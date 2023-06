Macri cuestionó la idea de Rodríguez Larreta de sumar a Schiaretti a JxC: “Pone en crisis a todo el sistema de la coalición”

Mauricio Macri mira, sorprendido, a Horacio Rodríguez Larreta (Foto de archivo: Franco Fafasuli)

El ex presidente Mauricio Macri cuestionó la propuesta de Horacio Rodríguez Larreta de sumar a Juan Schiaretti y a otros dirigentes peronistas a Juntos por el Cambio. “Pone en crisis a todo el sistema de la coalición”, aseguró en una entrevista concedida a radio Mitre Córdoba.

El ex jefe de Estado dijo que no entiende la decisión del jefe de Gobierno porteño y planteó que le falta el respeto a los dirigentes cordobeses que enfrentarán a los candidatos de Schiaretti en las elecciones provinciales del 25 de junio. “No entiendo las decisiones que viene tomando, o tenemos un compromiso con el cambio profundo, rápido, con coraje, o no tiene sentido volver al poder”, desarrolló.

“Los que proponen esto no nos conocen a los cordobeses, no nos conocen a nosotros, porque yo me considero un cordobés más. ¿Qué compromiso hay sobre el futuro? ¿Sobre qué valores? Lo he dicho y lo sigo ratificando: “Somos el cambio o no somos nada”, agregó ante las preguntas del periodista Jorge “Petete” Martínez.

Rodríguez Larreta, candidato a Presidente que enfrentará a Patricia Bullrich en las primarias de Juntos por el Cambio, propuso el fin de semana sumar a la coalición opositora al gobernador de Córdoba y a otros dirigentes peronistas como Florencio Randazzo y Diego Bossio. La propuesta generó el rechazo de Bullrich y de Luis Juez, quien se encuentra en plena campaña contra Schiaretti en la provincia mediterránea.

De acuerdo a la lectura de Macri, un acuerdo de estas características se debería haber negociado en otro momento, no ahora a pocos días del cierre de las alianzas nacionales y de la realización de las elecciones en Córdoba, donde el PRO y el peronismo local se enfrentarán en las urnas.

El ex mandatario dijo que a partir de estas definiciones de Rodríguez Larreta muchas personas le escriben y le dicen que se equivocó al haber declinado su postulación presidencial. Sugirió además que el jefe de Gobierno porteño realiza estas propuestas porque se ve complicado en algunas encuestas.

“Esa es la sospecha que cada vez más gente tiene, si estás tranquilo en el camino que vas, no cambiás. Él se pone en ese lugar, entonces los de afuera dicen, ‘¿qué esta pasando?’. Él y Patricia (Bullrich) tienen que mostrar convicción, mucha conviccion de que están a la altura de realizar los cambios que necesita Argentina”, señaló en la entrevista radial.

“Hay que animarse a romper el status quo, todo esto que se está hablando suena a un amontonamiento que desperfila a Juntos por el Cambio y la vocación de renovación. No entiendo. Honestamente, debería volver a esa mesa que creamos hace 15 días, donde quedamos claramente que los dos responsables dentro del PRO iban a sentarse a resolver cada problema.. Tiene que sentarse él con Patricia y acordar qué modificaciones se quieren hacer, sobre todo cuando alguien quiere cambiar las reglas de juego, no pueden cambiarse reglas de juego unilateralmente”, agregó.

En ese contexto, el ex Presidente analizó con una fuerte carga crítica las jugadas estratégicas que desplegó Rodríguez Larreta en los últimos tiempos: “No las entiendo, se lo he dicho a él que ya no entiendo las decisiones que viene tomando. O tenemos un compromiso con el cambio profundo o no tiene sentido volver al poder”.

Noticia en desarrollo