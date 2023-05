José Luis Espert se reunirá con el PRO y está cada vez más cerca de sumarse a Juntos por el Cambio

Jose Luis Espert, cada vez más cerca de sumarse a Juntos por el Cambio

Es lo que falta para que se sume a Juntos por el Cambio: José Luis Espert se reunirá finalmente la semana próxima con la conducción del PRO, encabezada por Federico Angelini, para hablar sobre los detalles de su ingreso a la coalición opositora. En concreto, el partido fundado por Mauricio Macri quiere escuchar en boca del referente liberal en qué lugar quiere competir en las elecciones.

En realidad, es una formalidad: Espert ya anunció que será precandidato a presidente en la interna de JxC dentro de “un nuevo espacio opositor”. Coincide exactamente con la idea alentada por Horacio Rodríguez Larreta para contener el voto liberal y frenar el avance de Javier Milei. Sin embargo, Patricia Bullrich sospecha que se trata de una maniobra para sacarle votos a ella, aunque coincide en sumar al diputado de Avanza Libertad, aunque como candidato a gobernador bonaerense.

La incorporación de Espert a Juntos por el Cambio ya fue apoyada públicamente a fines de abril por líderes opositores como Gerardo Morales (UCR), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Miguel Angel Pichetto (Encuentro Federal Republicano). Para el PRO, en medio de las diferencias entre Rodríguez Larreta y Bullrich, todo se empantanó cuando el diputado liberal publicó el 3 de mayo un polémico tuit en el que compartió una nota sobre un informe de los dirigentes políticos más denunciados en el fuero penal: el ranking, que está basado en datos oficiales, es encabezado por Julio de Vido (57 causas), seguido por Cristina Kirchner (50) y Mauricio Macri, con 39 denuncias.

El tuit de Jose Luis Espert que enfureció a los "halcones" del PRO

“El podio: oro para De Vido, plata para la Cristi y bronce para Macri”, escribió Espert en Twitter sobre el estudio de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y desató una tormenta en el PRO. El legislador liberal quedó más en evidencia porque borró el tuit apenas comenzaron las reacciones negativas por haber equiparado al fundador del PRO con la Vicepresidenta y el ex ministro de Planificación del kirchnerismo. A todos les pareció extraño no sólo porque así parecía boicotear su ingreso en JxC sino porque se reunió con Macri hace dos meses en un clima de coincidencias.

Los “halcones” del partido, alineados con Macri y Bullrich, no le perdonan el tuit. Algunos exigen que Espert pida disculpas públicas. Otros preferirían que no se sume a JxC después de semejante “agravio” a uno de los fundadores de la coalición a la que quiere incorporarse. El tema se analizó en las dos reuniones cumbre del PRO. En la primera, realizada el 28 de abril en la casa de Jorge Triaca, Macri, Larreta, Bullrich, María Eugenia Vidal, Federico Angelini, Cristian Ritondo, Diego Santilli y Fernando de Andreis aprobaron el ingreso de Espert, pero todavía no se había publicado el polémico tuit. En el segundo encuentro, los miembros del ala dura criticaron duramente al diputado liberal (es decir, 6 de los 8 presentes, menos Larreta y Santilli) y su futuro en JxC pareció quedar en suspenso.

Aun así, hubo mediadores de Juntos por el Cambio que trataron de recomponer la relación y Espert, según deslizan en el PRO, estaría dispuesto a algún gesto para reparar los daños causados por su tuit. Por eso se descongeló la posibilidad de que la cúpula partidaria se reuniera con Espert. Por ahora, sólo se sabe que será la semana próxima y que la comitiva del PRO será encabezada por Angelini, dirigente que está identificado con Macri y que hoy es uno de los principales operadores de Bullrich.

Mauricio Macri y José Luis Espert, en la cena de la Fundación Libertad

Cuando Espert insistió este año en su propuesta de una “mega-interna” opositora, como planteó sin éxito antes de las elecciones de 2021, encontró mejor predisposición: ahora, Juntos por el Cambio teme que Milei le quite votos del espectro liberal y, sin Ricardo López Murphy en la competencia presidencial, ese segmento electoral está desguarnecido dentro de los matices de la coalición.

Por eso el líder de Avanza Libertad pudo reunirse y contar con el aval a su ingreso a JxC de casi toda la dirigencia opositora: desde radicales como Gerardo Morales, Alfredo Cornejo, Gustavo Valdés, Maximiliano Abad y Ernesto Sanz, hasta representantes del PRO como Macri, Larreta, Bullrich, Vidal y Santilli, pasando por Elisa Carrió, Maximiliano Ferraro, Miguel Angel Pichetto y Margarita Stolbizer.

Si se pudo confirmar el encuentro con el PRO, aun después de la conmoción que provocó el tuit de la discordia, quiere decir que se liberó el camino para que Espert se sume a Juntos por el Cambio. Falta definir la letra chica de su ingreso, que implicará un cambio de nombre de la coalición (se agregará la palabra “libertad”), los lugares en las listas y un sillón para el diputado en la Mesa Nacional de JxC. ¿Habrá alguna sorpresa que dificulte el acuerdo final? Todo puede ser en un frente dominado por las diferencias, pero a todos sus integrantes los mueve hoy un desafío: no perder votos ante Milei.

