridad”.

Larreta, a su vez, aseguró que se “incendia la ilusión y la posibilidad de progreso de los argentinos”. Y, ante ese escenario, es urgente “sumar” y dejar de lado las diferencias: “Jamás he criticado a nadie en JxC, yo no me meto en peleas porque no creo en eso. En todo caso peleo contra la inflación o por tener una educación de calidad”, precisó.

Finalmente, el jefe de Gobierno porteño hizo hincapié en las potencialidades de Córdoba y la definió como uno de los motores de la recuperación de la Argentina: “La industria del maní tiene un potencial enorme y podemos producir mucho más, también la cuenca lechera en el sur de la provincia, y el turismo, que podría haber mucho más si tuviéramos conectividad”.

Tanto Juez —rival directo de Schiaretti en Córdoba— como Patricia Bullrich, precandidata a presidenta y adversaria de Larreta en el PRO, se oponen a la jugada de incorporar al actual gobernador al frente opositor. La falta de acuerdo registrado ayer hizo que el debate se pause y quede en un cuarto intermedio sin fecha estipulada.

El encuentro se desarrolló este lunes 4 de junio, en la sede de la Unión Cívica Radical en la Ciudad de Buenos Aires, y contó la presencia sorpresiva de Juez, candidato a gobernador del espacio opositor en Córdoba, quien estalló con la propuesta de Larreta. Dijo que es “imposible explicar lo inexplicable” ante su electorado, luego de llegar al encuentro en su auto particular, habiendo manejado hacia Buenos Aires para intervenir personalmente.

